Малинин бросил вызов судьям и провалился. Но это не помешало США забрать золото КЧМ

Илья продолжает идти по пути повышенной сложности, но стоит ли? Зато кореец с двумя квадами добыл своей сборной первое серебро в истории.

Конец командного чемпионата мира оказался на редкость жарким. Японцы и корейцы боролись между собой за второе и третье место, в то время как Илья Малинин противостоял судьям, недвусмысленно намекнувшим ему, что сумасшедший контент с семью квадами, один из которых четверной аксель, их не впечатляет.

Казалось, американец послушался их совета, но стоило ему выйти на лёд, как его бунтарский дух дал о себе знать. Ученик Рафаэля Арутюняна не стал изменять старым привычкам, но в итоге провалился. Это не помешало ему стать чемпионом, однако вряд ли это его порадовало.

Малинин вылетел из тройки в произвольной программе, а первым стал фигурист с двумя квадами.

Прощальный прокат Мессинга — настоящий праздник

Судьбу командного чемпионата мира по традиции решали мужчины, и итоги произвольной программы могли быть совершенно непредсказуемыми. Тем не менее прокат Стивена Гоголева не стал откровением для токийской публики — фигурист снова допустил много ошибок и показал слабый результат. Канадец исполнил четверной тулуп, но затем у него случились две «бабочки» — на квад-сальхове и тройном акселе, исправить сальхов у спортсмена получилось плохо, но вот триксель он приземлил. В итоге Стивен получил 125,17 балла.

Следом за ним на лёд вышел Сун Сато, который должен был открыть выступление четверным лутцем, однако японец скрутил лишь три оборота. Каскад из четверного и тройного тулупов покорился ему, равно как и комбинация тройной аксель — ойлер — тройной сальхов. А вот затем спортсмен удивил, сделав четверной лутц со степ-аутом вместо квад-тулупа, который он добавил в самом конце, заменив тройной риттбергер. Эксперименты Суна принесли ему 164,86 балла.

Не задался прокат у Ли Си Хёна, который упал на четверном тулупе, тройном акселе и тройном лутце, потерял каскад из-за степ-аута на тройном флипе и из ультра-си сделал только каскад с трикселем и тройным тулупом. Его оценка оказалась даже ниже, чем у Стивена Гоголева, — 124,82 балла.

Зато очень круто выступил Киган Мессинг — последняя произвольная программа в профессиональной карьере вышла феерической. Каскад 4+2 с тулупами, сольный квад-тулуп и два трикселя (один в каскаде) — фигурист выложился по полной, даже несмотря на степ-аут на сольном прыжке. Однако вряд ли техника имела хоть какое-то значение, когда канадец устроил настоящее шоу — зал буквально ревел от счастья. Под впечатлением были и судьи, поставившие ему 172,99 балла.

Ученик Тутберидзе сделал работу над ошибками после ЧМ

Маттео Риццо порадовал болельщиков чистыми четверными риттбергером и тулупом, также он сделал секвенцию из тройного и двойного акселей, но, к сожалению, на сольном прыжке в 3,5 оборота у него был степ-аут. С артистической точки зрения к итальянцу никаких претензий — работа с залом была феноменальна. Неудивительно, что за свой прокат он заработал 187,35 балла.

Кадзуки Томоно чудесно начал произвольную программу: каскад из четверного и двойного тулупов и сольный квад-тулупы были сделаны легко и непринуждённо, но потом фигурист утонул в ошибках: приземление на обе ноги на четверном сальхове, степ-аут на тройном флипе и «бабочка» на трикселе (второй он исполнил чисто в каскаде с тройным сальховом через ойлер). Все эти погрешности не позволили ему получить высокие баллы — 164,55.

Сложнейший контент планировал показать Даниэль Грассль, и ученик Этери Тутберидзе справился и с четверным лутцем, и с риттбергером в четыре оборота. Увы, на квад-флипе была «бабочка», но фигурист не растерялся и прицепил тройной сальхов с помощью ойлера. Во второй половине он приземлил два трикселя, один из них в секвенции с дупелем. Поработал спортсмен и над целостностью постановки, как результат — приличные 173,53 балла. Намного лучше, чем на чемпионате мира в Сайтаме!

Даниэль Грассль Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Больно было смотреть на Адама Сяо Хим Фа, который полностью завалил произвольную программу: падение на четверном лутце и тройном акселе, степ-аут на квад-тулупе и квад-сальхове, ошибки на выездах с каскадов и «бабочка» на первом прыжке в одной из комбинаций. Страшно подумать, сколько очков он потерял, но в итоге на его счету остались 154,60 балла.

Малинин провалился, но всё равно стал чемпионом

Джейсон Браун, как обычно, сделал ставку на чистоту проката, но даже без четверных прыжков умудрился смазать выезд с тройного акселя. Тем не менее всё остальное он сделал на максимум, очень красиво и элегантно. Набрал он 183,43 балла.

Кевин Аймоз боролся до конца: сделав каскад из четверного и тройного тулупов, он едва не сорвал сольный квад, с помарками были исполнены и секвенция из трикселя, и дупеля и тройной риттбергер, но второй тройной аксель он приземлил. Из своего образа француз не выходил, даже несмотря на некоторые трудности с техникой. Арбитры отблагодарили его хорошими оценками — 178,85 балла.

Эпичный «Джеймс Бонд» Ча Джун Хван стартовал с эталонных четверных сальхова и тулупа, затем фигурист сделал коронный каскад лутц-риттбергер, хороша была и комбинация с тройным и двойным акселями. Но во второй половине спортсмену не хватило сил на два элемента: «бабочка» на сольном трикселе и помарка на финальном каскаде. Расстроился кореец, но не сильно, ведь вторая оценка компенсировала все недоработки — 187,82 балла.

Ча Джун Хван, КЧМ Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Илья Малинин заинтриговал своих поклонников перед произвольной программой, заявив тройной аксель вместо четверного. До этого агент фигуриста выдал скандальную речь о том, что его подопечному ставят более низкие оценки, нежели он заслуживает, и, видимо, решение уменьшить сложность контента ради более высоких компонентов было необходимой мерой.

Но бог квадов поступил иначе, всё равно зайдя на кваксель, с которого… он упал впервые в сезоне. Падение случилось и на втором четверном лутце, который засчитали как повторный элемент, ведь до этого американец сделал его чисто, равно как и квад-тулуп и квад-сальхов. На каскаде с тройным лутцем и трикселем спортсмен недобрал один оборот на первом прыжке. В общем, в этот раз Малинин как будто не был собой. Справедливо, что оценки у него были невысокие — 173,64 балла. Это пятый результат в произвольной программе.

Но это не помешало сборной США забрать золото командного чемпионата мира — всего американцы набрали 120 очков. И это неудивительно — интереснее, что впервые в истории турнира серебро досталось Южной Корее, которая обошла Японию на один балл (95 против 94). Получается, что Сун Сато и Кадзуки Томоно не уберегли свою команду от поражения, а при ужасном прокате Ли Си Хёна ещё нужно было постараться, чтобы это сделать.