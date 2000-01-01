Валиеву всё-таки обогнали по призовым. 10 самых богатых зарубежных фигуристов сезона

10 самых богатых зарубежных фигуристов сезона
Иностранцы в целом всё-таки оказались богаче российских спортсменов. Японец обогнал по доходам Камилу Валиеву, а юная американка, не попавшая на подиум ни одного главного старта, заработала больше чемпиона России Евгения Семененко.
Где иностранцы получали призовые
Зарубежные фигуристы в этом сезоне получали щедрые призовые не только в серии Гран-при и на главных стартах, но и в коммерческих турнирах команд: Japan Open и командном чемпионате мира. Правда, заработать сразу на всех денежных стартах не удалось никому.
Тем не менее доходы от соревнований иностранных спортсменов всё равно впечатляют. С десяткой самых богатых у нас могут поспорить лишь лучшие из лучших — Валиева и Гуменник.
Сёма Уно: $ 125 000 (10 187 500 руб.)
Японский одиночник выиграл все турниры, в которых участвовал в этом сезоне, включая чемпионат мира. Однако его доход мог быть намного выше, ведь он не участвовал в чемпионате четырёх континентов и командном чемпионате мира.
Но даже с неполным комплектом стартов Сёма обошёл по доходам нашу Камилу Валиеву (9 958 333 руб.).
Каори Сакамото: $ 119 000 (9 698 500 руб.)
А вот лучшей на данный момент фигуристке планеты опередить Валиеву не удалось. Причина — провальное выступление в финале Гран-при и пропуск чемпионата четырёх континентов.
Рику Миура/Рюити Кихара: по $ 110 500 (9 005 750 руб.)
Японские парники — самые богатые в своём виде. Они заработали чуть ли не в два раза больше, чем наши Бойкова/Козловский (по 5 125 000 руб.). А ведь Саша и Дима выиграли все российские старты и собрали максимально возможный куш без учёта турнира шоу-программ.
Мэдисон Чок/Эван Бэйтс: по $ 109 500 (8 924 250 руб.)
В танцах на льду лидеры по доходам — американский дуэт. Мэдисон и Эван взяли золото не на всех турнирах, но стали первыми на самых важных соревнованиях. Для сравнения: в России из танцоров больше всех заработали Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — по 3 925 000 руб.
Илья Малинин: $ 106 000 (8 639 000 руб.)
Русский американец в этом сезоне успел отличиться не только историческим исполнением четверного акселя, но и попаданием в пятёрку самых богатых зарубежных фигуристов.
Ли Ха Ин: $ 95 250 (7 762 875 руб.)
Кореянка не слишком успешно стартовала в первой половине сезона, но во второй всё наверстала. Победа на чемпионате четырёх континентов и вице-чемпионство мира стали спонсорами её тысяч долларов.
Ча Джун Хван: $ 93 250 (7 599 875 руб.)
Ещё один представитель Кореи, внезапно урвавший серебро чемпионата мира.
Маи Михара: $ 92 000 (7 498 000 руб.)
Японка великолепно проявила себя в серии Гран-при, но на чемпионате мира оказалась пятой. На чемпионате четырёх континентов Маи не выступала, но всё равно собрала солидный денежный приз по итогам сезона.
Луна Хендрикс: $ 92 000 (7 498 000 руб.)
Яркая одиночница из Бельгии так и не выиграла желанный титул чемпионки Европы, но щедро пополнила свой кошелёк. Единственный старт, на котором ей не удалось обогатиться — командный чемпионат мира, в котором её страна не участвовала.
Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри: по $ 90 250 (7 355 375 руб.)
Итальянские танцоры потрудились на славу. Стали чемпионами Европы, взяли серебро чемпионата мира, два золота на этапах Гран-при и бронзу в финале. Призовые за командный чемпионат мира тоже пригодились.
Изабо Левито: $ 88 000 (7 172 000 руб.)
Изабо всего 16 лет, а она уже в десятке богатейших зарубежных фигуристов! Хотя американка снялась с произвольной чемпионата четырёх континентов, а на мире остановилась в шаге от пьедестала, по доходам она почти догнала нашу Софью Акатьеву (7 291 667 руб.).
Валиеву всё-таки обогнали по призовым. 10 самых богатых зарубежных фигуристов сезона
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