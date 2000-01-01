Валиеву всё-таки обогнали по призовым. 10 самых богатых зарубежных фигуристов сезона

Рику Миура/Рюити Кихара: по $ 110 500 (9 005 750 руб.)

Японские парники — самые богатые в своём виде. Они заработали чуть ли не в два раза больше, чем наши Бойкова/Козловский (по 5 125 000 руб.). А ведь Саша и Дима выиграли все российские старты и собрали максимально возможный куш без учёта турнира шоу-программ.