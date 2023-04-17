Ставим точку в конфликте Загитовой и Медведевой — кто больше заслужил олимпийское золото?

Самый настоящий бум фигурного катания начался в России спустя четыре года после Олимпиады в Сочи. Не благодаря нашей первой чемпионке Аделине Сотниковой, не благодаря вернувшемуся ради домашнего командного турнира Евгению Плющенко и не благодаря Юлии Липницкой — «девочке в красном пальто», которая сделала Этери Тутберидзе узнаваемой во всём мире.

Фигурное катание стало спортом номер один, когда на Олимпиаде 2018 года схлестнулись уже две ученицы Этери — Евгения Медведева и Алина Загитова. 18-летняя Женя к тому времени имела все титулы, кроме олимпийского, а 15-летняя Алина проводила первый взрослый сезон, но владела сложнейшим на тот момент каскадом тройной лутц — тройной риттбергер.

По итогам драматичнейшей развязки фигуристок разделила 1,31 балла — золото досталось Загитовой. Споры среди болельщиков не утихают даже пять лет спустя — поэтому мы снова предоставляем вам площадку для дискуссий.

«Чемпионат» совместно с телеграм-каналом « Ход коньком » запустил серию баттлов — два раза в неделю мы будем вспоминать самые яркие противостояния, конфликты и споры. А вам предстоит решить, на чьей вы стороне. Переходите в телеграм-канал и голосуйте: согласны с решением судей на Олимпиаде 2018 года или титул должна была получить Медведева?

А для тех, кому не хватает собственных воспоминаний, давайте ещё раз подробно пройдёмся по этой истории.

Две стороны противостояния

Евгения Медведева на старте сезона-2017/2018: 18 лет, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная победительница финала Гран-при России, двукратная чемпионка России, обладательница всех трёх мировых рекордов.

Алина Загитова на старте сезона-2017/2018: 15 лет, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России.

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

К олимпийскому сезону Медведева подходила в статусе абсолютного фаворита. Ею все восхищались: её стабильностью, артистизмом и психологической устойчивостью. Казалось, Жене не может помешать никто и ничто: запаса было столько, что она даже играючи прыгала лишний каскад, который никак не оценивался, просто потому что могла.

Илья Авербух поставил ей абсолютно новые программы: короткую под Ноктюрн Шопена, произвольную — «Январские звёзды». Но произволка не прижилась: после теста на «челленджерах» её заменили на «Анну Каренину» от Даниила Глейхенгауза. Можно сказать, это было первой трудностью — постановка не понравилась фигуристке и не подошла ей.

Загитовой в этом плане было легче: Глейхенгауз поставил ей «Лебединое озеро» в короткую программу, а произвольную оставили с последнего юниорского сезона — хореографом «Дон Кихота» была сама Этери Тутберидзе. Тот юниорский сезон Алина практически вынесла: победила на чемпионате мира, до этого — в финале Гран-при среди юниоров. Правда, золото было только на одном этапе: на втором спортсменка стала лишь третьей.

Тем не менее она представляла грозную силу. За плечами Медведевой были опыт, стабильность и узнаваемость на мировой арене, но Загитова исполняла абсолютно все прыжки во второй половине программы — благодаря этому оценка за эти элементы рассчитывалась с дополнительным коэффициентом.

Всё перечеркнула травма Медведевой

Будущие соперницы (конечно же, до отборочного чемпионата России никто не знал, какой состав отправится в Пхенчхан) начали сезон одинаково хорошо. Обе выиграли по «челленджеру» и по два этапа Гран-при, уверенно квалифицировавшись в финал.

Казалось, Медведева выглядит гораздо предпочтительнее: она уверенно выигрывала свои старты, продолжала кататься чисто и не отдала ни одной программы. Загитова же испытывала проблемы с короткой, вплоть до самого финала вылетая из топ-3 и отыгрываясь за счёт произвольной. Были падения, были недокруты — причём каждый раз на разных элементах, а не только на мегакаскаде. Ошибки присутствовали даже на базовом двойном акселе.

А потом у Евгении Медведевой обнаружилась травма. Стрессовый перелом — или трещина в плюсневой кости правой стопы. Оказалось, что уже на этапах Гран-при она выступала с повреждением и на обезболивающих, а между соревнованиями ездила лечиться в Германию.

Евгения Медведева на этапе Гран-при России в 2017 году Фото: РИА Новости

Но всё усугубилось: после возвращения с японского этапа врачи наложили на травмированную ногу гипс. Медведева снялась с чемпионата России, и мир облетели её фотографии с ортопедическим «сапожком» — буквально на одной ноге Жене пришлось выступать перед представителями МОК, которые решали, допускать ли Россию до Олимпийских игр.

Пока Медведева лечилась, Загитова нарабатывала стабильность и получала всё больше узнаваемости у болельщиков и судей. В финале Гран-при она проиграла злополучную короткую программу только канадке Кейтлин Осмонд, немного «нагрязнив» на тройном флипе, а на чемпионате России шла промежуточным лидером даже с помаркой на том самом каскаде. Зато произвольная — сложнейшая, с семью прыжковыми элементами-фуэте во второй половине — шла на ура.

Первое очное противостояние сезона пришлось на Евро

Евгения Медведева восстановилась к московскому чемпионату Европы: перед ней стояла задача показать федерации, что она достойна путёвки на Олимпийские игры и пропуск национального чемпионата ничего не изменил. Необходимости побеждать любой ценой уже сейчас точно не было, но именно расклад с Евро наверняка повлиял на итоги Олимпиады.

Евгения Медведева и Алина Загитова на чемпионате Европы — 2018 Фото: РИА Новости

Загитова и Медведева впервые в сезоне сошлись в очном противостоянии — и к этому моменту короткая программа Алины, где раньше она всегда оступалась, уже была отточена до автоматизма. «Лебединое озеро» прозвучало над «Мегаспортом», и фигуристка безошибочно исполнила самую сложную программу в мире.

А Женя допустила степ-аут на двойном акселе и отпустила более юную и неудержимую соперницу вперёд.

Победить в произвольной программе стало для Алины Загитовой делом техники — «Дон Кихот» тоже был исполнен без ошибок. Как и «Анна Каренина» Медведевой, но запас после первого вида и преимущество по первой оценке стали решающими. К тому же судьи отметили у Евгении неясное ребро на лутце.

Загитова одержала победу на чемпионате Европы с преимуществом в 5,38 балла. На показательных выступлениях её чествовали практически как новую королеву фигурного катания.

В олимпийской короткой Алина и Женя установили два мировых рекорда

Олимпийские игры начались с командного турнира, где выступили обе ученицы Этери Тутберидзе. Евгения блестяще откатала короткую программу, побив собственный мировой рекорд и принеся сборной России максимальные 10 баллов. Алина поддержала её почин в произвольной, продемонстрировав очередной блестящий прокат. Но Россия получила только серебро, а впереди была главная очная ставка.

Соревнования одиночниц организаторы Олимпиады оставили «на сладкое» — они закрывали всю фигурнокатательную программу. Короткая проходила 21 февраля, обе российские фигуристки выступали в последней разминке: Женя — под 25-м номером, Алина — под 28-м. Заключительный 31-й, кстати, получила ещё одна спортсменка из России — воспитанница Елены Буяновой и ЦСКА Мария Сотскова.

Любое давление им было нипочём. Медведева набрала 81,61 балла со всеми прыжковыми элементами во второй половине и побила собственный мировой рекорд. Загитова не стушевалась с ответом: каскад тройной лутц — тройной риттбергер всё точно так же во второй половине — и 82,92 балла! Мировой рекорд, установленный десятком минут ранее, уже пал.

Алина Загитова в короткой программе на ОИ-2018 Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

Запомните эту разницу — в 1,61 балла. Именно она стала решающей при итоговом распределении мест, потому что после произвольной программы судьи явно испытывали самые сильные сомнения в своей жизни.

В произвольной программе фигуристки выступили одинаково

Всё должна была решить произвольная программа, но получилось наоборот — решила короткая.

На этот раз первой на лёд выходила Загитова — и показалось, что впервые за календарный год дрогнула. Открывать прыжковое представление должен был тот самый каскад, но получился только одинарный тройной лутц: приземление вышло чуть смазанным (тем не менее ни одного судейского минуса), и прицепить к нему именно риттбергер уже не представлялось возможным.

Но Алина ни капли не растерялась и всё-таки сделала этот каскад! Пятым прыжковым элементом, когда программа подходит к концу и выдерживать напряжение — как физическое, так и психологическое — становится всё труднее. Это был величайший момент. Она снова ни разу не ошиблась и увидела на табло 156,65 балла.

Потом выступила Кейтлин Осмонд, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль, и завершать соревнования предстояло Евгении Медведевой.

Женя откатала «Каренину» на разрыв — наверное, это было лучшее представление этой программы. Чисто, вдохновенно, эмоционально — фигуристка заплакала от напряжения, когда покидала лёд. В «кисс энд край» она нервно сидела между Этери Тутберидзе и Сергеем Дудаковым, ожидая судейского вердикта.

И… 156,65 балла. Те же, что у Загитовой. Но отставание после короткой программы делало Женю проигравшей. Для неё это был шок, неверие — она плакала на плече у Тутберидзе, осознавая, что олимпийская мечта, к которой она так долго шла, разбилась, ушла в руки сопернице, которая проводит на взрослых турнирах только первый год.

В России не сразу приняли талант Загитовой

Что началось потом в медиапространстве, было трудно описать словами. Тон задала Татьяна Тарасова, которая комментировала олимпийские прокаты.

«Я хочу, чтобы она [Медведева] выиграла! Не потому, что я не хочу, чтобы малáя выиграла. Просто… Не потому, что она заслужила, а потому, что она так перестрадала. В спорте нет справедливости, нигде нет справедливости, не надо её искать», — выдала в эфире Татьяна Анатольевна, не став скрывать свои предпочтения.

Евгения Медведева на ОИ-2018 Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

Потом на ток-шоу Тарасова говорила Ильназу Загитову: «Папаша, мы за Женю болели!» Позже о том, что спортсмены болели за Медведеву, обмолвился Максим Траньков, а Наталья Бестемьянова где-то нашла у Алины лишний каскад — мол, только из-за этого она стала победительницей (что, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью).

Даже Этери Тутберидзе было как будто неловко перед Евгенией Медведевой. Она повторяла, что обе её фигуристки — «золотые», и обмолвилась даже, что не нужно называть Загитову олимпийской чемпионкой. Конечно, когда Медведева перешла к Брайану Орсеру и уехала в Канаду, риторика сменилась: «золотой» и единственной для именитой наставницы стала Алина Загитова.

«Она её не любит». Как сложились отношения фигуристок после Олимпиады?

Медведева и Загитова не были подругами и не стали врагами, но остались соперницами. Весь следующий сезон они соревновались, и Алина была успешнее, хотя крупных побед вплоть до чемпионата мира у неё не было. Она проиграла Рике Кихире финал Гран-при (Женя туда не отобралась), на чемпионате России стала только пятой (вслед за бронебойной тройкой ТЩК и Станиславой Константиновой — Медведева была седьмой), а Европу уступила Софье Самодуровой.

Чемпионат мира стал последней победой Алины Загитовой, а Евгения Медведева забрала бронзу. Сезон-2019/2020 прошёл под знаменем Алёны Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой, а позже — коронавируса. Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го после финала Гран-при, а Медведева продержалась ровно на полстарта больше — выступила в короткой программе чемпионата России и снялась из-за сломанного конька.

В следующий раз они стали соперницами на Кубке Первого канала — новом командном турнире, который организовала для российских фигуристов национальная федерация. Алина и Женя предстали в статусе капитанов команд, и «Красная машина» Загитовой выиграла соревнования.

На пресс-конференции у капитанов полыхнуло: снова проигравшая Медведева пожаловалась на неравное мастерство участников и не так проведённую жеребьёвку. Модератор попыталась снизить градус напряжения, сказав, что выиграли обе команды, но Алина возразила, что победителем стала именно её «Красная машина».

Ещё совсем недавно был турнир шоу-программ, где хватало других сюжетов, помимо культового противостояния. Фигуристки успели вместе поработать в проекте «Ледниковый период»: Алина была ведущей, а Женя пробовала себя в роли парницы. Первый сезон она откаталась с тиктокером Даней Милохиным и заняла третье место, а посреди второго сезона Милохин решил покинуть проект. Актёр Фёдор Федотов поспешил на помощь, и пара расположилась на итоговой второй строчке. «Родное серебро, куда же без него-то?» — шутила Женя.

В целом фигуристки никак не демонстрировали отношение друг к другу: каждая после завершения спортивной карьеры занялась построением своего имиджа самостоятельно. Но Милохин однажды приоткрыл завесу тайны и намекнул, что Медведева не испытывает тёплых чувств к своей бывшей сопернице. «Она её не любит», — прошептал он.

Так давайте голосовать!

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