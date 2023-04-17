У фигурного катания России — новый глава! Что известно о назначении Сихарулидзе?

Будет и. о. президента до следующей Олимпиады.

C декабря 2022 года две основные должности в российском фигурном катании совмещал генеральный директор ФФККР Александр Коган. Внезапная смерть президента Александра Горшкова заставила принимать экстренные решения.

Но теперь во главе снова будут двое — исполняющим обязанности президента назначили Антона Сихарулидзе. С мая 2022 года он занимал должность вице-президента ФФККР, а сейчас его кандидатуру единогласно поддержали все члены исполкома.

Мы собрали в этом материале всё, что известно об этом назначении, об опыте Сихарулидзе и его основных целях на новом посту.

«Мне это интересно, и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчётно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — приводит слова Сихарулидзе пресс-релиз ФФККР.

В декабре 2021-го Антон Сихарулидзе возглавил Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/2023 в Петербурге состоялось несколько турниров городского и всероссийского масштаба — в частности, чемпионат города прошёл при полных трибунах и с обозначенными призовыми. Также в декабре город принял чемпионат России по прыжкам, а в марте — финал Гран-при России среди юниоров и среди взрослых.

Благодаря работе Сихарулидзе, например, в Петербурге осталась чемпионка Европы Софья Самодурова. По окончании карьеры фигуристка собиралась на тренерскую работу в Казахстан, однако Сихарулидзе, по словам Алексея Мишина, немедленно предложил ей должность тренера юных фигуристов.

На какой срок Сихарулидзе возглавит ФФККР? В должности исполняющего обязанности он пробудет до 2026 года, до следующей отчётно-выборной конференции федерации. Она проводится раз в четыре года и совпадает с олимпийскими циклами — последняя такая конференция состоялась прошлой весной после Олимпиады в Пекине.

На что нацелится новый и. о. президента федерации? Сихарулидзе уже отметил важность диалога с Международным союзом конькобежцев по поводу возвращения наших спортсменов на международную арену.

«Я знаю, что многие представители организации говорят о том, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования. Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно», — отметил Сихарулидзе в разговоре с ТАСС.

Как на назначение Сихарулидзе отреагировали в мире фигурного катания?

Татьяна Тарасова отметила, что кандидатуру Сихарулидзе предложил гендиректор ФФККР Александр Коган. «Очень правильное предложение! Хорошая кандидатура. У нас очень сильная федерация, которая способна работать. Сихарулидзе — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, а ещё выдающаяся личность: развитый, умный и образованный человек», — сказала Тарасова.

Евгений Плющенко и Антон Сихарулидзе Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Деятельность и опыт Сихарулидзе отметил Илья Авербух: «Мне нравятся люди, которые не говорят, а делают, — Антон как раз относится к этому типу людей. Желаю ему удачи! Это очень сложная работа. Мир фигурного катания очень разношёрстный, где в том числе огромное количество различных, зачастую противоречащих себе интересов у тренеров. Есть выработка держать планку и продвигать фигурное катание — это большая работа. Антону она под силу».

Оценивать правильность решения пока не берётся трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, но она также подчеркнула опытность Сихарулидзе: «Антон — известный человек в фигурном катании не только как спортсмен: он уже достаточное время руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме. У него есть достаточный опыт в спорте и жизни».