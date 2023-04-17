Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Антон Сихарулидзе — исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России: что известно, какой срок

У фигурного катания России — новый глава! Что известно о назначении Сихарулидзе?
Анастасия Матросова
У фигурного катания России — новый глава!
Аудио-версия:
Комментарии
Будет и. о. президента до следующей Олимпиады.

C декабря 2022 года две основные должности в российском фигурном катании совмещал генеральный директор ФФККР Александр Коган. Внезапная смерть президента Александра Горшкова заставила принимать экстренные решения.

Но теперь во главе снова будут двое — исполняющим обязанности президента назначили Антона Сихарулидзе. С мая 2022 года он занимал должность вице-президента ФФККР, а сейчас его кандидатуру единогласно поддержали все члены исполкома.

Мы собрали в этом материале всё, что известно об этом назначении, об опыте Сихарулидзе и его основных целях на новом посту.

Материалы по теме
Опытный Коган или амбициозный Сихарулидзе? Кто заменит Горшкова на посту президента ФФККР
Истории
Опытный Коган или амбициозный Сихарулидзе? Кто заменит Горшкова на посту президента ФФККР

«Мне это интересно, и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчётно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — приводит слова Сихарулидзе пресс-релиз ФФККР.

В декабре 2021-го Антон Сихарулидзе возглавил Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/2023 в Петербурге состоялось несколько турниров городского и всероссийского масштаба — в частности, чемпионат города прошёл при полных трибунах и с обозначенными призовыми. Также в декабре город принял чемпионат России по прыжкам, а в марте — финал Гран-при России среди юниоров и среди взрослых.

Благодаря работе Сихарулидзе, например, в Петербурге осталась чемпионка Европы Софья Самодурова. По окончании карьеры фигуристка собиралась на тренерскую работу в Казахстан, однако Сихарулидзе, по словам Алексея Мишина, немедленно предложил ей должность тренера юных фигуристов.

Материалы по теме
«Липницкая — это новая Тутберидзе». Молодые фигуристы, ставшие тренерами
Истории
«Липницкая — это новая Тутберидзе». Молодые фигуристы, ставшие тренерами

На какой срок Сихарулидзе возглавит ФФККР? В должности исполняющего обязанности он пробудет до 2026 года, до следующей отчётно-выборной конференции федерации. Она проводится раз в четыре года и совпадает с олимпийскими циклами — последняя такая конференция состоялась прошлой весной после Олимпиады в Пекине.

На что нацелится новый и. о. президента федерации? Сихарулидзе уже отметил важность диалога с Международным союзом конькобежцев по поводу возвращения наших спортсменов на международную арену.

«Я знаю, что многие представители организации говорят о том, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования. Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно», — отметил Сихарулидзе в разговоре с ТАСС.

Как на назначение Сихарулидзе отреагировали в мире фигурного катания?

Татьяна Тарасова отметила, что кандидатуру Сихарулидзе предложил гендиректор ФФККР Александр Коган. «Очень правильное предложение! Хорошая кандидатура. У нас очень сильная федерация, которая способна работать. Сихарулидзе — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, а ещё выдающаяся личность: развитый, умный и образованный человек», — сказала Тарасова.

Евгений Плющенко и Антон Сихарулидзе

Евгений Плющенко и Антон Сихарулидзе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Деятельность и опыт Сихарулидзе отметил Илья Авербух: «Мне нравятся люди, которые не говорят, а делают, — Антон как раз относится к этому типу людей. Желаю ему удачи! Это очень сложная работа. Мир фигурного катания очень разношёрстный, где в том числе огромное количество различных, зачастую противоречащих себе интересов у тренеров. Есть выработка держать планку и продвигать фигурное катание — это большая работа. Антону она под силу».

Оценивать правильность решения пока не берётся трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, но она также подчеркнула опытность Сихарулидзе: «Антон — известный человек в фигурном катании не только как спортсмен: он уже достаточное время руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме. У него есть достаточный опыт в спорте и жизни».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023