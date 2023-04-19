«Правильно, что Малинин развивается в этом направлении». Интервью с Викторией Буцаевой

Апрель на дворе, а соревнования по фигурному катанию ещё продолжаются. На прошлой неделе состоялся турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Виктория Буцаева привезла из Москвы в Северную столицу сразу 10 своих учеников — и совсем не зря. Соревнования среди взрослых выиграл Максим Белявский, собрав наконец набор из трёх четверных и двух трикселей, второе место — за Александром Мельниковым, который также представляет отделение «Легенда» (так теперь официально зовётся школа «Москвич»).

После награждения мне удалось немного побеседовать с Викторией Евгеньевной и узнать, как проходит восстановление Ильи Яблокова, как сложилась поездка на чемпионат мира в Сайтаме, и даже чуть-чуть обсудить развитие мужского одиночного катания.

— Когда пыталась посчитать ребят, которых вы выводите, сбилась со счёта. Скольких фигуристов в итоге привезли и какие цели ставили на турнир?

— Семь человек — по мастерам, ещё трое — по юниорам. Цели — прежде всего разряды выполнить, кому-то мы усложнили программы, и этот контент нужно опробовать. Плюс хотелось бы поставить хорошую точку в конце сезона, это мой родной город, всегда на эти соревнования приезжаю.

— По взрослым победу на турнире одержал Максим Белявский. Вы уже больше года работаете вместе, как можете оценить его прошедший сезон?

— В том году он к нам пришёл в конце марта, так что да, работаем чуть больше года. Сезон неоднозначный, мы не добились того, чего хотели добиться в силу некоторых моментов. В конце сезона он хорошо выступил на первенстве России старшего возраста в произвольной программе, попал в юниорскую сборную, здесь очень хорошо выступил. Хорошо, что он закончил сезон той произвольной программой, которую мы хотели показать в течение всего сезона — три четверных прыжка, два тройных акселя. В силу обстоятельств не смогли это показать на всех основных стартах, но здесь он продемонстрировал, что это может.

— Старшие ребята продолжают тренировки в Москве или уже в отпуске?

— Занимаются с моим вторым тренером Евгением Власовым, думаем по программам — кому-то будем оставлять, кому-то менять, тренировочный процесс идёт. Готовимся и к отпуску, и к следующему сезону (улыбается).

— Как себя чувствует Илья Яблоков, пропустивший финал Гран-при из-за травмы?

— Пролечили колено, он пропустил больше месяца — с середины января до конца февраля. С начала марта мы приступили к тренировкам. Был большой перерыв, сейчас он восстанавливается, потихоньку начинаем прыгать.

— Можно сказать, что травма позади?

— Работаем сейчас не на 100%, акцент всё же идёт на восстановление, ОФП, СФП для того, чтобы восстановить колено и создать базу для следующего сезона.

Илья Яблоков Фото: РИА Новости

— Нестабильный сезон вышел у Алексея Ерохова. С чем-то конкретным связываете это? Может быть, со здоровьем?

— Слава богу, мы прошли сезон без травм, без каких-либо тяжёлых заболеваний. Как обычно, в работе к Лёше нет никаких претензий и нареканий. Он продолжает работать, готовимся к следующему сезону. Вопрос, чтобы завершить карьеру, даже не стоял. Лёша — мотиватор в команде для других ребят из более молодого поколения. Работаем, надеюсь, что в следующем сезоне всё сложится.

— В марте вы ездили с Владимиром Литвинцевым на чемпионат мира в Сайтаму. Насколько тяжелее стало сейчас добираться до Японии?

— На самом деле, я долго решалась — поехать или не поехать. Длительный перелёт, дорога до Токио вышла в 22 часа. Не жалею, что там побывала, потому что и Владимир порадовал своим прокатом, и очень много знакомых своих встретила, с которыми долгие годы не виделась. Кто в Америке работает, кто в Канаде, кто в Европе. Вживую увидела те выступления, которые ребята выдали. Очень приятная, полезная поездка, в том числе для роста в тренерском плане.

— Можно сказать, что отношение к нашим тренерам в мире фигурного катания сильно изменилось?

— Вы знаете, нет, я абсолютно этого не заметила. Очень доброе отношение с разных сторон, все общаются, обмениваются опытом. Мы все с детства друг друга знаем, у всех уже свои семьи, дети. Добрая поездка получилась.

— У Владимира в этом сезоне получилось не так много стартов, чемпионат Европы пришлось пропустить. Как удалось подвести его в такой хорошей форме к чемпионату мира?

— Спасибо нашей федерации, что разрешили Вове выступить на всероссийских соревнованиях непосредственно до вылета на чемпионат мира. Как раз было два старта, программы немножко обкатал. Конечно, он много работал, что тут говорить, и за счёт ещё этих двух стартов хоть как-то удалось подготовиться к чемпионату мира.

Владимир Литвинцев на чемпионате мира в Сайтаме Фото: International Skating Union via Getty Images

— На этом чемпионате мира в мужском одиночном отметила определённую тенденцию – и с малым количеством четверных можно бороться за высокие места, а того же Малинина с его риском оценили достаточно скромно. Гонка за усложнением как будто бы остановилась?

— Малинин такой в мире сейчас один после Нэйтана Чена. Моё мнение — если у тебя есть к этому способности и ты можешь это делать, почему бы это не развивать и не показывать? В любом случае он такой один сейчас. Показал столько четверных на чемпионате мира, аксель в четыре с половиной оборота… Мне кажется, это правильно, что он в этом направлении развивается, потому что это может.

У кого, например, лучше идёт в плане артистизма — они показывают эту сильную сторону. За счёт этого растут и конкуренция, и интерес — тут у тебя вышел Малинин и шесть четверных прыжков, тут же вышел Джейсон Браун с обалденной произвольной программой, и настолько это всё разное! Видела реакцию публики, как зрители все вскакивали после произвольных — это дорогого стоит.

Каждый должен развивать то, в чём ему хорошо. За счёт этого всё равно растёт конкуренция, ты начинаешь думать, что нужно делать и четверные, и поднимать вторую оценку. Обратила внимание, что очень классные у ребят хореодорожки, есть чему поучиться и в чём себя развить. Если ты можешь — развивай, разные направления дополняют друг друга и создают конкуренцию.