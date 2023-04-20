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Эксклюзивное интервью с Петром Гуменником, подкаст «Ход коньком»: четверные, нейросети, Rammstein, чемпионат мира

«Если что, обращусь за советом к нейросети». Уникальный разговор с Петром Гуменником
Екатерина Боброва Андрей Журанков
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Эксклюзивное интервью с Петром Гуменником
Комментарии
Сможет ли искусственный интеллект качественно судить фигурное катание?

То, что фигуристы почти не ходят в школу — аксиома: очень трудно совмещать учёбу с тренировками, поэтому спортсмены изучают материал самостоятельно и сдают по индивидуальной программе. То же самое — позже, когда приходит время поступать в университет.

Победитель финала Гран-при России и вице-чемпион страны Пётр Гуменник — не исключение, но и правило он не подтверждает. Пётр — уникум: он считает, что ходить в общеобразовательную школу контрпродуктивно, однако при этом учится в одном из лучших вузов страны, мечтает заниматься биоинформатикой и всерьёз рассуждает о предназначении нейросетей.

Один из лучших фигуристов России побывал в студии подкаста «Ход коньком» и ответил на вопросы ведущих — олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой и журналиста Андрея Журанкова.

«Могу все четверные сделать, но в программе — то, в чём уверен»

Андрей Журанков: Ты считаешь себя открытием сезона?

Пётр Гуменник: Этот сезон был открытием для меня. Он явно был прорывной.

Андрей: За счёт чего?

Пётр: Прыжки вышли на хороший уровень. Стали более стабильными — сальхов и риттбергер. Я стал произвольную с тремя четверными почти чисто катать, и этого хватило.

Андрей: Ты же все четверные пробовал…

Пётр: Да. Сейчас могу все четверные сделать, но в программе в этом сезоне делал то, в чём уверен.

Андрей: Давай отмотаем время немного назад, когда ты только учил четверные. Как у тебя это происходило, был ли внутренний страх перед их исполнением?

Пётр: Я тройные все очень рано выучил. Тогда катался у Алексея Николаевича Мишина, и он хотел, чтобы я и аксель рано выучил, можно сказать, вёл учёт: Плющенко выучил в 14, Гачинский — в 13, а ты давай, Петя, ещё раньше. Но я к нему был не готов, тоже его боялся, и техника у меня была не готова, и по силам понимал, что буду тренировать, но шансов выехать его на этой тренировке у меня никаких.

Из-за этого у меня испортилась техника, я с этим акселем долго промучился, и с четверными уже по-другому делал. Если не получается, не докрутил, упал, то делаю тройной, другое упражнение, пока не возникнет мысль, что вот сейчас получится. Это как перепрыгнуть ямку, мне Рафаэль Владимирович Арутюнян говорил: «Если не получается, то зачем много раз повторять и в неё попадать? Лучше потренироваться, взять разгон побольше и через какое-то время перепрыгнуть».

Екатерина Боброва: Сильно помогло то, что ты занимался с Рафаэлем Арутюняном?

Пётр: Два года как начал с ним заниматься и с тех пор стал хорошо прыгать четверные.

Андрей: А как эти консультации проходят? Как строится работа?

Пётр: Если мне захотелось что-то узнать, обратиться к нему, я записываю себя на тренировке и ему отправляю, потом созваниваемся, или он мне пишет, говорит, что не так, что нужно сделать.

Екатерина: Он же не сразу отвечает, проходит время, он присылает сообщение, ты же не можешь сразу попробовать на льду, то есть сидишь и анализируешь, потом идёшь и делаешь, записываешь, снова отправляешь? Сложная система…

Пётр: Да, конечно, нужен тренер на льду, но у меня он есть. Вероника Анатольевна Дайнеко. Она говорит мне, что нужно сделать. А Рафаэль Владимирович говорит глобальные вещи: как исправить ошибку, если увидел её, расписывает почему, для чего её исправить, что может пойти не так.

Екатерина: А твой тренер перенимает чужой опыт, перекладывает его на других спортсменов?

Пётр: Не могу сказать точно, ведь другие спортсмены сильно моложе меня, но мне кажется, да, Вероника Анатольевна сама про технику очень много знает, и система у неё своя, однако она вставляет туда какие-то вещи из системы Рафаэля Владимировича.

Андрей: Расскажи вообще про свой переход к Дайнеко. Ты был в сильнейшей группе Санкт-Петербурга, у Мишиных, а затем сменил её, почему?

Пётр: Как я говорил, аксель не получался, длилось это несколько лет, понял, что это тупик и надо что-то менять. Я и родители решили перейти в другую группу. Как раз в тот момент Тамара Николаевна Москвина открыла новую школу… Мы вместе катались в «Юбилейном», там было два катка — для одиночников и для парников, у одиночников иногда приходила тренировала Вероника Анатольевна, поэтому выбор был очевиден.

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Андрей: Между хорошими результатами у тебя в юниорах и во взрослых прошло много времени, почему потребовалось столько лет?

Пётр: С юниорского уровня перейти на взрослый непросто. Это другие соперники, сложнее программы. Я, когда переходил, выучил лутц, риттбергер, то есть новые четверные, и пытался вставить их программу, но у меня пошли травмы, потому что новые движения, более резкие, мышцы не выдерживали, то спина, то бедро, ещё я рос, да и прыжки были совсем свежие, сырые, очень нестабильные. Поэтому понадобилось время, чтобы всё собрать.

Екатерина: Не возникало в этот период мысли закончить?

Пётр: Нет. Я знал, что новые прыжки есть, это хорошо, понимал, что это временно, всё пройдёт.

Екатерина: С Дайнеко у тебя сложился хороший тандем. Она тебя не гнала, мол, вот надо прыгать четверные, несмотря ни на что?

Пётр: Меня вообще не надо гнать, скорее, останавливать. А вот программы заставлять катать — это, мне кажется, обязанность тренера (смеётся). Потому что катать программы самому сложно, это такое издевательство (улыбается). Это большая нагрузка. В детстве как-то за одну тренировку катал раз 10 — лет девять мне было, ещё с тройными катал, никак последний прыжок не получался, а хотел чисто.

«Прыжковый турнир — моя стихия, мне очень понравилось»

Андрей: То есть формат прыжкового турнира тебе подходит больше обычного?

Пётр: Прыжки — моё любимое, вращаться не люблю, скользить люблю, но прыгать обожаю.

Екатерина: Что думаешь о новых форматах турниров?

Пётр: Прыжковый турнир был первым для меня. И в прошлом году видел, и, кажется, даже в позапрошлом видел, как его проводили, и за тем, что в Америке проводили, тоже наблюдал, хотел поучаствовать. Это моя стихия, и в этом году получилось, мне очень понравилось.

Андрей: Как бы улучшил правила этого турнира?

Пётр: Заставил бы разнообразить прыжки, чтобы нельзя было один и тот же делать. Моя схема сложновата: вот есть четвертьфинал, полуфинал и финал, в каждой стадии надо прыгать два прыжка, но нельзя повторять. Прыгнул ты четверной сальхов, всё, больше не можешь. Вот я не могу прыгать квад-тулуп, значит, надо смотреть, кто где упал, и тогда делать тройной. Нужна стратегия.

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Андрей: А оставил бы сложные каскады?

Пётр: Это было в командном прыжковом турнире, но да оставил бы.

Екатерина: Просто мне кажется, это такое развитие, потому что год назад, если не ошибаюсь, выиграл по этим каскадам Марк Кондратюк с четверным сальховом — ойлером — четверным сальховом: это вообще уму непостижимо. И это даёт толчок для развития, что это возможно, это классно. И при этом всё-таки шоу тоже. Формат соревнований и шоу, чтобы зрителям доставить удовольствие. И это доставляет зрителям удовольствие.

Андрей: Мы здесь как раз спорили, раз мы на эту тему зашли: а вот ты изнутри, будучи участником этого турнира, будучи финалистом этого турнира, всё-таки — это было шоу или ты воспринимал это как чемпионат России по прыжкам? Вот твои ощущения изнутри турнира?

Пётр: Для меня это и как соревнование было, и как развлечение. Я особо не волновался. С одной стороны — да, соревнование, а с другой стороны — у меня не было никакого волнения, поэтому я мог просто насладиться, развлечься, и это было просто приятно.

Андрей: Ну, то есть для Петра Гуменника четверной флип — это просто развлечение, четверной лутц — развлечение? Веселуха такая! (Смеются.)

Екатерина: Что по поводу турнира шоу-программ? Чья была идея номера на турнире шоу-программ?

Пётр: Комплексно так сложилось. Музыку Вероника Анатольевна придумала, предложила катать. Потом с номером, костюмом и либретто работали Николай Морошкин и Ксения, которая из балета. Её пригласили, чтобы она ставила мне хореографию, движения. И Тамара Николаевна настояла, чтобы там был рояль, я на нём играл.

Андрей: Я думал, что ты настоял.

Пётр: Нет.

Андрей: Тамара Николаевна настояла?

Пётр: Да.

Екатерина: Как вы тащили этот рояль на лёд вообще? Я так понимаю, у тебя не было возможности как-то порепетировать это у себя, наверное. Вы же вряд ли принесли на тренировочный каток рояль.

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Андрей: Как вы репетировали этот номер?

Пётр: Скамейку ставили. Я садился и на воображаемом рояле играл. И дома у меня есть пианино, я партию свою репетировал.

Андрей: Понятно. Тренировки делились на две части: ледовую и домашнюю.

Екатерина: А в Москве, когда это всё происходило, откуда взяли рояль, чей он?

Пётр: Я не в курсе. Первый канал по-моему. Мне, слава Богу, не пришлось ни тащить его, ни возить, ни настраивать.Там всё было готово. Мне его вывозили, ставили на место, и я уже играл.

«Младший брат занимается программированием, математикой олимпиадной»

Андрей: А расскажи, музыка у тебя с какого возраста?

Пётр: С пяти лет.

Андрей: А фигурное катание?

Пётр: Фигурное с четырёх.

Андрей: Понятно. То есть в четыре года на лёд, а потом ещё отвели в музыкальную школу. А у тебя же есть младшие братья?

Пётр: Да, есть. Двое.

Андрей: Их тоже погнали твоим путём?

Пётр: Не совсем. Среднего — да, погнали на каток…

Андрей: А потом в музыкальную школу.

Пётр: И в музыкальную школу тоже. Но ему не по душе было фигурное катание, он оттуда ушёл.

Андрей: А из музыкальной школы?

Пётр: Из музыкальной не ушёл. Он на флейте играет, занимается целыми днями, это ему нравится.

Андрей: Как зовут?

Пётр: Ваня.

Екатерина: Сколько ему лет?

Пётр: Он на шесть лет младше меня, ему 15.

Андрей: А младший?

Пётр: Младшему 10 исполнилось недавно, его уже в фигурное катание не отдавали. Его в науку решили. Занимается программированием, математикой олимпиадной.

Екатерина: Интересно. А я понадеялась: может, и третий музыкальную школу также…

Пётр: И на фортепиано играет. И на скрипке.

Екатерина: Короче, это будущая команда Гуменников, трио Гуменников!

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Андрей: Да, получается; фортепиано, флейта и скрипка. Вы вместе играете иногда?

Пётр: Ну, вместе можно было бы что-то выучить.

Екатерина: По семейным праздникам.

Андрей: А чуть-чуть расскажи: это что за семейная традиция отдавать детей и в музыку, и в спорт? Родители как-то с этим связаны?

Пётр: Да, но, как я понял, родители просто считают, что это нужно для развития правильного человека. Что ему нужно и спортом заниматься, и учёбой, и голову развивать, и музыкой тоже — для души.

Андрей: Но и спорт, и музыка, извини, но для родителей — это всегда стояние с кнутом.

Пётр: Возможно.

Андрей: Тебя приходилось заставлять идти на лёд или в музыкальную школу, все эти гаммы репетировать?

Пётр: На лёд меня не приходилось заставлять, я всегда сам просыпался и бежал на тренировку с радостью. А с музыкой я уже не помню, но вроде тоже не приходилось. Мне кажется, если не нравится, нужно что-то другое найти.

Екатерина: У тебя такой очень классный сезон и вообще непростой по количеству соревнований, но ты нашёл время выступить со своей, я не знаю, как это правильно, напарницей Дарьей Шалаевой.

Вы выступили в филармонии, и, если честно, я была просто очень приятно удивлена, что у тебя есть такой талант, который ты продолжаешь поддерживать, и, несмотря на сезон, ты это учил, репетировал и ещё потом выступил в филармонии в Санкт-Петербурге — это же просто класс. Чья идея была? К тебе пришли: «Петя, пойдём на сцену!» Или ты просто где-то с Дашей в торговом центре встретился: «А давай сыграем!»

Андрей: Могло кому-то показаться, что Гуменник решил пропиариться — ещё и в филармонию полез. А с другой стороны, типа: он что — выбрать не может — лёд или музыка? Вот это, на самом деле, что было для тебя, почему это случилось?

Пётр: Мне мой учитель написала…

Андрей: Учитель — в смысле музыки?

Пётр: Да, учитель музыки. Написала, что есть идея собраться и сыграть на концерте. И я просто согласился, мы несколько раз порепетировали, дома немного вспомнил, как играть, и выступили.

Екатерина: Мама, наверное, была в восторге?

Пётр: Мама, да. Она в восторге от всех моих выступлений.

Екатерина: Это очень важно! А кто у тебя такой человек в жизни — может, папа, мама, но, может, ещё друзья — к кому ты всегда можешь обратиться? Если что-то непонятное в жизни, кому ты первому звонишь? Это кто в твоей жизни такой человек важный, который всегда может прийти на помощь?

Пётр: Мама. Мама всегда знает ответ на всё.

Екатерина: А как маму зовут, прости?

Пётр: Елена.

Екатерина: Елена, мы вам передаём большой привет, спасибо большое, что воспитали такого прекрасного сына. И, кстати, с прошедшим праздником вас тоже. Я как мама знаю, что мам тоже поздравлять нужно.

«Нейросеть — прям как учитель личный»

Пётр: Потом, если что, к нейросети могу обратиться за советом.

Екатерина: Ты этим пользуешься?

Андрей: Ты ей веришь?

Пётр: Да.

Андрей: Да ладно!

Пётр: Помогает.

Андрей: В чём?

Пётр: В программировании, например.

Екатерина: Подожди, это для жизни в плане советов гадалки или как? Объясни нам, пожалуйста.

Пётр: Например, надо что-то придумать, сочинить, музыку выбрать для показательного. Там вбиваешь, что-нибудь похожее ищешь.

Андрей: Подожди, это как? Выбрать музыку для показательного. Ты профессиональный музыкант, у тебя за плечами… Сколько там музыкальная школа? Не 10 же лет. Меньше по-моему.

Пётр: Я занимался там, где семь лет, но последний год не отучился.

Андрей: Понятно, но курс музыкальной школы у тебя за плечами, да? И ты выбираешь музыку для показательного с помощью нейросети? Что ты туда заводишь?

Пётр: Ну, я выбрал Rammstein и поспрашивал, какая песня на льду лучше подходит.

Андрей: Кого поспрашивал?

Екатерина: Нейросеть.

Андрей: Мне безумно интересно. Нет, ты объясни, как это делается. Потому что некоторые уже начали экспериментировать, но таких людей мало.

Пётр: На самом деле, в таких вопросах где-то она прям хорошо помогает. Это в программировании. То есть прям как учитель личный. Спрашиваешь какую-то тему, она всё структурированно подаёт, не надо тебе нигде по интернету лазить, документации читать. А в таких вопросах она просто… Есть такая проблема часто — белого листа, и нужно просто какой-то толчок небольшой, чтобы мозг начал работать. И в таком случае она помогает.

Андрей: Хорошо. Про Rammstein: ты что туда ввёл в нейросеть, какой запрос ты написал?

Пётр: Типа: есть шоу показательное на льду, хочу прокатать под Rammstein, какая музыка по настроению, эмоциям, сюжету хорошо бы подходила.

Андрей: Подходила кому? Тебе? Нейросеть тебя знает?

Пётр: Нет, просто для показательного выступления на льду.

Екатерина: Что на льду лучше будет смотреться. Не относительно Пети, а вообще.

Андрей: Так, и она выдала Mein Herz Brennt?

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Пётр: Я не помню, что она выдала, но это просто натолкнуло меня на какие-то размышления. Как часто бывает, что не можешь определиться, потом монетку подбрасываешь или ещё что-то. И там выпадает левое, а ты думаешь, что левое не очень хочется. И тогда понимаешь, что хочешь второе.

Екатерина: Ты принимаешь решение в тот момент, когда монетка в воздухе.

Андрей: А если на ребро встанет, то, значит, будет третий вариант. А если выбирать между двумя девушками, например: какая больше нравится. Тоже нейросеть?

Пётр: Я боюсь, она не захочет отвечать на такой вопрос. Скажет, это неэтично.

Екатерина: Нет, она скажет: «Выбери меня. В смысле какие девушки? Я тебя знаю, ты меня знаешь, какие девушки!» (Cмеются.)

Андрей: Хорошо. Вот как у человека предыдущей формации, у меня к нейросети есть некое предубеждение. Понятно, это стереотип, который сложился благодаря фильмам, определённым произведениям фантастической литературы. Я так понимаю, у тебя никаких предубеждение нет. Ты можешь мне привести аргументы, чтобы я изменил отношение к нейросети? Я на самом деле за то, чтобы человек человеческое ставил выше. То есть не поддерживаю использование нейросети в большом количестве индустрий, отраслей, направлений человеческой деятельности. А здесь мы тем более говорим про что? Про эмоции. Ну, музыка. Эмоции, чувства, образы. Вплоть дальше идёт уже хореография, если мы говорим о фигурном катании или балете. У тебя есть аргументы против такой моей заскорузлой точки зрения?

Пётр: Несколько аргументов. Например, если есть страх, что она захватит мир, начнёт по своим прихотям действовать, то он, наверное, необоснованный. Рано пока бояться. Нейросеть пока не так развита, и у неё нет такого интеллекта, как у человека. Это то же самое, что бояться перенаселения на Марсе, когда там ещё ни один человек не живёт. То есть, когда что-то изобретут такое более мощное, тогда уже, наверное, можно будет…

Андрей: Тогда уже поздно будет бояться. Может, сейчас уже как-то ограничивать?

Пётр: Я так не думаю. Во-первых, это полезная штука. Например, я читал книгу Роберта Сапольски, там он говорил, что судьи на 70%, по-моему, чаще выносят оправдательный приговор, если перед этим они хорошо поели. С нейросетью таких проблем уже не будет.

Андрей: Это аргумент, между прочим. Получается, есть какие-то отрасли человеческой деятельности…

Пётр: Какие-то области, да, где она справлялась очень хорошо.

Андрей: Это ты читал в этой книге, где речь шла о судьях, которые выносят приговоры по уголовным и административным статьям, правильно я говорю?

Пётр: Там, по-моему, по досрочному освобождению.

Андрей: Ага. А в фигурном катании, может, тоже?

Пётр: Ну, там сложнее. (Смеются.)

Екатерина: Если мы музыку уже начинаем выбирать для фигурного катания по нейросети…

Пётр: Костюм я тоже генерировал.

Екатерина: Что-что? Костюм генерировал?

Андрей: Так, подожди. Про судей: а ты считаешь, если вместо судей в фигурном катании подключить нейросеть? Это возможно?

Пётр: Нужно тогда очень чётко задать, что оценивать. Как прыжки и элементы — это, наверное, понятно, там есть строгие критерии. А вот со второй оценкой — там уже сложнее. Она субъективная, и на самом деле, когда в судьях 10 человек ставят 10 оценок, то там среднее арифметическое всегда такое справедливое выходит.

Это, тоже где-то читал, какой-то эксперимент проводили: быка приводили привязанным в деревню к каким-то необразованным людям и просили каждого угадать, сколько он весит. И хотя никто не угадывал точный вес, но среднее арифметическое, если оно достаточно большое, всегда очень близкая цифра.

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Андрей: О, как интересно. То есть ты, в принципе, согласен с теми оценками, которые получаются. Ты как человек, занимающийся математикой, видишь, что судейство более-менее соответствует действительности.

Пётр: Ага.

Андрей: Серьёзно?

Екатерина: Я хотела спросить: оценки этого сезона на российских стартах и международных тоже примерно… Ладно, не будем о плохом.

Андрей: Про костюмы.

Екатерина: Про костюмы, да. У меня дальше было, если ты этим пользуешься, там же очень много…

Андрей: Ты и костюм под Rammstein создавал по нейросети?

Пётр: Нет, попросил сгенерировать, потом сам придумал.

Екатерина: То есть ты всё равно пользуешься этим как для толчка воображения?

Андрей: Слушай, а ты понимаешь, как это работает?

Екатерина: Честно? Нет.

Андрей: А что ты тогда тут такая сидишь, а у меня такое ощущения, что я один — дурак? Я не представляю, а ты такая: «Да, да, конечно». А я такой думаю: «Какой балбес». Извини, ты умная, ты очень умный.

Ты мне объясни, пожалуйста, Петь, а что она тебе выдаёт по костюму? Я понимаю, что ты получаешь какой-то ответ от нейросети на свой вопрос, и это для тебя идёт отправной точкой для твоих дальнейших размышлений. Что она тебе выдаёт-то?

Пётр: Фотографию.

Екатерина: Так картинки же.

Андрей: Ааа…И какую фотографию она тебе выдала?

Пётр: Ну, там какой-то бред был (смеются). Даже силуэт человека было сложно разглядеть, но мне помогло.

Екатерина: Всё, вот так. Я не знаю, о чём дальше продолжать.

Андрей: Ты сейчас пришёл в белой маечке. Если смотреть по твоим программам, по тому, как одеваешься, ты больше тяготеешь к такому классическому стилю.

Пётр: Да, к простому.

Андрей: Простому, да. Без цветных пятен по всем джинсам.

Пётр: Чтобы не приходилось подбирать одно к другому, взять любые футболку, штаны и пойти.

Андрей: Здесь тебе нейросеть не нужна, а под «Рамштайн» она тебе понадобилась?

Пётр: Опять же, говорю, что у меня частая проблема — то, что я не могу сразу сесть и начать что-то придумывать. Мне нужен какой-то толчок, и в этом плане мне помогает нейросеть.

Андрей: Понятно.

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«Считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит»

Екатерина: Хорошо. Расскажи, где ты учишься, как ты учишься и так далее?

Пётр: Учусь в ИТМО.

Андрей: Один из ведущих российских университетов.

Пётр: Да. IT-вуз, информатика и вычислительная техника. Хожу почти на все пары. Только когда соревнования, шоу — тогда пропускаю.

Екатерина: Как у тебя сейчас сессия?

Пётр: Она будет в июне, сейчас просто учусь.

Андрей: Ты готов?

Пётр: Нет, ещё рано быть готовым.

Екатерина: Но тебе интересно?

Пётр: Да.

Екатерина: Ты прям понимаешь, что… Как ты всё это с тренировками успеваешь?

Андрей: Вот я хотел спросить: а ты в школе так учился, что ходил в школу?

Пётр: Нет, в школу я не ходил. А когда ходил, только хуже было, потому что я считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит.

Екатерина: Эксклюзив.

Андрей: Обоснуй.

Пётр: Обучения там особо хорошего нет, и мне кажется, там только время теряется. По восемь часов в день уходит, а я с репетитором сам занимался гораздо меньше: где-то по часу в день. А когда через какое-то время я тоже расписание своих тренировок и учёбы так совместил, чтобы и там и там успевать, то тратил времени гораздо больше, а учиться было сложнее.

Андрей: В каком классе ты отказался от общеобразовательной школы?

Пётр: Я с первого класса не ходил, только сдавал всё.

Андрей: Приходил, сдавал то, что нужно, и всё?

Пётр: Да. А в университете там, во-первых, можно выбрать индивидуальное расписание, план, и я так выбрал, чтобы сгруппировать, распределить по неделе предметы, чтобы было по две-три пары в день, чтобы они были все вместе и чтобы после этого мне было удобно идти на каток.

Екатерина: Расскажи своё расписание на день.

Андрей: Я так понимаю, у тебя блоковая система. Ты сформировал себе эти блоки.

Пётр: Не очень понимаю.

Андрей: Ну, ты говоришь: «Я сгруппировал занятия в институте». Ну, как это выглядит?

Пётр: Там есть выбор расписания, потоков, и получается, что практически все занятия можно выбрать в какой день, в какое время. Я себе так удобно составил расписание, чтобы не было такого, что у меня в понедельник пять пар и я уже не успеваю приехать на каток тренироваться. Равномерно распределил их и постарался сделать так, чтобы не приходилось дважды в университет ездить или не было перерыва час сорок, чтобы зря времени не терять.

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Андрей: У тебя получается: утренняя тренировка, университет…

Пётр: Чаще всего у меня так: приезжаю к 8:20 в университет, там две пары, и после этого — на каток. На катке две тренировки, и часов в 15:30 я свободен.

Екатерина: А две тренировки подряд или как?

Пётр: Да, подряд.

Екатерина: По сколько?

Пётр: По часу.

Екатерина: А заливка час ещё?

Пётр: Да.

Екатерина: И тебе этого времени хватает?

Пётр: Да.

Екатерина: Ну, как по себе знаю, как народ у нас тренируется, — мало.

Пётр: Два часа, по-моему, классика, везде примерно так тренировался. Только если какая-то постановка программы или межсезонье, тогда больше. А так в течение сезона — два часа.

Андрей: Но это ледовые, а где у тебя там хореография.

Пётр: Ну, разминки, ОФП, хореография — периодически.

Андрей: А современный танец, балет — это в твоей жизни было когда-то?

Пётр: Иногда было, да. Тамара Николаевна иногда приглашает к нам проводить занятия. Этим летом, кажется, были танцы. Год назад ораторское мастерство. В общем разные. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали.

Андрей: Подожди, а ораторское мастерство зачем нужно?

Пётр: С вами общаться.

Екатерина: О, кстати! Это, между прочим, аргумент. Спасибо Тамаре Николаевне.

Андрей: Тамара Николаевна, спасибо большое.

Пётр: Чтобы не подловили на каких-нибудь вопросах неудобных.

«Малинин грязно всё сделал. Сёма Уно тоже сделал немало четверных»

Андрей: Ты больше спортсмен или артист?

Пётр: Это как сказать, что пирог вкусный больше оттого, что он с начинкой или оттого, что он испечён.

Екатерина: Это хороший аргумент.

Андрей: Ну, я могу ответить на тот вопрос, который задал. Есть фигуристы, которые больше артисты, а есть фигуристы, которые больше спортсмены.

Пётр: Мне кажется, должно быть и то, и другое обязательно.

Андрей: А кто совместил? И кто совмещает больше на твой взгляд?

Пётр: А что больше — это уже сложно сказать. Сёма Уно сейчас катается. Мне нравится его баланс: и прыгает хорошо, и катается.

Андрей: Ты в интервью, которое было в первой половине сезона, как раз на «Чемпионате», сказал, что самое грандиозное и значимое — это Малинин выехал четверной аксель, это больше всего запомнилось. Это ещё осенью было. Также «мне нравится, как катается Сёма Уно». Чемпионат мира – Сёма Уно побеждает, Малинин делает шесть четверных. Ты был согласен с пьедесталом чемпионата мира?

Пётр: Да, согласен. Малинин грязно всё сделал. Сёма Уно тоже сделал немало четверных.

Илья Малинин, Сёма Уно, Джун Хван Ча на подиуме чемпионата мира

Илья Малинин, Сёма Уно, Джун Хван Ча на подиуме чемпионата мира

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Екатерина: Ты бы по какой дороге пошёл? Вот понимаешь, у тебя есть стабильные четыре-пять четверных, но от этого несбалансирована программа. В какую сторону ты бы сам пошёл?

Пётр: Я бы тренировал максимум, а когда приехал бы на соревнования, понял бы, какая у меня форма, смогу ли я это всё сделать, и если посчитаю, что шестой четверной прыжок – лишний и шансов его сделать не так много, и из-за этого пострадает вторая оценка – то, может, его уберу. Или если посмотрю, что соперники так катают, что мне выгоднее чисто проехать с меньшим количеством четверных, я бы так действовал.

Андрей: Ты сказал, что шестой бы убрал, то есть на пять бы нацелился?

Пётр: Это я как пример привёл. В этом сезоне я катал в основном с тремя четверными, а тренировал с четырьмя.

Андрей: То есть твой путь – тренировать «плюс один».

Екатерина: Думать во время проката хорошо получается?

Пётр: Обычно заранее это делаю. Знаю моменты, где может каскад не получиться, и заранее продумываю, куда его перенесу, если что. Во-первых, зачем откладывать на последний момент такие мысли, когда большая нагрузка, ты уставший, и в этот момент надо концентрироваться на прыжках… В этот момент ещё думать, куда бы каскад перенести, и вообще помнить, что ты его не сделал где-то – это может быть затруднительно.

Андрей: Ты спокойно смотришь за тем, как катаются твои соперники?

Пётр: Да, мне это не мешает. Мне спокойнее, когда я знаю, кто как откатал и на что рассчитывать, к чему стремиться.

Андрей: Если предыдущее поколение, наоборот, всё, то вот Петя, Марк [Кондратюк] то же самое говорил – совершенно по-другому к этому относятся.

Екатерина: Ты работаешь с психологом?

Пётр: В данный момент – нет, но вообще работал.

Екатерина: Что с программами на будущий сезон?

Пётр: Ещё подумаем, не знаю пока. Но идеи есть.

Андрей: Идеи твои?

Пётр: Мои, с Вероникой Анатольевной пока ещё не обсуждал. Пока ещё есть время, думаю.

Андрей: У нейросети будешь спрашивать про программы?

Пётр: Наверное, нет (улыбается). Я ещё не разграничивал, что на короткую, что на произвольную, просто есть несколько идей.

Екатерина: Скажи нашим зрителям, что в следующем году будет не только классика, пожалуйста (смеётся).

Пётр: В этом году у меня неоклассика была (улыбается).

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: РИА Новости

Андрей: Классика и Rammstein – как это в тебе одном уживается?

Пётр: Мне кажется, это близкие вещи. С музыкальной точки зрения они довольно хорошие. Что в классике красивая музыка, что у Rammstein тоже – и мелодия хорошая, и голос отличный.

Андрей: На турнире шоу-программ у тебя была тема с сердцем, кардиограмма на льду. В показательном – «сердце в огне». Почему вдруг?

Пётр: Расскажу, как на самом деле выбрали программу. Я сказал, что хочу Rammstein, и на льду начали включать разные композиции. И тут я говорю в шутку – есть песня Mein Herz brennt, и мне можно костюм не менять вообще, оставить это сердце неоновое. Включил её, и тренеры говорят: «Отличная музыка, очень выразительная, и припев мощный, и с сюжетом, надо её катать».

Екатерина: Костюм ты в итоге не оставил.

Пётр: Да, другой сделали.

Екатерина: Смотрел в этом году международные турниры?

Пётр: Да, смотрел. Финал Гран-при, чемпионат мира, чемпионат Европы, командный ЧМ. Какие-то этапы Гран-при. Смотрел только мужчин и только лидеров, не все соревнования.

Андрей: На твой взгляд Уно – лучший фигурист сезона?

Пётр: Смотря как оценивать, если по рейтингу, то Уно выиграл бы. А если с точки зрения интереса, кого бы я выделил – наверное, Малинин.

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Андрей: А Джун Хван Ча, второе место на чемпионате мира?

Пётр: Он точно отстает от обоих.

Андрей: Но при этом он обогнал Малинина.

Пётр: На мире обогнал.

Андрей: А Кевин Аймоз?

Пётр: Он хороший спортсмен, но он и до этого выступал хорошо, примерно на том же уровне держится.

Андрей: Как тебе программы Адама Сяо Хим Фа?

Пётр: Да, хореография понравилась. Что-то такое свежее, новое.

Екатерина: Если отбросить все границы, всю ситуацию, с каким хореографом ты бы хотел поработать?

Пётр: Ну, может, вот как раз Бенуа Ришо.

Андрей: Если возвращаться к теме четверного акселя – ты пробовал?

Пётр: Пробовал, без удочки, но пока рано.

Андрей: Оставляешь эту вероятность?

Пётр: Да. Сначала большее воздействие бы оказало то, что я бы стабильно прыгал все четверные в программе, когда уже этой отметки достигну, тогда можно подумать о четверном акселе.

Андрей: За счёт чего Малинин скручивает эти четыре с половиной оборота?

Пётр: За счёт всего – у него и высота хорошая, и скорость крутки феноменальная. И очень правильная техника для четверного акселя, он хорошо входит в прыжок, сделав всё возможное, что можно сделать до него. Можно вылететь, сделать мах, потом собраться и крутиться, а у него уже всё готово, он уже и повёрнут, и готов к тому, чтобы на максимальной скорости крутиться.

Андрей: Но потом из этой максимальной скорости вращения нужно раскрываться?

Пётр: Да, но это не так сложно, как мне кажется.

«Хейт? Я бы к этому нормально отнёсся»

Андрей: Считаешь, что у тебя много болельщиков или мало?

Пётр: В этом году стало довольно много. Чувствуется, когда выезжаешь на разминку, стоят в ряд шесть спортсменов, называют фамилию, все хлопают – и в этом году меня ничуть не меньше, чем остальных, приветствовали. На каких-то соревнованиях даже громче всех было. В этом году болельщиков стало намного больше.

Андрей: Пишут?

Пётр: Да, пишут.

Екатерина: С количеством болельщиков и хейтеров становится больше. Читала в одном из интервью, что ты читаешь комментарии. Как к этому относишься?

Пётр: Я читаю комментарии только в моём телеграм-канале, на страницах в соцсетях. И как-то так получается, что никогда не видел хейтерских комментариев. Даже когда я в этом признался на финале Гран-при России, думал, что теперь-то появятся, но не появились (смеётся).

Андрей: То есть ты у себя в голове прокручивал ситуацию, что можешь нарваться на явный хейт со стороны неадекватных болельщиков?

Пётр: В принципе, да. Я бы к этому нормально отнёсся. Но не в том плане, что так и надо, а в том, что это бы никак не повлияло на меня. Не считаю, что это обязательная вещь. Но да, если человек популярен, то и хейтеров у него больше.

Андрей: Лёгкий математический вопрос: 104,47 + 190,6?

Пётр: Подкололи (улыбается).

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Андрей: Что с этой суммой будем делать?

Пётр: Надо было добавить одну сотую. Возможность была в произвольной – не ошибиться на сальхове, на лутце. На двойном риттбергере не получить «q».

Екатерина: Когда я в онлайне смотрела, в первую секунду подумала, что дадут два золота. Потом пришло осознание, что есть же правила, начала вспоминать. Финал Гран-при ты выиграл, закрыл гештальт чемпионата России?

Пётр: Та ситуация теперь меня сильно мотивирует. На каждом соревновании нужно держать в голове тот факт, что каждая сотая важна, что надо бороться и делать всё по максимуму, каждый носок дотянуть, каждую руку доделать, все уровни, всё делать на максимальные плюсы.

Андрей: У тебя была реакция, что это несправедливо?

Пётр: Да нет, есть правила заранее оговоренные, надо было просто на одну сотую больше набирать.

Екатерина: Вы как-то обменялись с Женей какими-то….

Пётр: Медалями? (Улыбается.)

Екатерина: Репликами, словами по этому поводу?

Пётр: Да посмеялись. И всё.

«Есть желание заниматься биоинформатикой и развивать мозг»

Андрей: У тебя в жизни есть и фигурное катание, и учеба в серьёзном институте. Ты и тому, и тому уделяешь большое количество времени – просчитываешь свою жизнь, не связанную с фигурным катанием?

Пётр: Приоритет я отдаю фигурному катанию, потому что уже давно им занимаюсь и тут всё понятно. А с учебой – занимаюсь, есть желание заниматься биоинформатикой, но в этом я не уверен. И также хочется мозг развивать, чтобы он не заплыл.

Андрей: Насколько ты требователен к себе?

Пётр: Я не знаю, как это оценить.

Андрей: Есть люди, у которых что-то не получилось, и они не запариваются, а есть максималисты, которые начинают загоняться. Синдром отличника тебе не свойственен?

Пётр: Я знаю, что мне важно, а что не важно. Например, пятёрку получить мне, в принципе, не важно, так что здесь я не загоняюсь. А на тренировке сделать прыжок важно, поэтому иногда загоняюсь и пытаюсь охладить себя.

Андрей: А в каком возрасте ты понял – дальше у меня будет фигурное катание?

Пётр: Оно как-то перешло из бессознательного возраста, когда даже не думал, что там в будущем будет, или думал, что космонавтом буду. Просто ходил на тренировки, потому что нравилось, и как-то так это перетекло в то, что этим я и занимаюсь, и буду продолжать.

Андрей: Вопрос обоим – вы как-то отдаёте себе отчёт в какой-то момент, что «я – профессиональный фигурист»?

Екатерина: Когда мы перешли в танцы и шёл сезон к чемпионату мира среди юниоров, тогда пришло осознание, что это серьезно и надолго – до Олимпиады, дай бог. До этого цели выиграть Олимпиаду у меня не было, потому что что в 10 лет понять? В 10 лет у меня была цель стать кандидатом в мастера спорта. Где-то в 15-16 лет пришло осознание, что мы идём наверх.

Пётр: Мне как-то с детства говорили: «Будешь олимпийским чемпионом». Незнакомцы спрашивали: «Спортсмен? О, удачи тебе на Олимпийских играх».

Екатерина: У нас половина россиян – если спортсмен, то это сразу Олимпийские игры (улыбается). Что такое биоинформатика?

Пётр: Это похоже на генетику.

Екатерина: Тебе просто это интересно или ты хочешь людям помочь, миру с помощью этого?

Пётр: Интересно.

Андрей: Бионформатика – это наука, но она может поворачиваться – можно уйти и с помощью методов программирования, работы с базами данных уйти в историческую генетику, а можно уйти в создание новых лекарств, в медицинскую сторону. В какую сторону ты думал уйти?

Пётр: Думал в сторону медицины, лекарств.

Екатерина: Для этого нужно ещё в медицинский поступить?

Пётр: Нет. Можно поступить в медицинский, выучиться там на генетика и там заниматься. Я выбрал другой путь. В школьное время больше занимался биологией, в бакалавриате сейчас программирование изучаю, а в магистратуре – уже саму биоинформатику.

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