Так засудили Плющенко или нет? Вспоминаем Олимпиаду-2010 и отвечаем на вопрос

Евгений Плющенко остаётся самым титулованным фигуристом мира, имея две золотых медали Олимпийских игр — наряду с японцем Юдзуру Ханю, три титула чемпиона мира и семь побед на чемпионате Европы. А ещё Плющенко — рекордсмен по участию в Олимпиадах: он выступил на четырёх стартах подряд и с каждого уезжал с медалью.

Но споры по поводу одной из олимпийских медалей Евгения не утихают до сих пор. Речь о серебре Ванкувера-2010. Евгений исполнял четверные прыжки, но Эван Лайсачек предпочёл более простую программу и получил заветное золото.

Это запустило многолетний спор, который продолжается и раз разом возвращается с уже новыми персоналиями и новыми вводными. Сложная программа Загитовой против вдохновенного катания Медведевой, пять четверных Трусовой, против двух у Щербаковой — но родоначальниками подобных противостояний были именно Плющенко и Лайсачек.

Евгений Плющенко и Эван Лайсачек Фото: РИА Новости

С той Олимпиады прошло уже 13 лет, поэтому давайте вспомним ситуацию более подробно.

Две стороны противостояния

Евгений Плющенко после победы в Турине-2006 пропустил три сезона, но решил вернуться ради Ванкувера. Он катался в шоу и не спешил снова на соревновательный лёд, объясняя всё травмами, однако всё же запланировал возвращение.

Плющенко сделал мини-камбэк на Кубке Санкт-Петербурга, затем выступил на одном из этапов Кубка России, выиграл национальный чемпионат и, наконец, отправился за границу, где выиграл чемпионат Европы, опередив Стефана Ламбьеля и Бриана Жубера.

Эван Лайсачек же подошёл к Олимпиаде лидером сезона и, можно сказать, всего олимпийского цикла. Он был действующим чемпионом мира и победителем финала Гран-при, поэтому имел очень серьёзные притязания на золото. И да, Лайсачек абсолютно осознанно не вставлял в программы четверные прыжки.

Короткую программу выиграл Плющенко

Российский фигурист начал свою третью Олимпиаду с промежуточной победы, набрав за короткую программу 90,85 балла против 90,30 у Лайсачека. Не слишком убедительный отрыв, учитывая четверной тулуп в арсенале Плющенко.

Евгений исполнил этот козырный элемент самым первым, в каскаде с тройным тулупом, а затем прыгнул тройной аксель и тройной лутц. Его соперник, разумеется, обошёлся без квада, но сделал программу максимально дорогой по своим возможностям. Он прыгнул самый дорогой для себя каскад тройной лутц — тройной тулуп (риттбергерный уж точно не покорился бы могучему одиночнику), ещё один старший прыжок тройной флип и, конечно же, тройной аксель.

По технической базе Лайсачек уступал 4,10 балла, но за счёт качественного исполнения элементов отыграл 1,3. Ну а по компонентам превзошёл Плющенко уже на 2,25 балла — и косвенно в этом виноват сам Евгений.

Программы российского суперчемпиона действительно никогда не изобиловали связками и чудесами артистизма. Плющенко прямым текстом заявил об этом после победы на чемпионате Европы за месяц до Игр.

«У нас с Жубером одинаковые transitions, связующие элементы. То есть их просто нет — ни у него, ни у меня. Это вполне объяснимо. Мы оба просто идём на прыжки, которые нужно сделать во что бы то ни стало», — заявил тогда спортсмен и попал «на карандаш» судейского сообщества.

Драма развернулась в произвольной

Конечно, на произвольную программу оба фигуриста выходили как на последний бой, понимая, что каждый имеет высокие шансы на золото. Лайсачек открывал последнюю разминку, Плющенко предстояло катать последним, что всегда накладывало дополнительную ответственность. Но, конечно, не на человека с железными нервами, которым все привыкли считать Евгения.

Американец вышел на лёд и откатал свою «Шахерезаду» на очень высоком уровне. Выступление не было безупречным — Эван чуть перестарался на приземлении второго тройного акселя – но в целом программа смотрелась ярко и монолитно. И да, в ней действительно было множество связок и вариативных заходов на прыжки — в какой-то мере это было программой будущего. Так разнообразно постановки выглядят сейчас — но, конечно, уже с четверными.

Эван Лайсачек Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Лайсачеку поставили 167,37 балла за произвольную программу, по сумме он получил 257,67 балла. Далее на лёд выходили Нобунари Ода, Стефан Ламбьель, Дайсукэ Такахаси, Джонни Вейр — и, наконец, пришёл черёд Плющенко.

Евгений начал с каскада четверной тулуп — тройной тулуп, как и короткую, а вот дальше визуальное впечатление от программы было совсем не таким, как у Лайсачека. Да, квад присутствовал — но, отдав на покорение этого суперсложного прыжка все силы, Плющенко «нагрязнил» на других, более простых элементах. Были неловкие выезды с тройных, и всё это замечалось невооружённым глазом.

Вердикт судей был суровым: 165,51 балла за произвольную программу, 256,36 — сумма. Серебро и 1,31 балла разницы — ещё меньше, чем будет через восемь лет у Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Судьи сделали интересный ход

Переходим к изучению протоколов, доступных в Сети до сих пор. Судьи сделали крайне интересный ход, дав обоим фигуристам одинаковые баллы за компоненты. То есть буквально показав, что по впечатлению, с субъективной точки зрения, спортсмены были равны.

Парадокс, но владеющий четверным прыжком Плющенко проиграл именно технической оценкой. Как так вышло? В общем-то, всё довольно просто.

Во-первых, банально считаем прыжки. Должно быть исполнено пять сольных, а также три каскада: два – из двух прыжков, один – из трёх. У Эвана Лайсачека с этим полный порядок, а вот у Плющенко… Пять сольных — есть, три каскада — есть, вот только все три — из двух прыжков.

Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

Плющенко банально не исполнил ещё один элемент — и в итоге даже с учётом его четверного у него получился 31 оборот (пол-оборота у акселя рассматриваем в меньшую сторону), а у Лайсачека — 32.

И дело не только в этом. Американец и его тренерский штаб при расстановке более дешёвых изначально элементов очень умело воспользовались правилами — через восемь лет такое правило негласно назовут в честь Алины Загитовой. Лайсачек исполнил во второй половине пять прыжков, включая два самых дорогих для себя каскада. Плющенко — только три прыжка, включая один дешёвый каскад три — два.

Вот так можно объяснить легендарное поражение Евгения Плющенко на Олимпиаде 2010 года — нужно только внимательно посмотреть всю программу целиком и изучить протоколы.

Как на серебро отреагировали в России?

Российские специалисты, журналисты и болельщики были на 100% уверены: у Плющенко нагло украли золото и отдали Америке. В общем-то, это объяснимо: в 2010-м уровень нашей спортивной журналистики был развит далеко не так, как сейчас, а онлайн-медиа только начинали набирать популярность.

Евгений Плющенко и Эван Лайсачек Фото: РИА Новости

Фигурное катание тоже не было спортом №1: основная масса людей включала телевизор раз в четыре года на Олимпийских играх, знала Плющенко с Ягудиным да остальных героев Игр в Турине, которые уже завершили карьеру. Конечно, все знали, что Плющенко исполняет четверной тулуп — но о других прыжках вряд ли слышали и точно не умели отличать один от другого или с ходу видеть недокруты. Да и шутка про то, что тулуп — предмет одежды, была довольно популярна.

И, разумеется, лишь единицы умели читать протоколы. Да что умели — не совсем сведущим их было трудно даже найти. А сколько любителей спорта, возмущённых судейством, вообще знали о существовании каких-то протоколов, которые выложены на сайте ISU, про который тоже вряд ли слышали?

Плющенко и Алексей Николаевич Мишин, конечно, читать протоколы умели. Но поражение не признали до сих пор. Великий тренер назвал ситуацию нонсенсом, а великий спортсмен был уверен, что четверные прыжки стоили так мало, потому что их не исполняют ни в США, ни в Канаде.

Но, может, вы тоже согласитесь с Евгением и Алексеем Николаевичем? Переходим в телеграм-канал «Ход коньком» и голосуем!

Предыдущие выпуски рубрики: