«Чем лучше фигуристы катаются, тем больше у них средств». Интервью с тренером школы Мишина

В школе «Звёздный лёд» яркие фигуристы тренируются не только в группе Алексея Николаевича Мишина. Его ученик Олег Татауров какое-то время работал с младшей группой, но вот уже который год тренирует отдельно и готовит своих чемпионов.

В этом сезоне среди его учеников выделялись Владислав Дикиджи, один из лидеров юниорской сборной России, и Надежда Понтелеенко, которая активно штурмует четверные прыжки и тройной аксель. Нынешние звёзды нашей взрослой сборной – Евгений Семененко и Пётр Гуменник – тоже в юном возрасте занимались у него.

На заключительных соревнованиях сезона в Петербурге мы побеседовали с Олегом Станиславовичем и обсудили сезон Влада Дикиджи, рвение Нади Понтелеенко к элементам ультра-си и даже затронули ту самую развязку чемпионата России с одинаковыми баллами в мужском одиночном.

— Как можете оценить прошедший сезон у Владислава Дикиджи и почему приняли решение только на юниорских стартах выступать?

— Не хотелось ничего в этом сезоне менять, придумывать, потому что для выступлений по мастерам нужно готовиться по-другому. Нужно ставить задачу делать два четверных в короткой программе, минимум три четверных вставлять в произвольную. Мы пока не пошли на этот шаг, не стали готовиться по мастерам. Решили закончить сезон по юниорам, закончить с юниорским спортом, а следующий уже начать полноценно по мастерам.

— На прыжковом турнире Влад демонстрировал отличный четверной лутц, почему пока не вставляли его в программу?

— К сожалению, мы должны были ехать на Российско-Китайские игры, и на тренировке он в последний день подвернул ногу. Отказались от поездки в Китай по причине травмы, месяц и неделю он лечил ногу, а затем уже начали готовиться к первенству России, были другие задачи. Осталась боязнь подворачивания ноги…

— Травма как раз на лутце случилась?

— Да. Сейчас он, конечно, восстановил все четверные, но мы ещё просто не готовы вставлять их в программы.

Владислав Дикиджи Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Сейчас со здоровьем всё в порядке?

— Всё в порядке, но всё равно он перестраховывается, надевает иногда «голеностопник», чтобы удержать ногу. Нужно закачать голеностоп, укрепить ботинки, возможно, поменять ботинки. Так что начнём действовать.

— Если оценить по пятибалльной шкале сезон Дикиджи, какую бы оценку ему поставили?

— Где-то четыре с минусом. Не совсем удачным был этот сезон. Но он взрослеет, надеюсь, более стабильно будет катать программы.

— Надежда Понтелеенко из вашей группы в этом сезоне начала прыгать ультра-си на соревнованиях — вставила четверной тулуп. Как происходил выбор, какой сложный элемент разучивать и вставлять?

— Мы учили и тройной аксель, она его выезжала. Но, к сожалению, неудачно упала с него и побаивается немножко его делать. А тулуп — более надёжный элемент у неё, мы с него начали. Аксель она сделала раньше, чем тулуп, но сейчас четверной более надёжно чувствует. Параллельно учим четверной флип, может быть, скоро он проклюнется. Сейчас будем менять программы, ничего не стоит на месте.

— Она сама захотела учить ультра-си или же вы подходите к этим элементам как к необходимым в нынешнем уровне конкуренции?

— И то, и другое. Она всё время говорит: «Давайте-давайте-давайте прыгать четверные». Четверные — это правильно, но надо и к соревнованиям готовиться. Разучивание ультра-си и подготовка к турнирам — это разные вещи.

— В вашей группе в юном возрасте занимались нынешние лидеры мужского одиночного у нас в стране — Пётр Гуменник и Евгений Семененко…

— Ребята талантливые, они работают и прогрессируют. С детства в них была заложена правильная техника, стремление занимать первые места. Желаю им только успешных стартов, здоровья, прогресса.

Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Александр Самарин Фото: РИА Новости

— Продолжаете следить за успехами ребят сейчас?

— Конечно, общаюсь с Алексеем Николаевичем, с Татьяной Николаевной Мишиными, с Вероникой Анатольевной Дайнеко, поддерживаем друг друга.

— Когда увидели одинаковые баллы на чемпионате России, какой была первая реакция?

— Моё мнение — надо было наградить двух человек золотом и поблагодарить их за прекрасное катание. Разделение, когда определяют победителя по какой-то дополнительной вещи — я как тренер это не совсем приветствую.

— Следили ли в этом сезоне за международными стартами?

— Нет. Интереса нет. Иногда посмотрю каких-то отдельных спортсменов, американцев русского происхождения… Но всех — нет.

— За Ильёй Малининым следите, получается?

— За Ильёй, ещё за некоторыми спортсменами, к которым есть интерес с точки зрения того, как они катают программы.

— Как в условиях международного бана ведётся работа над мотивацией спортсменов?

— Наши спортсмены мотивированы благодаря президенту федерации Антону Сихарулидзе. Он выделяет деньги на пошивку костюмов, на постановку программ, на заработную плату, всё есть. У спортсменов мотивация есть: чем лучше они будут кататься, тем больше у них будет средств, на которые они будут существовать, что-то себе приобретать.