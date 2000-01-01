Как Медведева покоряет ТВ: 14 телешоу, в которых зажгла фигуристка

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Как Медведева покоряет ТВ
Как Медведева покоряет ТВ
За пару лет после ухода из большого спорта Евгения Медведева превратилась в настоящую телезвезду. Двукратную чемпионку мира с удовольствием зовут в различные шоу и программы, да ещё и на разных каналах.
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«Вечерний Ургант» на Первом
«Вечерний Ургант» на Первом
Пока существовал «Вечерний Ургант», Женя часто становилась его гостьей. Впервые она пришла туда после первой победы на чемпионате мира в 2016 году вместе с Анной Погорилой. Ещё совсем юная 16-летняя фигуристка не подозревала, какая слава ждёт её впереди.
В общей сложности Женя посещала «Вечерний Ургант» пять раз. Каждый выпуск с её участием неизменно сопровождали отличные шутки, а компанию в разное время составляли Екатерина Боброва, Алина Загитова и Даня Милохин.
В общей сложности Женя посещала «Вечерний Ургант» пять раз. Каждый выпуск с её участием неизменно сопровождали отличные шутки, а компанию в разное время составляли Екатерина Боброва, Алина Загитова и Даня Милохин.
Карьера на ТНТ
Карьера на ТНТ
Настоящее становление звездой телешоу началось для Жени уже после того, как она перестала соревноваться. В 2021-м она заинтересовала продюсеров ТНТ и появилась сразу в нескольких популярных проектах.
«Пой без правил» на ТНТ
«Пой без правил» на ТНТ
В забавном развлекательном шоу фигуристка не стеснялась быть смешной и кайфовала вместе с другими звёздами.
Comedy Bar на ТНТ
Comedy Bar на ТНТ
Женя удачно разбавила мужской коллектив Comedy Bar, а ещё устроила там огненные танцы. Поклонники были в восторге: балетные руки и пластику Жени нужно видеть не только на льду, но и в жизни.
Comedy Club на ТНТ
Comedy Club на ТНТ
А в этой юмористической программе спортсменка внезапно блеснула интеллектом. Рассказала, какая столица у Австралии, когда произошло крещение Руси и даже вспомнила формулу серной кислоты!
«Вызов» на ТНТ
«Вызов» на ТНТ
Летом 2022-го Женя сама стала участницей реалити-шоу. И весьма необычного — со спортивно-интеллектуальным уклоном. Фигуристка отправилась в Карелию выполнять сложные задания и заняла почётное второе место с напарником Михаилом Гарбузом.
«Новые танцы» на ТНТ
«Новые танцы» на ТНТ
В танцевальном проекте Женя дважды занимала место приглашённого жюри. Она не скрывала восхищения и искренне дарила комплименты танцорам.
«У меня даже ладошки вспотели! Как вы это делаете?» — восклицала Женя после выступления команды The Xeelz.
«Модные игры» на ТНТ
«Модные игры» на ТНТ
Женя со стройной спортивной фигурой оказалась идеальной звёздной моделью. Она дефилировала в нарядах стилистов, которые пришли на ТНТ доказать, что лучшие в своём деле.
«Все на Матч!» на <br/> Матч ТВ
«Все на Матч!» на
Матч ТВ
Незадолго до Олимпиады в Пекине спортсменка засветилась на спортивном канале, где разобрала успехи наших фигуристов на турнирах и вспомнила смешные моменты из личного опыта соревнований.
«Ледниковый период» на Первом
«Ледниковый период» на Первом
На протяжении двух сезонов Женя радовала болельщиков интересными номерами в «Ледниковом периоде» в паре с блогером Даней Милохиным, а затем с актёром Фёдором Федотовым. Записи её выступлений били все возможные рекорды!
«Кто хочет стать миллионером» на Первом
«Кто хочет стать миллионером» на Первом
Блеснуть умом в телевикторине Жене довелось вместе с Милохиным. Ребята правильно ответили на 11 вопросов, записали тикток и передали выигрыш 200 тысяч рублей на благотворительность.
«Маска» на НТВ
«Маска» на НТВ
В костюмированной передаче воспитанница Тутберидзе перевоплотилась в милейшую шаурму и покорила обаянием и вокальными данными. Оказалось, Женя хорошо поёт и при желании может достичь высот в этом деле.
«Кондитер» на Пятнице
«Кондитер» на Пятнице
В самой сладкой программе российского ТВ шесть кондитеров испекли для Жени рисово-кофейные торты со сгущёнкой. Фигуристка попробовала десерты и помогла жюри во главе с Ренатом Агзамовым выбрать победителя.
«Вкусно с Ляйсан» на ТВ-3
«Вкусно с Ляйсан» на ТВ-3
В новом кулинарном шоу Женя не только продемонстрировала умение вкусно готовить «котлетки с пюрешкой», но и поделилась с ведущей Ляйсан Утяшевой занимательными фактами своей спортивной карьеры.
Что дальше?
Что дальше?
Можно не сомневаться, что Женю и впредь будут приглашать в самые разные шоу на ТВ. Спортсменка, чемпионка и просто красавица украсит любой проект и привлечёт к нему массу внимания!
Как Медведева покоряет ТВ: 14 телешоу, в которых зажгла фигуристка
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