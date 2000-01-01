Как Медведева покоряет ТВ: 14 телешоу, в которых зажгла фигуристка

«Вечерний Ургант» на Первом

Пока существовал «Вечерний Ургант», Женя часто становилась его гостьей. Впервые она пришла туда после первой победы на чемпионате мира в 2016 году вместе с Анной Погорилой. Ещё совсем юная 16-летняя фигуристка не подозревала, какая слава ждёт её впереди.