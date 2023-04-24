«Я выиграла золото честно». Справедлива ли победа Сотниковой в Сочи?

На Играх в Сочи-2014 Аделина Сотникова принесла России первое в истории олимпийское золото в женском одиночном катании, положив начало эре доминирования наших девушек на международной арене. Однако её грандиозный успех омрачил не менее грандиозный скандал. Болельщики знаменитой корейской фигуристки Ким Ю На и ряд экспертов отказались признавать победу Аделины.

Многие сетовали, что россиянка выиграла благодаря домашнему льду и судейство было нечестным. Соцсети Аделины атаковали хейтеры, а особо ярые активисты подали электронную петицию на популярном сайте change.org и потребовали пересмотреть результаты Олимпиады.

Петицию в итоге подписали более 2 млн человек, но Международный союз конькобежцев (ISU) не дрогнул. Золото у Аделины никто не забрал и второго Ким Ю На тоже не выдал.

С тех пор миновало девять лет, но недовольные голоса по-прежнему не смолкают. Поклонники Ким Ю На не смирились с её поражением и продолжают настаивать, что в Сочи именно она должна была стать олимпийской чемпионкой, второй раз — после Игр в Ванкувере.

Пора положить конец бесконечным прениям и закрыть застарелое дело. Для этого у нас есть отличная площадка.

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А чтобы не промахнуться при вынесении приговора, необходимо вспомнить, как развивались события.

Королева льда и фигуристка без имени

К Играм-2014 Аделина Сотникова подошла в статусе четырёхкратной чемпионки России, но на международной арене громкими взрослыми победами не отметилась. На первую ступень пьедестала ей удалось подняться лишь на турнире в Загребе в конце 2011 года, далее она неизбежно уступала соперницам. А «золотой» сезон, когда Аделина в 14 лет выиграла все важнейшие юниорские старты, остался далеко позади. Внезапного прорыва в Сочи от неё уже не ожидали.

Аделина Сотникова на ЧЕ-2014 Фото: John Berry/Getty Images

Главные надежды России связывали с уникумом Этери Тутберидзе — 15-летней Юлией Липницкой. Непосредственно перед Олимпиадой она отлично себя проявила: выиграла оба этапа Гран-при, взяла серебро в финале и завоевала титул чемпионки Европы. Аделина показала себя гораздо скромнее: на этапах Гран-при довольствовалась серебром, в финале с трудом дотянулась до пятого места, а на Европе проиграла Юле.

Логично, что основную ставку наша Федерация фигурного катания (ФФККР) делала на ученицу Тутберидзе. Елене Буяновой оставалось изо всех сил вселять уверенность в Аделину и не давать пасть духом, когда её не позвали в командный турнир.

Совсем в ином положении находилась перед сочинской Олимпиадой кореянка Ким Ю На, которая первой в истории собрала все титулы в женском одиночном — так называемый «Большой шлем». Болельщики окрестили фигуристку королевой фигурного катания и верили, что она снова заберёт олимпийское золото.

И хотя после триумфа в Ванкувере Ким Ю На нечасто появлялась на соревнованиях, это никак не умаляло её авторитет. В Сочи она приехала сыграть первую партию и никак не ожидала, что её обойдёт спортсменка без громкого имени.

Аделина заставила поверить в себя

Неучастие в командных состязаниях на Олимпиаде сначала расстроило Аделину, но потом прибавило спортивной злости. В личной борьбе она постаралась выдать максимум и доказать, что её напрасно не взяли в команду.

В короткой программе «Кармен» Аделина безукоризненно справилась со всеми прыжками, включая каскад из двух тройных тулупов, а все непрыжковые выполнила на высочайший четвёртый уровень сложности. Спортсменка не оставила ни малейшей возможности судьям к чему-то придраться и прекрасно вжилась в чувственный образ. Арбитры щедро вознаградили яркую девушку в красном платье: поставили хорошие надбавки (GOE) за качество элементов и приличные компоненты.

Итоговая оценка за короткую — 74,64 балла — оказалась на тот момент лучшим результатом Аделины в карьере, и она внезапно вышла на текущее второе место. От королевы Ким Ю На её отделяли каких-то 0,28 балла.

Аделина Сотникова после короткой программы на Олимпиаде в Сочи Фото: РИА Новости

Ким Ю На в короткой программе также каталась идеально. Чисто исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, который тогда рисковали прыгать немногие девушки, и с привычной грацией продемонстрировала всю постановку. Одно из вращений и дорожку шагов она ограничила третьим уровнем сложности, но всё равно базовая стоимость техники у неё была выше, чем у Аделины: 31,43 против 30,43. Однако надбавками арбитры кореянку не баловали, поэтому в окончательной оценке за технику она капельку проиграла ближайшей преследовательнице.

Не упустить лидерство Ким Ю На помогли более высокие компоненты. Но с суммой 74,92 балла ни о какой безопасности речи не шло. Судьба медалей полностью зависела от произвольной программы. Сотникову уже не списывали со счетов, а Алексей Мишин даже предрекал ей победу.

«Не исключаю, что Сотникова станет победителем в женском одиночном катании. Это будет достойным завершением сложного и длинного этапа в её карьере», — рассуждал Мишин в «Известиях».

«Думала, что просто попаду в призёры»

Сильнейшую разминку одиночниц в произвольной программе открывала Юлия Липницкая. После падения с тройного флипа в короткой оставалась надежда, что она возьмёт реванш и всё-таки доберётся до подиума в личных соревнованиях. К сожалению, блистательного проката «Списка Шиндлера», как в командном турнире, не вышло. Несколько досадных ошибок на прыжках вывели ученицу Тутберидзе из гонки.

Аделине Сотниковой предстояло выступать вскоре после Юли — третьей в последней группе участниц. Ответственность зашкаливала: нужно брать медаль. Железно. И фигуристка не дрогнула. Стремительно ворвалась на лёд под «Рондо Капричозо» и легко расправилась с первой частью постановки.

А в середине вдруг смазала каскад тройной флип — двойной тулуп — двойной риттбергер: приземлилась на две ноги с последнего прыжка. Болельщики ахнули. Но помарка абсолютно не повлияла на настрой Аделины. Напротив, подтолкнула кататься ещё лучше. Она без проблем выполнила оставшиеся два прыжка и дальше просто получала удовольствие от движений, энергии трибун и осознания, что находится на Олимпиаде. Вращения и дорожку шагов вновь сделала на четвёртый уровень сложности и до финальной позы выжимала себя без остатка.

Аделина Сотникова в произвольной программе на Олимпиаде в Сочи Фото: РИА Новости

Труды Аделины не прошли даром: 149,95 балла за произвольную и 224,59 балла — в общей сумме. Никогда прежде она и близко не набирала столь высоких оценок. И в будущем тоже не наберёт. Это была очень мощная заявка на победу, а не просто на медаль.

Ким Ю На закрывала соревнования женщин. В бесконечно красивом и изящном танго она не допустила ни малейшего срыва. Королевский прокат восхитил зрителей на её второй Олимпиаде в карьере. Жаль, что техника была у неё не самая сильная. Опять одно из вращений и дорожка шагов третьего уровня и два каскада, значительно уступающие по стоимости каскадам Сотниковой. На этот раз компоненты не спасли Ким Ю На. Судьи почти уравняли её с россиянкой во второй оценке. Мастерство и опыт бессильно пали перед задорным напором Аделины.

Итоговый результат кореянки за произвольную — 144,19 балла — горел на табло немым приговором. Собственно, это он и был. Можно было не смотреть на сумму баллов за обе программы — 219,11. Слишком очевидно, что легендарная фигуристка — вторая, а олимпийская чемпионка Сочи — Аделина Сотникова. Она и представить не могла, что обыграет Ким.

«Зал мне очень помогал, поэтому эмоции зашкаливали. Хотела, чтобы людям понравилось моё катание. Надеюсь, они получили удовольствие. Я получила кайф от выступления здесь. Честно, не поверила своим оценкам. Думала, что просто попаду в призёры, но стала чемпионкой. Я безумно рада этому», — делилась Сотникова после произвольной.

«Эта медаль — моя, и я её никому не отдам»

Радоваться за Аделину спешили не все. Ряд зарубежных экспертов выразили несогласие с результатами одиночниц на Олимпиаде, но это ничто по сравнению с реакцией фанатов Ким Ю На. Её поклонники перешли все мыслимые пределы негодования и завалили Аделину в соцсетях гневными комментариями и сообщениями. Самые невменяемые желали девушке смерти, считая, что она украла заслуженное золото у их любимицы. А группа особых активистов создала электронную петицию на платформе change.org и призвала пересмотреть итоги соревнований. Документ подписали более 2 млн человек, но ISU остался к нему равнодушен.

Федерация фигурного катания Южной Кореи также заступилась за свою звезду и отправила в ISU протест на результаты в женском одичноном. Правда, не слишком оперативно: через два дня после произвольной. Российская сторона, в свою очередь, напомнила, что протесты возможны лишь в случае математической ошибки, а опротестовать результат как таковой невозможно.

Ким Ю На и Аделина Сотникова Фото: РИА Новости

Спустя месяц Корея предприняла очередной шаг, чтобы восстановить справедливость в отношении Ким Ю На. Её национальный олимпийский комитет потребовал ISU проверить, как формировались судейские бригады на соревнованиях фигуристок в Сочи. Поводом послужила замена после короткой программы части арбитров на других. Но подловить россиян в нарушении регламента у корейцев не получилось. Руководство нашей федерации посоветовало коллегам внимательнее изучить правила.

Последняя попытка забрать золото у Сотниковой произошла почти через два месяца после Олимпийских игр. В середине апреля 2014-го Корейский союз конькобежцев подал в ISU официальный протест на работу арбитров во время выступлений одиночниц. Дисциплинарный комитет ISU его отклонил, а сама Аделина смело заявила, что медаль свою не отдаст.

«Прошло уже два месяца после Олимпиады. И вот – протест… Могу сказать только одно: эта медаль — моя, и я её никому не отдам, пусть что хотят со мной делают. Я выиграла свою золотую медаль честно», — сказала Сотникова «Советскому спорту».

С тех пор чемпионскому статусу Аделины ничего не угрожает. Но некоторые корейцы до сих пор негодуют в соцсетях и не признают поражение Ким Ю На в Сочи. Для них королева фигурного катания осталась непобедимой.

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