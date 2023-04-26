«Благословение — видеть её катание». Выбираем лучшую программу Валиевой

Невероятной Камиле Валиевой исполнилось 17 лет. Совсем немного, но она уже успела очаровать своим талантом миллионы людей по всему миру. Стоит ей выйти на лёд, как воцаряется искусство. Балетная грация, фантастическая растяжка и безумной красоты прыжки гармонично сочетаются в её катании и делают Камилу идеальной фигуристкой.
Валиева заметно выделялась ещё маленькой девочкой, а с годами выросла в поистине уникальную спортсменку. Каждая программа, с которой она выступала и выступает на стартах, — особенная. Некоторые и вовсе претендуют на звание шедевра.
Кажется, невозможно определить лучшую программу Камилы, ведь она способна превратить в конфетку любую.
Но давайте всё-таки попытаемся и заодно вспомним все соревновательные постановки космической фигуристки. Внизу 15 программ, голосуйте!
- Если вы хотите поднять программу-фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«In Memoriam»
Олимпийская короткая программа Камилы под музыку Кирилла Рихтера оказалась чудесной: лиричная постановка, где каждое па олицетворяет задуманный образ бабочки. Грациозная фигуристка безупречно справилась с этой ролью и даже тройной аксель прыгала пушинкой.
Позже Камила призналась, что посвятила программу умершей бабушке.
«Это история о бабочке, где я её ловлю, следую за ней всю программу, в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка — память о погибших. Скорее, эту программу я посвящаю бабушке, которая умерла в 2019 году», — рассказывала Валиева ТАСС.
«Шторм»
Прощаться с «Девочкой на шаре» было жалко и болельщикам, и Камиле, но на второй юниорский сезон ей однозначно требовалась другая короткая программа. Перед Даниилом Глейхенгаузом стояла очень сложная задача: поставить нечто не менее красивое и восхитительное.
Миссию он выполнил. Короткая под произведение «Шторм» канадского фигуриста Эрика Рэдфорда мгновенно влюбила в себя зрителей и показала талант Камилы во всём блеске.
Сам композитор не удержался от комплиментов девушке. «Я ужасно горд, что она каталась под мою музыку, программа получилась просто невероятная», — поделился Эрик со Sports.ru.
«Болеро»
Когда Камила впервые презентовала новую произвольную на контрольных прокатах сезона-2020/2021, далеко не все оценили её положительно. Кто-то считал, что 14-летней на тот момент фигуристке слишком рано кататься под столь серьёзную музыку, кто-то критиковал хореографию, кто-то не понял замысел. Последний одиночница и тренеры объяснили сами: Камила изображает змею, что отражается в пластике и движениях.
Однако с каждым турниром «Болеро» преображалось и в итоге из спорной программы превратилось в общепризнанный шедевр. В этой произвольной Камила выполняла сложнейший контент с четырьмя ультра-си и уверенно покоряла самые престижные турниры.
«Девочка на шаре»
Легендарная программа, после которой Камиле Валиевой начали прочить олимпийское золото, когда ей было всего 12 лет. Сама Этери Тутберидзе назвала «Девочку на шаре» лучшей постановкой в сезоне-2018/2019, а юная фигуристка выступила с ней на гала-шоу этапа Гран-при Rostelecom Cup в «Мегаспорте». Тогда она впервые каталась при столь огромном количестве зрителей и очень трогательно смотрелась на льду.
Программа настолько понравилась болельщикам, что спортсменке оставили её ещё на два сезона. «Девочку на шаре» Камилы увидела в том числе Диана Пикассо — внучка знаменитого художника Пабло Пикассо. Именно его одноимённая картина и послужила вдохновением для создания программы.
«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Её выступления поражают! Это благословение — видеть её катание», — написала Диана Пикассо в соцсетях.
Произвольная про Олимпиаду
Очень тяжёлая эмоционально, но бесспорно шикарная постановка под музыку из фильма «Шоу Трумана» взорвала в минувшем сезоне соцсети и стала предметом бесконечных дискуссий. Камила рассказала в ней историю своей Олимпиады, выражая чувства через движения. На контрольных прокатах катание фигуристки также предварял фрагмент из новостей, который усиливал накал драмы. На соревнованиях эту запись убрали, но вплоть до чемпионата России Камила продолжала прятать лицо в капюшон, как делала перед толпой СМИ в Пекине.
Многие считали жестоким вынуждать девушку заново проживать болезненные события. Но время показало: эта произвольная не травмировала, а, наоборот, помогла Камиле отпустить прошлое.
На чемпионате России она почувствовала себя настолько уверенно, что отказалась надевать капюшон, а в финале Гран-при его полностью отцепили от платья. Постановка получилось «живой» и трансформировалась вместе с Камилой. Нарочно такого не придумать.
«Интерстеллар»
После Олимпиады тренерский штаб Тутберидзе решил поэкспериментировать. Камиле поставили необычную короткую под нашумевший саундтрек из фильма «Интерстеллар». Космическая тема как нельзя лучше подошла уникальной спортсменке, а послание на азбуке Морзе в самом начале заставило болельщиков и журналистов усердно разгадывать загадку.
«Это то слово, которого мне, наверное, немного не хватило на Олимпиаде. Послание для себя. Может, прошлого не вернуть, но, по крайней мере, в будущее...» — объяснила Валиева в эфире Первого канала.
«Загадочным» оказалось слово «вера». Под этим девизом Камила блистательно провела весь сезон.
«Лебединое озеро»
Кому, как не Камиле, катать балетную постановку? В детстве она изумительно справилась с ролью белого лебедя, чем наверняка завоевала первых поклонников. Превосходная работа руками и природное чувство позы не могли никого оставить равнодушным к прелестной девочке в пышной пачке и с лебедиными ушками на аккуратной головке.
«Кадриль»
Маленькая Камила радовала на соревнованиях самыми разными образами. В восемь лет она задорно танцевала кадриль в короткой программе, натягивая на коньки красные чехлы в виде сапожек. Роскошная растяжка будущей чемпионки заставляла ахать немногочисленную публику, а обаяние и кураж топили сердца строгих судей.
«Экзогенезис»
В произвольной под композицию известной группы Muse Камила впервые начала прыгать четверные прыжки в дебютном юниорском сезоне. Два фантастических четверных тулупа удивительным образом не повлияли на нежность программы, а лишь усилили впечатление от неё. Камила легко парила по льду и выигрывала все без исключения старты.
Параллельно Камиле под «Экзогенезис» тогда каталась и Евгения Медведева, правда, в короткой программе. Некоторые фанаты подозревали, что Тутберидзе специально дала Камиле ту же музыку, чтобы перещеголять бывшую воспитанницу.
На самом же деле, вероятность заговора минимальна. Просто композиция пользовалась и пользуется завидной популярностью у фигуристов.
«Мим»
В этой короткой Камила отличилась очень интересным костюмом: чёрно-белое платье с полосатым верхом, красные перчатки, бабочка на шее и резинка на пучке. На прыжках она до последнего оставалась серьёзной, но на дорожке шагов от души улыбалась и выплёскивала чувства.
«Аллилуйя»
Воодушевляющая композиция «Аллилуйя» в исполнении Саиды Мухаметзяновой идеально легла в основу короткой программы 10-летней Камилы. Причудливое платье в розовых тонах, усыпанное цветами сакуры, притягивало не меньше внимания, чем содержание постановки. Между прочим, довольно любопытное: первым элементом шло вращение, далее — дорожка шагов и лишь потом — прыжки во второй части программы.
«Восток»
Восточная произвольная Камилы создавала на арене сказочную атмосферу. Фигуристка выступала в бирюзовом комбинезоне и характерным украшением на голове. На прыжках штаны в форме шаровар забавно раздувались, а при помощи рук девочка пыталась отыграть арабские мотивы.
«Ведьма»
Милая юная Камила успела попробовать себя даже в качестве ведьмы, когда каталась в произвольной под песню The Witch Song певицы Aurea. В первую очередь здесь нужно отметить костюм: фиолетовое платье с рваной юбкой и эффектным декором.
«Цирк дю Солей»
Энергичная, насыщенная произвольная под ритмичную музыку «Цирка дю Солей» требовала от Камилы отдавать очень много сил на прыжках, но она всё равно находила внутренние резервы, чтобы круто откатать дорожку шагов под барабанные звуки. И, конечно, яркий фантазийный наряд в сочетании с превосходной гибкостью девочки не оставляли сомнений, что она изображает циркачку.
«Спартак»
Воинственная произвольная под музыку из балета Арама Хачатуряна «Спартак» позволила Камиле почувствовать скорый переход из детского спорта в юниорский. Тренерский штаб Тутберидзе старался использовать все сильные стороны фигуристки и оптимально сбалансировать прыжки с художественной частью.
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