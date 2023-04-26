«Благословение — видеть её катание». Выбираем лучшую программу Валиевой

Невероятной Камиле Валиевой исполнилось 17 лет. Совсем немного, но она уже успела очаровать своим талантом миллионы людей по всему миру. Стоит ей выйти на лёд, как воцаряется искусство. Балетная грация, фантастическая растяжка и безумной красоты прыжки гармонично сочетаются в её катании и делают Камилу идеальной фигуристкой.

Валиева заметно выделялась ещё маленькой девочкой, а с годами выросла в поистине уникальную спортсменку. Каждая программа, с которой она выступала и выступает на стартах, — особенная. Некоторые и вовсе претендуют на звание шедевра.

Кажется, невозможно определить лучшую программу Камилы, ведь она способна превратить в конфетку любую.

Но давайте всё-таки попытаемся и заодно вспомним все соревновательные постановки космической фигуристки. Внизу 15 программ, голосуйте!

Если вы хотите поднять программу-фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».