Звёздная охотница и девушка Хаула. Самые необычные образы Щербаковой, Медведевой и других

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Самые необычные образы фигуристок
Самые необычные образы фигуристок
Фигуристки поражают красотой не только на льду, но и за его пределами. Собрали лучшие фотографии Трусовой, Щербаковой, Валиевой и других спортсменок.
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Алина Загитова
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана любит женственные образы, но иногда ей хочется чего-то мрачного. Алина перевоплотилась в Чёрную вдову, и это было прекрасно.
Евгения Медведева
Евгения Медведева
А вот давняя соперница Загитовой без ума от аниме, поэтому без косплея на героиню фильма Хаяо Миядзаки от Медведевой не обошлось. Женя и Кристиан Костов воплотили в жизнь историю «Ходячий замок Хаула».
Анна Щербакова
Анна Щербакова
Косплеем увлеклась и олимпийская чемпионка Пекина. Анна Щербакова порадовала китайских болельщиков, примерив образ из компьютерной игры Honkai: Star Rail. Она стала звёздной охотницей Зеле.
Александра Трусова
Александра Трусова
Александру Трусову реально спутать с Ариэль, рыжеволосой русалочкой, эта роль подходит ей как никому другому. А вот увидеть Русскую ракету в розовом платье с рюшами, как у Барби, очень необычно.
Алёна Косторная
Алёна Косторная
Алёна Косторная часто экспериментирует с внешностью, но классические образы ей тоже идут. Чемпионка Европы — 2020 снялась в таинственной фотосессии в старом доме. Это завораживает!
Камила Валиева
Камила Валиева
Юная Камила Валиева на пике популярности и вовсю трудится вместе с рядом модных домов. Фигуристка всё чаще публикует фото в свадебных платьях. Немного странно видеть её в них, но это потрясающе красиво.
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева не изменяет себе и бунтует против правил. Яркие сочные фотосессии — её конёк. Весной Императрица предстала перед всеми в молодёжном образе с неоновыми красками.
Александра Бойкова
Александра Бойкова
Дерзить умеет и Александра Бойкова. Спортсменка устроила съёмку в чёрном латексном костюме с шарами. Получилось эффектно и необычно.
Софья Самодурова
Софья Самодурова
Софья Самодурова же пригласила на фотосессию неожиданного гостя… Фигуристка в чёрном строгом костюме позировала рядом с собакой-волком.
Звёздная охотница и девушка Хаула. Самые необычные образы Щербаковой, Медведевой и других
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