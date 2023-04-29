Куда пропала лучшая фигуристка Китая: мама-тренер вдохновлялась строгостью Тутберидзе

Юная китайская фигуристка Ань Сянъи, которая больше известна под ласковым прозвищем Нини, за пару лет до Игр в Пекине считалась главной надеждой Поднебесной в женском одиночном катании. Жёсткие тренировки под надзором строгой матери — поклонницы Этери Тутберидзе — ужасали болельщиков, но талант девочки вызывал восхищение. Все с нетерпением ждали, когда она выйдет в юниоры и сразится с нашими спортсменками.

К сожалению, из-за пандемии Нини на два года пропала с повестки соревнований, и о её успехах оставалось только догадываться. В Олимпиаде-2022 она тоже не участвовала, но уже из-за возрастных ограничений.

Лишь в минувшем сезоне Нини дебютировала на юниорском уровне и показала, чему научилась за время отсутствия. Пока о серьёзной борьбе с нашими фигуристками речи не идёт. Но у неё есть ещё три года, чтобы стабилизировать желанные ультра-си и поехать с ними на Игры в Милане.

Жёсткий режим тренировок под контролем амбициозной матери

Сейчас Нини 16 лет. Она родилась в Пекине 24 декабря 2006 года в семье ярой фанатки фигурного катания Чжан Айцзюнь и бывшего фигуриста Ань Лунхэ. На коньки девочку поставили в два года, и на этом, можно сказать, её детство закончилось. Хотя официально она тренируется под руководством отца, именно мать делает всё, чтобы вырастить из неё чемпионку. Помимо катка, Нини посещает художественную гимнастику, где также выступает на соревнованиях. Расслабиться — некогда.

Летом 2020-го даже разразился скандал после откровенного интервью Чжан Айцзюнь известному китайскому изданию. Тогда амбициозная женщина рассказала об изнурительном графике дочери: ежедневные 10-часовые тренировки, редкие выходные с обязательными занятиями для поддержания формы и, как следствие, сложности с организацией учёбы. Мама Нини отметила, что делит одиночниц на «девочек Этери» и «девочек не Этери». Изматывающий режим, видимо, должен, по её мнению, приблизить Нини к первой категории. О целях выиграть Олимпийские игры Айцзюнь не заявляла, основной задачей для дочери она поставила победу на чемпионате мира.

Нини растягивается Фото: фан-аккаунт фигуристки в соцсетях

Золото Олимпиады в женском одиночном для китайцев действительно кажется чем-то нереальным. За всю историю проведения Игр ни одной фигуристке Поднебесной не удалось дотянуться до главной спортивной вершины. Ближе всех к ней подошла легендарная Ченъ Лу, которая дважды взяла олимпийскую бронзу в 1994 и 1998 годах, а в 1995-м стала чемпионкой мира.

С тех пор успехами на международных соревнованиях китайские представительницы не радуют. Разве что Ли Цзыцзюнь в 2014-м завоевала бронзу на чемпионате четырёх континентов: короткий просвет, а затем снова непроглядная тьма.

Неудивительно, что на одарённую красавицу Нини возложили большие надежды. Национальный чемпионат она выиграла в 12 лет. В том же сезоне победила на дебютном международном турнире Asian Trophy. Активно учила тройной аксель и четверной сальхов.

А потом случилась пандемия. Китайцы два года не проводили чемпионат страны, и выход Нини на юниорский уровень пришлось отложить.

Позврослевшую Нини стали подводить прыжки

Можно не сомневаться: родись Нини до 1 июля, она участвовала бы в Олимпиаде-2022. Но не сложилось. Вместо неё Китай представляла Чжу И — фигуристка, которая родилась и тренировалась в США. Она заняла 27-е место после короткой программы и не квалифицировалась в произвольную.

Однако Нини досталась другая важная роль на домашних Играх. Юная китайская звёздочка несла олимпийский огонь на эстафете в Пекине и обратилась к спортсменам с приветственной речью. Те, кто запомнил Нини хрупким подростком, могли удивиться, глядя на весьма повзрослевшую девушку. А ещё переживать: как там с прыжками, особенно с ультра-си?

Нини — факелоносец Фото: фан-аккаунт фигуристки в соцсетях

Ответ на последний вопрос дали соревнования в постолимпийском сезоне. В сентябре 2022-го Нини впервые участвовала в этапе Гран-при среди юниоров, где заняла пятое место. Неплохое начало, если забыть, что Россию отстранили от международных турниров. В противном случае слишком очевидно, что навязать борьбу нашим фигуристкам Нини неспособна. Её великолепные вращения и шикарная растяжка поражают воображение, но нестабильные прыжки не позволяют претендовать на медали престижных турниров.

В короткой программе Нини прыгает дешёвый каскад из двух тройных тулупов. Не рискует с тройным лутцем — тройным тулупом, потому что удачные попытки этого элемента остались у неё в допандемийном прошлом. Не лучше дела у неё и в произвольной: стоит включить в прыжковый набор тройной лутц, как девушка сыплется.

Так, в произвольной этапа Гран-при Нини подвёл как раз тройной лутц, другие ошибки потянулись после. Но стоило убрать его на чемпионате Китая, и она откаталась чисто. Рисковать упустить единственную путёвку на первенство планеты родители, конечно, не хотели. Нини защитила титул сильнейшей фигуристки страны и поехала на чемпионат мира среди юниоров. Там контент ей вновь усложнили.

Нет, тройной аксель и четверной сальхов, которые мама так старательно заставляла её изучать с 12 лет, не появились. Нини повезло избежать падений с обычных тройных.

Успеет выстрелить до Милана?

На самом деле, в минувшем сезоне Нини могла выйти во взрослые, но решила штурмовать юниорские старты. Брать пример со швейцарской одиночницы Кимми Репонд, которая успешно совместила выступления в обоих категориях, тоже не стала. По сути, этот год оказался для Нини проверкой характера, ведь вернуться в соревновательную обойму после длительного перерыва крайне сложно. Она справилась, пусть пока и не оправдала ожиданий, которые возложили на неё с детского возраста.

На юниорском чемпионате мира Нини чисто откатала короткую с тем же каскадом тройной тулуп — тройной тулуп, получив за неё 63,91 балла. В произвольной много ошибалась: грязно приземлилась с сольного тройного лутца, смазала каскад тройной флип — тройной тулуп из-за недокрутов в четверть на обоих прыжках и с помаркой выполнила каскад тройной сальхов — тройной тулуп — двойной тулуп. Получила за произвольную скромные 120,03 балла и 183,94 в общей сумме. Шестое место из 47 участниц — достойный результат. Та же Кимми Репонд уступила Нини более трёх баллов и остановилась на седьмой позиции.

Нини на льду Фото: фан-аккаунт фигуристки в соцсетях

И всё-таки чуда, в которое отчаянно верили ещё два-три года назад, не произошло. Если Нини в 16 лет не борется за пьедестал на главных стартах и не прыгает ультра-си, то как она будет это делать на Олимпиаде в Милане в 19 лет?

Прошлой весной фанаты Нини публиковали в соцсетях видео, где она упорно билась над четверным сальховом, несмотря на падения. Очередное межсезонье, скорее всего, опять пройдёт для неё в бесконечных трудах. То есть работа продолжается, освоение ультра-си не пропало с повестки, просто до счастливого финала пока далеко. Красивые платья и программы от известного постановщика Бенуа Ришо вызывают восхищение зрителей, но не являются залогом желанных медалей.

Впрочем, три года — немаленький срок. Строгая мама Нини наверняка сделает всё, чтобы вывести дочь на максимальный уровень к Играм-2026. Лишь бы девушка не сломалась от непомерных нагрузок за это время.

Тогда огонёк надежды Китая на медали в женском одиночном потухнет и вряд ли загорится вновь в ближайшее время.