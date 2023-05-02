Переманивание Трусовой и Косторной и критика судей. Кто прав в споре Плющенко и Тутберидзе

Мир фигурного катания навсегда изменился, когда в большую игру вступил тренер-Плющенко. Евгений не желал вечно упиваться лаврами двукратного олимпийского чемпиона и отважился попробовать себя в новой роли. Однако дебют специалиста обернулся страшным скандалом: вместо того чтобы без лишнего шума выйти на ледовую арену и показать там спортивные результаты, глава «Ангелов Плющенко» ввязался в длительную войну с ведущим тренерским штабом страны.

Этери Тутберидзе лишилась сразу двух лучших учениц: Александра Трусова и Алёна Косторная предпочли продолжить карьеру под руководством другого наставника. Правда, со стороны их переходы выглядели как банальный «перекуп». Плющенко тут же обвинили в переманивании готовых спортсменок, не обратив внимания на то, что у Евгения они почувствовали себя морально лучше.

Болельщики настаивают на том, что оценки Саши и Алёны опровергают наличие у них прогресса во времена занятий у двукратного олимпийского чемпиона, а возвращение фигуристок к Тутберидзе якобы ставит точку в конфликте двух тренеров. Но так ли это на самом деле?

Ведь противостояние Евгения и Этери не ограничивается эпизодом с Трусовой и Косторной. Есть ещё судейские разборки, жуткие споры с командой «Хрустального», юниорское соперничество и конкуренция на шоу.

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Плющенко пытался переманить Загитову до Трусовой и Косторной

Как ни странно, история взаимной неприязни между Плющенко и Тутберидзе началась не с трансферов Александры Трусовой и Алёны Косторной. Первым яблоком раздора стала Алина Загитова. Олимпийская чемпионка приостановила спортивную карьеру, на что оперативно отреагировали Евгений и Татьяна Тарасова. При этом критически о поступке фигуристки высказалась только заслуженный тренер России и СССР, но по заслугам от штаба Тутберидзе получили все.

«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс», — вот такой была риторика «Хрустального» в отношении двукратного олимпийского чемпиона.

Плющенко в первую очередь обвинили в переманивании Загитовой, выложив в социальные сети скриншоты личной переписки Алины с супругой Евгения, продюсером Яной Рудковской. В ней последняя предлагала много льда и различных специалистов, но фигуристка вежливо отказала. В ответ на этот выпад Рудковская пригрозила уголовным наказанием за нарушение закона о неприкосновенности частной жизни, но более эффективными оказались действия самого Плющенко.

Трусова и Косторная любили Плющенко, но вернулись к Тутберидзе

Евгений смог нанести удар Этери, убедив тренироваться у себя Трусову и Косторную. Саша и Алёна распрощались с наставницей примерно в одно и то же время. Но если причины Русской ракеты более-менее понятны (фигуристка хотела больше свободы в техническом плане), то вот мотивы чемпионки Европы — 2020 оставались загадкой.

И лишь потом Косторная обличила «Хрустальный», заявив о необходимости делить лёд с юными спортсменами, что не устраивало Алёну. Болезненно относилась она и к крикам на тренировках — в отличие от предыдущего штаба, в «Ангелах» такое поведение среди специалистов не приветствовалось. Да и в целом Косторная признала, что только у Плющенко «стала улыбаться». Трусовой тоже было крайне комфортно у нового наставника, и немудрено. Евгений предоставил одиночницам все условия для планомерного развития. Евгений позволил спортсменкам заниматься отдельно друг от друга, предотвратив серьёзный конфликт, нанял Алёне в качестве хореографа Ше-Линн Бурн и расселил девушек в именных коттеджах на территории своей академии.

Евгений Плющенко и Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После размолвки Трусовой с Сергеем Розановым, который также ушёл от Тутберидзе к Плющенко, что ослабило «Хрустальный», Евгений занялся Сашей самостоятельно. Под его руководством Королева квадов выучила последний четверной — риттбергер — и начала активнее отрабатывать тройной аксель. Пожелания фигуристки учитывались постоянно: Сашу никто не тормозил с многооборотными элементами и не запрещал ей катать лирические программы. Но была у этого и обратная сторона: Трусова практически без шансов проигрывала соперницам, в том числе Анне Щербаковой, которая осталась преданной Этери. После провала в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме стало понятно, что будущего у Саши в «Ангелах» нет. И та вернулась к Тутберидзе.

Та же участь ждала Косторную, которая мало того что не восстановила тройной аксель, так и вовсе опустилась на невероятно низкий уровень для одиночницы. После короткой программы в финале Кубка России — 2021 Алёна, плача, заявила: «После сегодняшнего завтра уже нет» – и была права. Впоследствии ей пришлось проситься обратно в «Хрустальный».

Плющенко регулярно нападал на судей из-за проигрышей Тутберидзе

Были у Тутберидзе и другие потери: Вероника и Алёна Жилины, а также Софья Титова начали представлять «Ангелы Плющенко». Все фигуристки невероятно талантливы — в их арсенале множество ультра-си, поэтому их тренер мог претендовать на лидерство на юниорском уровне. Тем не менее у Этери были козыре в лице Софьи Акатьевой и Аделии Петросян, поэтому опередить их воспитанницам Евгения не удавалось.

Но винить наставник стал не себя, а… судей. Регулярные нападки на арбитров случались в основном из-за проигранной конкуренции «Хрустальному». Плющенко не раз обращал внимание на то, что его подопечным занижают оценки, в то время как учениц Тутберидзе одаривают заветными баллами.

После того как Трусова стала четвёртой с чистым прокатом короткой программы на чемпионате России — 2021, уступив Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и даже Дарье Усачёвой, Евгений не сдержал эмоций, разочарованно покачав головой и показав палец вниз. В интервью специалист без стеснения объяснил лояльность арбитров к девочкам из «Хрустального» «заряженностью» и даже намекнул на коррупционный фактор.

Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

«Там просто, видимо, зарядка идёт другая. Они заряжаются по-особенному, от определённых людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идёт, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю», — сказал он.

Похожее заявление было и на Кубке Москвы, когда Кирилл Сарновский проиграл Марку Лукину. Оба фигуриста выступили с ошибками, но ученику Тутберидзе простили некоторые огрехи.

«Я пребываю в шоке. Я такой лояльности к своей школе, к моим спортсменам не вижу. Получается, что бы они ни делали, они будут проигрывать? Это конкретное давление на мою школу — топят уже без стеснений», — возмущался Плющенко.

Лайшев троллил Плющенко, Железняков обещал устроить «мордобой»

Нападки Евгения не остались без внимания: защитить Этери посчитали своим долгом хореограф Алексей Железняков и директор «Самбо-70» Ренат Лайшев. Они периодически вступали в словесную перепалку с главой «Ангелов Плющенко», а однажды Алексей пригрозил конкуренту расправой.

«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прикрас. Ненавижу [балаболов] (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Давай, Жень, не трухуй. Единственное моё желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!» — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».

К счастью, мордобоя удалось избежать, но стычка и правда была неприятной.

В отличие от коллеги, Ренат Лайшев обходился лишь словами, но они были пропитаны сарказмом. Он не упускал возможности напомнить Евгению, что тот «начинающий тренер» и успеха с ним не добьются ни Трусова, ни Косторная.

Этери Тутберидзе и её тренерский штаб Фото: РИА Новости

«Плющенко? Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться. Но что он сделал как тренер? Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера, который работает у меня. Я своего тренера должен защитить? Он ещё никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот», — говорил он.

Спорили Плющенко и Лайшев о многом: и о победе Анны Щербаковой над Елизаветой Туктамышевой на этапе Кубка России — 2021 в Сочи, и о педагогике, но по итогу пытались оскорбить друг друга в завуалированной форме.

«Чемпионы на льду» Тутберидзе против «Союза чемпионов» Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион был вынужден держать оборону как против самой Тутберидзе, так против и её коллег. Помимо Лайшева и Железнякова, ему доставалось от Даниила Глейхенгауза. Но Плющенко оказался непотопляемым. Во многом благодаря поддержке супруги Яны Рудковской, которая защищала мужа, бросая шпильки в сторону Этери. По её словам, популяризировать фигурное катание, а именно «расшевелить это застоявшееся болотце» смогли она и Евгений, а не тренер, воспитавшая целую плеяду олимпийских чемпионок и устроившая прыжковую революцию в женском одиночном катании.

И, возможно, доля правды в этом есть, ведь в плане шоу Плющенко выглядит несколько успешнее Тутберидзе. Оба наставника соперничают и на этом поприще. «Чемпионы на льду» Этери противостоят «Союзу чемпионов» Евгения. Мощные составы, яркие номера, тысячи преданных фанатов — всё есть у обоих, но пиар-кампания двукратного олимпийского чемпиона удачнее из-за вмешательства профессионального продюсера в лице Рудковской. К тому же сюжетные шоу с Александрой Трусовой в главной роли — это классный ход, который привлекает большую аудиторию. Тем не менее нельзя сказать, что задумки Тутберидзе сильно уступают Плющенко.

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