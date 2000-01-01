Загитова улетела в тёплые края. Что известно об отдыхе звёздной фигуристки?

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Куда Загитова улетела в тёплые края?
Куда Загитова улетела в тёплые края?
Алина Загитова наконец-то получила передышку! Долгие гастроли ледового шоу Тутберидзе позади, самое время восстановить силы в тёплых краях.
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«С корабля на бал»
«С корабля на бал»
На каникулы Алина решила ехать по принципу «с корабля на бал». На заключительное шоу Тутберидзе в Казахстане захватила вместе с коньками и костюмами отпускные вещи. В большом чемодане всё поместилось.
Из Казахстана спортсменка сразу рванула в Дубай. Однако этот жаркий морской город оказался для неё лишь перевалочным пунктом. До места отдыха Алине предстоял ещё один перелёт.
Из Казахстана спортсменка сразу рванула в Дубай. Однако этот жаркий морской город оказался для неё лишь перевалочным пунктом. До места отдыха Алине предстоял ещё один перелёт.
Загадка для болельщиков
Загадка для болельщиков
В ожидании рейса девушка записала для болельщиков видео в своём телеграм-канале.
«Всем привет из дубайского аэропорта! Я практически долетела до пункта моего отдыха. Как думаете, куда я лечу?» — заинтриговала Алина.
Поклонники восхитились энергичностью Алины: после выступления так оперативно отправилась в путь. И, конечно, удивились: неужели коньки взяла с собой в отпуск? А может, передала кому-то из ребят или тренерам? Загадка повышенной сложности!
Поклонники восхитились энергичностью Алины: после выступления так оперативно отправилась в путь. И, конечно, удивились: неужели коньки взяла с собой в отпуск? А может, передала кому-то из ребят или тренерам? Загадка повышенной сложности!
Но, естественно, больше всего всех волновало, куда же полетела Алина. В прошлом году она отлично провела время на Мальдивах и погрузилась в полный релакс в окружении райских пейзажей.
Но, естественно, больше всего всех волновало, куда же полетела Алина. В прошлом году она отлично провела время на Мальдивах и погрузилась в полный релакс в окружении райских пейзажей.
Алина на жарком курорте
Алина на жарком курорте
Добравшись до избранного курорта, Алина опубликовала счастливое фото. Фигуристка сидит на свежем воздухе и ловит ласковые лучики солнца, а её волосы украшает нежный белый цветок с жёлтой сердцевиной.
Догадки фанатов
Догадки фанатов
В комментариях к посту сразу посыпались варианты, где находится Алина: Мальдивы, Бали, Таиланд, Сейшелы, Карибские острова, Сингапур, Филиппины, Въетнам и даже наш родной Сочи.
Подсказка — цветок
Подсказка — цветок
С раскрытием места отдыха Алина решила повременить. Но особо внимательные фанаты определили, что цветок в её волосах — это плюмерия, которая растёт только на Сейшелах и Маврикии.
Сейчас точно ясно, что олимпийская чемпионка в тёплых краях, куда можно добраться из Дубая за несколько часов. Там она наслаждается каникулами и не думает о холодном катке.
Сейчас точно ясно, что олимпийская чемпионка в тёплых краях, куда можно добраться из Дубая за несколько часов. Там она наслаждается каникулами и не думает о холодном катке.
Загитова улетела в тёплые края. Что известно об отдыхе звёздной фигуристки?
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