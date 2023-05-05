Кто больше заслужил олимпийское золото Пекина — Трусова или Щербакова?

После Олимпиады в Пхёнчхане казалось, что более драматичной развязки, чем между Медведевой и Загитовой, в женском одиночном катании быть не может. И только в 2022 году мы поняли, как же ошибались. Противостояние Трусовой и Щербаковой на Играх в Пекине на фоне допингового скандала Валиевой повысило градус драмы до предела, а вместе с тем зародило новый спор: кто же больше заслужил олимпийское золото. Саша, которая впервые в истории, пусть и небезупречно, исполнила пять квадов в одной программе, или Аня, выступившая с двумя квадами, но зато идеально?

Даём вам площадку для дискуссии, чтобы решить популярный спор.

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А вместе с тем напоминаем, как развивалось противостояние Трусовой и Щербаковой.

Трусова доминировала в юниорах

Александра Трусова и Анна Щербакова открыли новую эпоху в фигурном катании. Именно они сделали четверные прыжки трендом, начав прыгать их в 2017 году. Однако всё внимание тогда на себя забрала Саша — в свой первый юниорский сезон она выиграла все международные соревнования, в которых участвовала. И на каждом турнире показывала попытки четверных. На своём первом юниорском чемпионате мира Трусова вошла в историю — она впервые исполнила четверной тулуп среди женщин.

Пока соперница блистала, Щербакова восстанавливалась после тяжелейшего перелома ноги. В следующем сезоне Аня вернулась в строй, но выйти из тени Саши ей не удавалось. Трусова записала на себя первое исполнение сложнейшего четверного лутца и в целом выглядела стабильнее и увереннее. Щербаковой не помогла даже победа на чемпионате России — многие восприняли её как случайность. А вторая подряд победа Трусовой на чемпионате мира среди юниоров, казалось бы, подтвердила, что сейчас именно её время.

Александра Трусова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Щербакова стала успешнее Трусовой, но оставалась в тени

Перед выходом во взрослые Саша выглядела явным фаворитом. К тому моменту в арсенале фигуристки были все четверные прыжки, за исключением риттбергера. Но Аню со счетов не сбрасывали, всё-таки и она была квадисткой. Однако стать главной звездой сезона в итоге не смогла ни одна из них. Все карты спутала Алёна Косторная, которая играючи побеждала соперниц с помощью тройного акселя.

Трусова тоже смогла снискать свои моменты славы, поставив несколько мировых рекордов в произвольной и по сумме двух программ. Также в тот год Саша впервые в истории приземлила четверной флип на соревнованиях. Но уникальные достижения не помогли ей хоть раз подняться выше третьего места на главных стартах. Тогда-то за фигуристкой и закрепился статус вечно бронзовой.

Щербакова, пусть и не смогла записать на себя рекорды, провела более успешный сезон, нежели Трусова. Аня взяла серебро в финале Гран-при и на чемпионате Европы, а на национальном первенстве и вовсе стала первой. Второй раз подряд. К сожалению, даже несмотря на свои достижения, застенчивая Щербакова оставалась в тени яркой катальщицы Косторной и бойкой мультиквадистки Трусовой. Но всё изменилось в межсезонье, когда Алёна и Саша решились на кардинальные перемены.

Щербакова стала чемпионкой мира, а Трусова закрепилась в статусе вечно третьей

Накануне предолимпийского сезона две звезды группы Тутберидзе неожиданно перешли к Евгению Плющенко. У Этери Георгиевны осталась только одна взрослая ученица, которая и стала главной звездой группы. Внимание тех, кто был на стороне Тутберидзе в споре с Плющенко, резко переключилось на Аню. Вкупе с тяжёлым восстановлением после карантина это производило сильное давление на фигуристку.

У Трусовой же всё складывалось неплохо: она не только сохранила прежний технический уровень у нового тренера, но и стала женственнее кататься. Сложный момент возник у Саши на московском Гран-при, где она развалила произвольную программу и осталась без медали. Щербакова же в том турнире участия не принимала из-за пневмонии. Первая в сезоне очная схватка должна была состояться на чемпионате России.

Тот турнир получился очень эмоциональным. Аня не успела до конца восстановиться и в короткой программе выглядела очень болезненно. После проката фигуристка была бледной и очень тяжело дышала, казалось, произвольную она не осилит. Но характер не позволил Щербаковой сдаться и, несмотря на многочисленные уговоры о снятии, фигуристка вышла на лёд. И выдала просто невероятный прокат с двумя четверными! Причём до Ани великолепно выступили Трусова и Валиева, но это её не смутило. Фигуристка вложила в прокат все свои силы и довела не только зрителей, но и тренеров до слёз. Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России, а Трусова была вновь вынуждена довольствоваться третьим местом.

Анна Щербакова и Даниил Глейхенгауз Фото: РИА Новости

Следующая знаковая встреча фигуристок состоялась на чемпионате мира, куда они обе ехали фаворитами. Однако уже после короткой программы преимущество оказалось на стороне ученицы Тутберидзе: Саша допустила грубую ошибку на каскаде и стала 12-й, в то время как Аня уверенно захватила лидерство. Произвольная программа могла бы всё перевернуть, и Трусова пыталась сделать всё для этого. Саша пошла на пять четверных, но чисто исполнила только два. Аня же упала с единственного квада. Трусова совершила невероятный камбэк, став первой в произвольной, но в итоге вновь оказалась третьей, уступив не только Щербаковой, но и Туктамышевой. На командный чемпионат мира Саша не отобралась — туда поехали Аня и Лиза, которые помогли сборной России впервые в истории выиграть этот турнир.

Трусова и Щербакова тяжело боролись за Олимпиаду

Трусова в это время переосмыслила свои результаты и пришла к выводу, что к Олимпиаде надо готовиться с Тутберидзе. Открытые прокаты подтвердили, что это было самое верное решение: Саша не только продемонстрировала эффектные программы, но и впервые в карьере чисто исполнила пять квадов в прокате. Щербакова же не успела восстановить четверные из-за перелома пальца ноги и выглядела крайне неуверенно. Но фаворитом на олимпийское золото не считалась ни одна из них — в звенящей форме находилась Валиева, казалось, с ней не способен бороться никто. Хотя шансы Саши на соперничество с Камилой оценивались выше всех.

К судьбоносному чемпионату России Трусова и Щербакова шли одинаково непросто. Аня проиграла дебютный турнир сезона Майе Хромых, сменила короткую программу, а на этапах Гран-при хоть и побеждала, но с грубейшими ошибками. Трусова же и вовсе травмировала ногу в начале сезона, из-за чего на первом этапе Гран-при откатала лишь с одним квадом, а со второго снялась. Отбор обеих фигуристок на Олимпиаду был под большим вопросом.

Но ни одна из них не собиралась сдаваться. Саша смогла восстановиться после травмы и подошла в неплохой форме к чемпионату России. В произвольной программе она чисто исполнила три квада из четырёх, что позволило ей взять серебро (после аннулирования результатов Валиевой Трусова была признана чемпионкой России — 2022. — Прим. «Чемпионата»). У Ани ситуация оказалась сложнее. Фигуристка успешно выступила в короткой программе, но в произвольной упала с единственного квада. Тем не менее Щербакова смогла зацепиться за бронзу (после аннулирования результатов Валиевой Щербакова была признана серебряным призёром чемпионата России — 2022. — Прим. «Чемпионата»), но этот результат приняли не все. Аня подверглась жесточайшей критике — некоторые зрители и эксперты призывали федерацию провести контрольные прокаты между Щербаковой и Туктамышевой, чтобы окончательно решить, кто достойнее.

Поток критики усилился после того, как Аня неудачно выступила в короткой программе на чемпионате Европы, получив худшие баллы за 2,5 года. Но вскоре она же его и пресекла, исполнив идеальную произвольную с квадом и едва не навязав борьбу Валиевой. У Саши не всё было гладко в обеих программах, и она вновь стала третьей.

Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова на чемпионате Европы Фото: РИА Новости

Олимпиада завершилась победой Щербаковой и истерикой Трусовой

Впереди перед федерацией стояла очень сложная задача: определить, кого из девушек поставить в командный турнир вместе с Валиевой. И они приняли сенсационное решение — не делать замен. Это был удар для обеих фигуристок, по сути, их лишили гарантированного золота Олимпиады. Но они не опустили руки, продолжив работать лишь усерднее. Уже в короткой программе они пытались показать свой максимум: только у Ани получилось это, а у Саши нет. Щербакова идеально откатала программу без ультра-си и стала второй, а Трусова упала с трикселя и заняла промежуточное четвёртое место.

Но в женском одиночном катании интрига держится до последнего — всё должно было решиться в произвольной программе. И на неё девушки вышли с одним настроем — побеждать. Саша выдала огненный прокат, впервые в истории среди женщин исполнив пять квадов в одной программе. Правда, с небольшими недочётами, что в итоге сыграло свою роль. Аня же не стала излишне рисковать и ограничилась прокатом с двумя четверными, но зато каким! Фигуристка была идеальна не только в плане техники, но и блеснула невероятным артистизмом. В итоге девушек разделило 4,22 балла, олимпийской чемпионкой стала Щербакова.

Александра Трусова и Анна Щербакова на Олимпиаде Фото: РИА Новости

Трусова не смогла спокойно принять результаты, ведь фигуристка была уверена: исполни она пять квадов, победа будет за ней. Мир Саши в тот момент рухнул, и у неё началась истерика, которую увидел весь мир.

«Ненавижу! Никогда в жизни не вернусь на лёд! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это! У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни. Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя», — говорила Саша сквозь рыдания. Для неё этот день стал одним из тяжелейших в жизни.

И многие зрители её понимали и поддерживали. Фигуристка сотворила историю, исполнив пять квадов, но проиграла той, которая показала лишь два. Справедливо ли это?

Давайте голосовать!

Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и отвечайте, кто же больше заслужил олимпийское золото Пекина.

Кто больше заслужил золото Пекина — Трусова или Щербакова?