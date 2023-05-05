Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Справедливо ли Александра Трусова проиграла Олимпиаду-2022 Анне Щербаковой, история противостояния фигуристок — опрос

Кто больше заслужил олимпийское золото Пекина — Трусова или Щербакова?
Яна Левхина
Трусова или Щербакова? Голосование
Аудио-версия:
Комментарии
Легендарная пятиквадка не принесла Саше долгожданного чемпионства. Справедливо ли это? Давайте голосовать!

После Олимпиады в Пхёнчхане казалось, что более драматичной развязки, чем между Медведевой и Загитовой, в женском одиночном катании быть не может. И только в 2022 году мы поняли, как же ошибались. Противостояние Трусовой и Щербаковой на Играх в Пекине на фоне допингового скандала Валиевой повысило градус драмы до предела, а вместе с тем зародило новый спор: кто же больше заслужил олимпийское золото. Саша, которая впервые в истории, пусть и небезупречно, исполнила пять квадов в одной программе, или Аня, выступившая с двумя квадами, но зато идеально?

Даём вам площадку для дискуссии, чтобы решить популярный спор.

«Чемпионат» совместно с телеграм-каналом «Ход коньком» запустил серию баттлов — два раза в неделю мы будем вспоминать самые яркие противостояния, конфликты и споры. А вам предстоит решить, на чьей вы стороне. Переходите в телеграм-канал и голосуйте: согласны с решением судей на Олимпиаде-2022 или золото должна была взять Трусова?

А вместе с тем напоминаем, как развивалось противостояние Трусовой и Щербаковой.

Трусова доминировала в юниорах

Александра Трусова и Анна Щербакова открыли новую эпоху в фигурном катании. Именно они сделали четверные прыжки трендом, начав прыгать их в 2017 году. Однако всё внимание тогда на себя забрала Саша — в свой первый юниорский сезон она выиграла все международные соревнования, в которых участвовала. И на каждом турнире показывала попытки четверных. На своём первом юниорском чемпионате мира Трусова вошла в историю — она впервые исполнила четверной тулуп среди женщин.

Пока соперница блистала, Щербакова восстанавливалась после тяжелейшего перелома ноги. В следующем сезоне Аня вернулась в строй, но выйти из тени Саши ей не удавалось. Трусова записала на себя первое исполнение сложнейшего четверного лутца и в целом выглядела стабильнее и увереннее. Щербаковой не помогла даже победа на чемпионате России — многие восприняли её как случайность. А вторая подряд победа Трусовой на чемпионате мира среди юниоров, казалось бы, подтвердила, что сейчас именно её время.

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Щербакова стала успешнее Трусовой, но оставалась в тени

Перед выходом во взрослые Саша выглядела явным фаворитом. К тому моменту в арсенале фигуристки были все четверные прыжки, за исключением риттбергера. Но Аню со счетов не сбрасывали, всё-таки и она была квадисткой. Однако стать главной звездой сезона в итоге не смогла ни одна из них. Все карты спутала Алёна Косторная, которая играючи побеждала соперниц с помощью тройного акселя.

Трусова тоже смогла снискать свои моменты славы, поставив несколько мировых рекордов в произвольной и по сумме двух программ. Также в тот год Саша впервые в истории приземлила четверной флип на соревнованиях. Но уникальные достижения не помогли ей хоть раз подняться выше третьего места на главных стартах. Тогда-то за фигуристкой и закрепился статус вечно бронзовой.

Щербакова, пусть и не смогла записать на себя рекорды, провела более успешный сезон, нежели Трусова. Аня взяла серебро в финале Гран-при и на чемпионате Европы, а на национальном первенстве и вовсе стала первой. Второй раз подряд. К сожалению, даже несмотря на свои достижения, застенчивая Щербакова оставалась в тени яркой катальщицы Косторной и бойкой мультиквадистки Трусовой. Но всё изменилось в межсезонье, когда Алёна и Саша решились на кардинальные перемены.

Щербакова стала чемпионкой мира, а Трусова закрепилась в статусе вечно третьей

Накануне предолимпийского сезона две звезды группы Тутберидзе неожиданно перешли к Евгению Плющенко. У Этери Георгиевны осталась только одна взрослая ученица, которая и стала главной звездой группы. Внимание тех, кто был на стороне Тутберидзе в споре с Плющенко, резко переключилось на Аню. Вкупе с тяжёлым восстановлением после карантина это производило сильное давление на фигуристку.

Материалы по теме
Переманивание Трусовой и Косторной и критика судей. Кто прав в споре Плющенко и Тутберидзе
Переманивание Трусовой и Косторной и критика судей. Кто прав в споре Плющенко и Тутберидзе

У Трусовой же всё складывалось неплохо: она не только сохранила прежний технический уровень у нового тренера, но и стала женственнее кататься. Сложный момент возник у Саши на московском Гран-при, где она развалила произвольную программу и осталась без медали. Щербакова же в том турнире участия не принимала из-за пневмонии. Первая в сезоне очная схватка должна была состояться на чемпионате России.

Тот турнир получился очень эмоциональным. Аня не успела до конца восстановиться и в короткой программе выглядела очень болезненно. После проката фигуристка была бледной и очень тяжело дышала, казалось, произвольную она не осилит. Но характер не позволил Щербаковой сдаться и, несмотря на многочисленные уговоры о снятии, фигуристка вышла на лёд. И выдала просто невероятный прокат с двумя четверными! Причём до Ани великолепно выступили Трусова и Валиева, но это её не смутило. Фигуристка вложила в прокат все свои силы и довела не только зрителей, но и тренеров до слёз. Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России, а Трусова была вновь вынуждена довольствоваться третьим местом.

Анна Щербакова и Даниил Глейхенгауз

Анна Щербакова и Даниил Глейхенгауз

Фото: РИА Новости

Следующая знаковая встреча фигуристок состоялась на чемпионате мира, куда они обе ехали фаворитами. Однако уже после короткой программы преимущество оказалось на стороне ученицы Тутберидзе: Саша допустила грубую ошибку на каскаде и стала 12-й, в то время как Аня уверенно захватила лидерство. Произвольная программа могла бы всё перевернуть, и Трусова пыталась сделать всё для этого. Саша пошла на пять четверных, но чисто исполнила только два. Аня же упала с единственного квада. Трусова совершила невероятный камбэк, став первой в произвольной, но в итоге вновь оказалась третьей, уступив не только Щербаковой, но и Туктамышевой. На командный чемпионат мира Саша не отобралась — туда поехали Аня и Лиза, которые помогли сборной России впервые в истории выиграть этот турнир.

Трусова и Щербакова тяжело боролись за Олимпиаду

Трусова в это время переосмыслила свои результаты и пришла к выводу, что к Олимпиаде надо готовиться с Тутберидзе. Открытые прокаты подтвердили, что это было самое верное решение: Саша не только продемонстрировала эффектные программы, но и впервые в карьере чисто исполнила пять квадов в прокате. Щербакова же не успела восстановить четверные из-за перелома пальца ноги и выглядела крайне неуверенно. Но фаворитом на олимпийское золото не считалась ни одна из них — в звенящей форме находилась Валиева, казалось, с ней не способен бороться никто. Хотя шансы Саши на соперничество с Камилой оценивались выше всех.

К судьбоносному чемпионату России Трусова и Щербакова шли одинаково непросто. Аня проиграла дебютный турнир сезона Майе Хромых, сменила короткую программу, а на этапах Гран-при хоть и побеждала, но с грубейшими ошибками. Трусова же и вовсе травмировала ногу в начале сезона, из-за чего на первом этапе Гран-при откатала лишь с одним квадом, а со второго снялась. Отбор обеих фигуристок на Олимпиаду был под большим вопросом.

Материалы по теме
Тест для Тутберидзе. От Этери зависит, повторит ли Трусова печальную судьбу Медведевой
Тест для Тутберидзе. От Этери зависит, повторит ли Трусова печальную судьбу Медведевой

Но ни одна из них не собиралась сдаваться. Саша смогла восстановиться после травмы и подошла в неплохой форме к чемпионату России. В произвольной программе она чисто исполнила три квада из четырёх, что позволило ей взять серебро (после аннулирования результатов Валиевой Трусова была признана чемпионкой России — 2022. — Прим. «Чемпионата»). У Ани ситуация оказалась сложнее. Фигуристка успешно выступила в короткой программе, но в произвольной упала с единственного квада. Тем не менее Щербакова смогла зацепиться за бронзу (после аннулирования результатов Валиевой Щербакова была признана серебряным призёром чемпионата России — 2022. — Прим. «Чемпионата»), но этот результат приняли не все. Аня подверглась жесточайшей критике — некоторые зрители и эксперты призывали федерацию провести контрольные прокаты между Щербаковой и Туктамышевой, чтобы окончательно решить, кто достойнее.

Поток критики усилился после того, как Аня неудачно выступила в короткой программе на чемпионате Европы, получив худшие баллы за 2,5 года. Но вскоре она же его и пресекла, исполнив идеальную произвольную с квадом и едва не навязав борьбу Валиевой. У Саши не всё было гладко в обеих программах, и она вновь стала третьей.

Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова на чемпионате Европы

Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова на чемпионате Европы

Фото: РИА Новости

Олимпиада завершилась победой Щербаковой и истерикой Трусовой

Впереди перед федерацией стояла очень сложная задача: определить, кого из девушек поставить в командный турнир вместе с Валиевой. И они приняли сенсационное решение — не делать замен. Это был удар для обеих фигуристок, по сути, их лишили гарантированного золота Олимпиады. Но они не опустили руки, продолжив работать лишь усерднее. Уже в короткой программе они пытались показать свой максимум: только у Ани получилось это, а у Саши нет. Щербакова идеально откатала программу без ультра-си и стала второй, а Трусова упала с трикселя и заняла промежуточное четвёртое место.

Но в женском одиночном катании интрига держится до последнего — всё должно было решиться в произвольной программе. И на неё девушки вышли с одним настроем — побеждать. Саша выдала огненный прокат, впервые в истории среди женщин исполнив пять квадов в одной программе. Правда, с небольшими недочётами, что в итоге сыграло свою роль. Аня же не стала излишне рисковать и ограничилась прокатом с двумя четверными, но зато каким! Фигуристка была идеальна не только в плане техники, но и блеснула невероятным артистизмом. В итоге девушек разделило 4,22 балла, олимпийской чемпионкой стала Щербакова.

Александра Трусова и Анна Щербакова на Олимпиаде

Александра Трусова и Анна Щербакова на Олимпиаде

Фото: РИА Новости

Трусова не смогла спокойно принять результаты, ведь фигуристка была уверена: исполни она пять квадов, победа будет за ней. Мир Саши в тот момент рухнул, и у неё началась истерика, которую увидел весь мир.

«Ненавижу! Никогда в жизни не вернусь на лёд! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это! У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни. Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя», — говорила Саша сквозь рыдания. Для неё этот день стал одним из тяжелейших в жизни.

И многие зрители её понимали и поддерживали. Фигуристка сотворила историю, исполнив пять квадов, но проиграла той, которая показала лишь два. Справедливо ли это?

Давайте голосовать!

Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и отвечайте, кто же больше заслужил олимпийское золото Пекина.

Материалы по теме
«Гора с плеч упала». Щербакову безбожно критиковали, а она стала олимпийской чемпионкой! «Гора с плеч упала». Щербакову безбожно критиковали, а она стала олимпийской чемпионкой!
«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова сотворила историю, но проиграла «Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова сотворила историю, но проиграла

Кто больше заслужил золото Пекина — Трусова или Щербакова?

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023