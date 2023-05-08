Первая годовщина Трусовой и Кондратюка. Любовь фигуристов продолжает набирать обороты

Александра Трусова и Марк Кондратюк уже целый год официально встречаются. Начав активно общаться на Олимпиаде в Пекине, они продолжили развивать отношения и после возвращения с Игр. Вскоре они поняли, что между ними нечто большее, нежели дружба. Поняли это и внимательные болельщики: звёздную пару постоянно ловили на улицах, а невинные совместные фото анализировали до мельчайших деталей.

Влюблённым фигуристам не давали покоя даже за границей: во время первого совместного отдыха в Дубае Сашу и Марка постоянно преследовали фанаты, которые примерили на себя роль папарацци.

Спортсменам всё это надоело, и 8 мая 2022 года они рассекретили свой роман.

Теперь это важная дата не только для них, но и для огромного числа поклонников фигурного катания. День, когда у нас родилась невероятно красивая и сильная пара!

Фотография, которая всё изменила

Когда год назад Александра Трусова и Марк Кондратюк опубликовали одновременно в соцсетях романтический кадр в обнимку, медиапространство буквально разорвало. Фото не нуждалось в пояснениях. Эмодзи в виде сердечка вместо подписи мощнее любых слов объясняло, что происходит. Болельщики ликовали и мысленно поднимали бокалы за молодую пару, которую ласково прозвали «Кондратюками» (а кто-то, возможно, взаправду отмечал радостное событие).

Эта фотография Саши и Марка до сих пор вызывает мурашки. Девушка с бесконечными рыжими волосами и нежно обнимающий её парень, окружённые необъятной пустыней — идеальная картинка для постера фильма.

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: из личного архива Марка Кондратюка

Раскрыв отношения, фигуристы, конечно, не избавились от чрезмерного внимания, но положили конец сплетням и слухам. Их странички в соцсетях быстро пополнились ещё множеством чувственных снимков друг с другом, а свидания вдали от посторонних взглядов обрели особое звучание и значимость.

«Во-первых, нас фотографировали. Конечно, мы не собирались это скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда мы шли вместе. Потом выкладывали наши снимки. Это было не очень. Мне такое не нравится. Получается, что мы не можем нормально спокойно гулять из-за постоянных фото. Это очень странно. Поэтому и решили, что выложим. Тем более фотографии красивые», — рассказывала Трусова Sport24.

«Мой навеститель» и поцелуи на льду

Каникулы в Дубае положили начало захватывающему общему сценарию Саши и Марка. Прошлым летом они успели поучаствовать во многих интересных мероприятиях и поездках, прошли экстремальную проверку на доверие, пощекотав нервы на головокружительном аттракционе в Скайпарке — скоростных качелях над пропастью.

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: из личного архива Александры Трусовой

Старт соревновательного сезона ознаменовался для пары новым уровнем близости. Саша перешла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской в ЦСКА — туда, где тренировался Марк. Хотя Русская ракета отмела подозрения, будто поменяла клуб, чтобы не терпеть каждодневную разлуку с любимым, многие восприняли это именно так. Ребятам пришлось пережить бурную волну рассуждений об их личной жизни и её влиянии на спортивные результаты.

«Думаю, это было логично, учитывая её отношения с Марком Кондратюком. Пойдёт ли это на пользу, не знаю, Саша уже не первый раз делает непонятный переход, честно говоря. Не знаю, с чем она это связывает, я с ней не общалась и её интервью по этому поводу не видела, сложно говорить об этом. Но для меня это странно, потому что на мировой уровень её вывела всё-таки Этери Тутберидзе», — говорила Анна Погорилая «Чемпионату».

Впрочем, беспокойства из-за внезапного перехода Саши вскоре затмило её наглядное счастье. Постоянная поддержка бойфренда помогла девушке пережить сложный послеолимпийский сезон и, несмотря на травмы, выступить на двух этапах Гран-при России. В свою очередь, она также стала надёжной моральной опорой для Марка. Регулярно следила за его прокатами на трибунах, а когда он попал в больницу из-за травмы спины, осветила помрачневшие будни.

«Мой навеститель», — вот так мило Кондратюк назвал Сашу в один из её приходов в больницу.

Энергия любви Трусовой и Кондратюка привела к успеху все ледовые шоу, в которых они участвовали. Из пары в жизни они превратились и в пару на льду, подарив зрителям несколько прекрасных романтичных номеров и отыграв полноценные лавстори в ледовых спектаклях Евгения Плющенко. Летали над катком, держась за руки, целовались на зависть хейтерам под прицелами камер — спортсмены доказали, что демонстрировать чувства — это нормально.

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: из личного архива Александры Трусовой

Марк даже посвятил возлюбленной новую показательную программу под песню «Позови меня с собой». А на турнире шоу-программ признался, что роза Маленького принца, которого он играл, олицетворяла Сашу.

Любовь делает Сашу и Марка сильнее

На самом деле не верится, что Саша и Марк уже отметили первую годовщину отношений. Кажется, только вчера все с трепетом гадали: встречаются они или просто друзья? А сейчас перед нами — крепкая, счастливая пара, которая вдохновляет и радует миллионы болельщиков.

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: из личного архива Александры Трусовой

Обоим фигуристам этот роман помог повзрослеть и развиться в личностном плане. Саша раскрыла внутреннюю женственность, что положительно сказалось на её катании и артистизме. Марк — возмужал, стал щитом для своей девушки от невидимого потока негатива. Эти перемены заметили и его ближайшие коллеги. Старший товарищ Кондратюка в ЦСКА Александр Самарин уверен, что отношения с Трусовой изменили того в лучшую сторону.

«Изменилось ли общение с Марком Кондратюком из-за того, что он состоит в отношениях с Сашей Трусовой? С возрастом у нас у всех появляются какие-то другие дела. Когда вы моложе, больше куролесите. У нас времени не так-то много на что-то. В раздевалке можем пообщаться, повеселиться. На льду каждый в своей работе, а после льда все занимаются своими делами. Но я бы не сказал, что Марк как-то сильно поменялся после того, как стал встречаться с Сашей. Я думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел», — делился Самарин с Metaratings.

Впереди у Кондратюков долгожданное межсезонье и лето, которые наверняка снова пройдут в романтической атмосфере. А затем — очередной спортивный сезон, где каждого ждут личные вызовы. Однако гармония и любовь между Сашей и Марком победят любые трудности.

Что бы ни ждало за туманным горизонтом, главное — два любящих сердца бьются в унисон друг другу.