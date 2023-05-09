«Важно связать одно поколение с другим». Авербух привёз в Петербург уникальное шоу к 9 Мая

Майские гала-концерты Ильи Авербуха продолжаются: после грандиозного представления в Москве и нескольких шоу в Ессентуках «Любимые песни о главном» прозвучали и в Санкт-Петербурге. Именно здесь, в Ледовом дворце, год назад Илья Авербух впервые показал полноценную программу, посвящённую Дню Победы.
В Петербурге список выступающих серьёзно расширился по сравнению с Москвой, так что пришлось делить трёхчасовую программу на два отделения! О том, чем запомнилось шоу ко Дню Победы в Петербурге – в материале «Чемпионата».
В Петербурге на лёд вышли чемпионы Специальной Олимпиады, юнифайд-пара Анна Яковлева и Роман Зинуров. В юнифайд-парах вместе соревнуются люди с особенностями развития и их партнёры, спортсмены без нарушений. Фигуристы представили публике программу под Первый концерт Чайковского.
Платье Анны повторяет по дизайну костюм Анастасии Мишиной, в котором она выступала с Александром Галлямовым с произвольной программой «Мастер и Маргарита». Анна и Роман тренируются на катке у Тамары Николаевны Москвиной, так что параллель в чём-то понятная.
Произошла замена в мужском составе: вместо Матвея Ветлугина под композицию «До свидания, мальчики» выступил Андрей Мозалёв. Сам Илья Авербух объяснил это несовпадением графиков: если в Москве Матвей ещё успевал выступить, то на время шоу в Петербурге у фигуриста уже был запланирован отпуск, который технически было невозможно перенести. Но пришедший на помощь Мозалёв отлично справился со своей задачей и показал проникновенное катание под вокал Елизаветы Арзамасовой.
В Ледовом в этот вечер пела и Елена Ваенга – под её вокал катались петербургские фигуристы Софья Самодурова и Екатерина Миронова/Евгений Устенко. Соня представила программу под песню «Ленинградки». Сейчас Самодурову не так часто можно увидеть на льду, ведь практически всё своё время она уделяет тренерской работе.
Софья Самодурова
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
Ещё одно серьёзное добавление к петербургскому концерту – массовые номера от ледового театра Елены Бережной. Такие масштабные постановки с большим количеством фигуристов и даже элементами синхронного катания отлично воспринимались залом.
Дарья Усачёва, как и в столице, показала номер «А он мне нравится», но в этот раз справилась с тройным прыжком – тулупом. После той самой травмы на публике фигуристка чисто исполняла только двойной аксель, а сейчас постепенно возвращает и тройные. Очень хочется верить, что эти выступления – шаг к будущему возвращению фигуристки на соревновательный лёд.
Михаилу Коляде пришлось молниеносно перевоплощаться во втором отделении. В сценарном плане подряд стояли общий мужской номер под «Смуглянку» и сольный в исполнении Миши под «Кукушку». В общем номере фигурист катался в военной форме, а за те немногие секунды пролога успел облачиться в простую рубашку и штаны. В Москве было попроще – между выходами у фигуриста было несколько минут. Программу под песню Виктора Цоя встретили долгими овациями.
Михаил Коляда
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
Закрывал шоу в Москве и в Петербурге Алексей Ягудин, но с разными номерами. В «Мегаспорте» олимпийский чемпион катался под песню «Как молоды мы были», а в «Ледовом» – под «Благодарю тебя».
И в Москве, и в Петербурге показали свои номера хедлайнеры шоу – Александра Степанова и Иван Букин впервые выступили перед петербургской публикой после перерыва. Нельзя не отметить, как тонко Илья Авербух подобрал композицию к первому номеру пары к их возвращению – сезон без этой пары можно описать строчками «Опустела без тебя Земля, если можешь, прилетай скорей».
Евгения Медведева исполнила один номер в паре с Александром Энбертом в первом отделении и ещё один сольный номер – во втором. Фигуристке ловко удаётся переключаться между образами и видами фигурного катания, в парном она продолжает совершенствовать себя от выступления к выступлению: Александр Энберт на пресс-подходе отметил, что они выучили с Евгенией одну новую поддержку.
«Очень важно связывать одно поколение с другим. Я постарался, чтобы каждый номер был проникновенным, трогательным, со своей историей, своими посылами. Самый главный посыл – бесконечное уважение и благодарность предыдущим поколениям, которые подарили нам эту возможность – стоять сейчас здесь перед вами», – отметил постановщик шоу Илья Авербух, рассказывая о создании гала-концерта. Из таких разноплановых номеров ему удалось сделать целостную программу в память о Великой Отечественной войне.
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