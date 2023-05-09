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Шоу Авербуха ко Дню Победы в Петербурге: Медведева в паре, возвращение Степановой/Букина, Усачёвой

«Важно связать одно поколение с другим». Авербух привёз в Петербург уникальное шоу к 9 Мая
Анастасия Матросова
Шоу Авербуха ко Дню Победы
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Рассказываем и показываем, чем показ в Петербурге отличался от показа в Москве.

Майские гала-концерты Ильи Авербуха продолжаются: после грандиозного представления в Москве и нескольких шоу в Ессентуках «Любимые песни о главном» прозвучали и в Санкт-Петербурге. Именно здесь, в Ледовом дворце, год назад Илья Авербух впервые показал полноценную программу, посвящённую Дню Победы.

В Петербурге список выступающих серьёзно расширился по сравнению с Москвой, так что пришлось делить трёхчасовую программу на два отделения! О том, чем запомнилось шоу ко Дню Победы в Петербурге – в материале «Чемпионата».

В Петербурге на лёд вышли чемпионы Специальной Олимпиады, юнифайд-пара Анна Яковлева и Роман Зинуров. В юнифайд-парах вместе соревнуются люди с особенностями развития и их партнёры, спортсмены без нарушений. Фигуристы представили публике программу под Первый концерт Чайковского.

Платье Анны повторяет по дизайну костюм Анастасии Мишиной, в котором она выступала с Александром Галлямовым с произвольной программой «Мастер и Маргарита». Анна и Роман тренируются на катке у Тамары Николаевны Москвиной, так что параллель в чём-то понятная.

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Произошла замена в мужском составе: вместо Матвея Ветлугина под композицию «До свидания, мальчики» выступил Андрей Мозалёв. Сам Илья Авербух объяснил это несовпадением графиков: если в Москве Матвей ещё успевал выступить, то на время шоу в Петербурге у фигуриста уже был запланирован отпуск, который технически было невозможно перенести. Но пришедший на помощь Мозалёв отлично справился со своей задачей и показал проникновенное катание под вокал Елизаветы Арзамасовой.

В Ледовом в этот вечер пела и Елена Ваенга – под её вокал катались петербургские фигуристы Софья Самодурова и Екатерина Миронова/Евгений Устенко. Соня представила программу под песню «Ленинградки». Сейчас Самодурову не так часто можно увидеть на льду, ведь практически всё своё время она уделяет тренерской работе.

Софья Самодурова

Софья Самодурова

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Ещё одно серьёзное добавление к петербургскому концерту – массовые номера от ледового театра Елены Бережной. Такие масштабные постановки с большим количеством фигуристов и даже элементами синхронного катания отлично воспринимались залом.

Дарья Усачёва, как и в столице, показала номер «А он мне нравится», но в этот раз справилась с тройным прыжком – тулупом. После той самой травмы на публике фигуристка чисто исполняла только двойной аксель, а сейчас постепенно возвращает и тройные. Очень хочется верить, что эти выступления – шаг к будущему возвращению фигуристки на соревновательный лёд.

Михаилу Коляде пришлось молниеносно перевоплощаться во втором отделении. В сценарном плане подряд стояли общий мужской номер под «Смуглянку» и сольный в исполнении Миши под «Кукушку». В общем номере фигурист катался в военной форме, а за те немногие секунды пролога успел облачиться в простую рубашку и штаны. В Москве было попроще – между выходами у фигуриста было несколько минут. Программу под песню Виктора Цоя встретили долгими овациями.

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Закрывал шоу в Москве и в Петербурге Алексей Ягудин, но с разными номерами. В «Мегаспорте» олимпийский чемпион катался под песню «Как молоды мы были», а в «Ледовом» – под «Благодарю тебя».

И в Москве, и в Петербурге показали свои номера хедлайнеры шоу – Александра Степанова и Иван Букин впервые выступили перед петербургской публикой после перерыва. Нельзя не отметить, как тонко Илья Авербух подобрал композицию к первому номеру пары к их возвращению – сезон без этой пары можно описать строчками «Опустела без тебя Земля, если можешь, прилетай скорей».

Евгения Медведева исполнила один номер в паре с Александром Энбертом в первом отделении и ещё один сольный номер – во втором. Фигуристке ловко удаётся переключаться между образами и видами фигурного катания, в парном она продолжает совершенствовать себя от выступления к выступлению: Александр Энберт на пресс-подходе отметил, что они выучили с Евгенией одну новую поддержку.

«Очень важно связывать одно поколение с другим. Я постарался, чтобы каждый номер был проникновенным, трогательным, со своей историей, своими посылами. Самый главный посыл – бесконечное уважение и благодарность предыдущим поколениям, которые подарили нам эту возможность – стоять сейчас здесь перед вами», – отметил постановщик шоу Илья Авербух, рассказывая о создании гала-концерта. Из таких разноплановых номеров ему удалось сделать целостную программу в память о Великой Отечественной войне.

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