«Умирают только трусы, а среди нас трусливых нет». Фигуристки вспомнили воевавших родных

Этери Тутберидзе и Диана Дэвис

Дедушка знаменитого тренера и прадед её дочки Патвакан Мисакович Григорян ушёл на фронт в самом начале войны добровольцем. Служил лётчиком в 224-й стрелковой дивизии. В сентябре 1941-го пропал без вести. Но в ноябре того же года от него пришла запоздалая открытка, поэтому родные до последнего верили, что он жив.