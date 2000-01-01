«Умирают только трусы, а среди нас трусливых нет». Фигуристки вспомнили воевавших родных

Трогательные истории воевавших близких фигуристок
9 Мая — особенный день для каждой семьи в нашей стране. Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной и вспоминаем их подвиги. Наши фигуристки и тренеры также чтут память воевавших родственников и гордятся их историями.
Елизавета Туктамышева
Двоюродный дед Лизы Иван Беляков был трижды ранен на войне и контужен. Он был обычным конюхом, но за три месяца его дважды наградили медалью «За отвагу». В архивах сохранилось пять упоминаний о подвигах Белякова.
Вернувшись с фронта, Иван Беляков сделал предложение любимой девушке. В их счастливой семье родились трое детей, а война больше никогда не упоминалась.
Алина Загитова
«Один из прадедов олимпийской чемпионки сражался под Вязьмой. Там же его и похоронили.
«Бабушка с дедушкой обратились к людям, которые нашли его могилу. Они взяли землю и привезли на могилу, где похоронена моя прабабушка. Очень трогательно», — делилась Загитова в эфире Первого канала.
«Бабушка с дедушкой обратились к людям, которые нашли его могилу. Они взяли землю и привезли на могилу, где похоронена моя прабабушка. Очень трогательно», — делилась Загитова в эфире Первого канала.
Другой прадед Алины Миркасим Амирзагитович Загитов воевал в составе 139-го стрелкового полка в Суворовской дивизии и получил много орденов и медалей. С войны он вернулся и продолжил работать кузнецом, как и прежде.
Анна Щербакова
Аня очень трепетно бережёт память о семейных героях. Со стороны мамы у неё воевал Масалов Никита Петрович. Он ушёл на фронт в первые дни войны и участвовал в Курской битве.
Со стороны папы Ани воевали Садах Василий Феофанович и Сметанников Михаил Фёдорович. Василию Феофановичу пришлось отправиться защищать Родину, когда у него едва родилась дочка.
Михаила Фёдоровича в 1942 году приняли в казанское танковое училище, а через полгода он уже ушёл воевать. Был лейтенантом и командиром танка. Прошёл почти до конца войны.
Евгения Медведева
Старший брат бабушки фигуристки Иван Мазаев погиб на войне в 1942 году. Его задело осколком, когда он находился в танке. Родственники о гибели Ивана узнали из письма, которое прислал с фронта его лучший друг.
Прабабушка Жени Татьяна Васильева застала войну, когда ей не было и 15 лет. Она не была на фронте, но помогала маме в госпитале, а вместе с ровесницами ходила по крышам и тушила бомбы водой из ведёр.
Прадед Жени Борис Григорян вынес с поля боя 15 человек, дошёл до Берлина, был награждён орденом Красной Звезды и многими другими знаками почёта.
«Он до конца дней отмечал свой день рождения 9 мая. Не по документам, а просто так», — рассказывала Женя в эфире Первого канала.
«Он до конца дней отмечал свой день рождения 9 мая. Не по документам, а просто так», — рассказывала Женя в эфире Первого канала.
Камила Валиева
Прадед спортсменки Идрисов Рахматулла Идрисович был пулемётчиком 268-го стрелкового полка Прибалтийского фронта. Попал в плен, где пережил ужасные муки. После Победы продолжал воевать и вернулся домой лишь в декабре 1946 года.
Ещё один прадед Камилы Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович был пулемётчиком в стрелковой дивизии. Прошёл семь стран и дошёл до Берлина. Среди его наград — Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны ll степени, медаль Жукова и много других. С фронта вернулся в декабре 1945 года.
Дарья Усачёва
Прадед Даши Головинов Пётр Ефимович участвовал в Сталинградской битве и был награждён медалью «За боевые заслуги». Второй прадед Борисенко Алексей Иванович являлся капитаном морской службы, охранял морские границы Дальнего Востока и осуществлял доставку секретного груза по морю.
Этери Тутберидзе и Диана Дэвис
Дедушка знаменитого тренера и прадед её дочки Патвакан Мисакович Григорян ушёл на фронт в самом начале войны добровольцем. Служил лётчиком в 224-й стрелковой дивизии. В сентябре 1941-го пропал без вести. Но в ноябре того же года от него пришла запоздалая открытка, поэтому родные до последнего верили, что он жив.
В одном из последних писем семье Патвакан Мисакович писал: «Умирают только трусы, а среди нас трусливых нет». Узнать, как он погиб, близким так и не удалось.
«Умирают только трусы, а среди нас трусливых нет». Фигуристки вспомнили воевавших родных
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