«Меня вдохновила на это моя жена». Известный российский фигурист стал видеоблогером

Александр Энберт — редкий пример фигуриста, который после завершения спортивной карьеры стал более медийным. Огромный толчок развитию популярности спортсмена дал «Ледниковый период» — с первого же сезона Энберт стал одной из главных звёзд телепроекта. Но на этом Александр останавливаться не собирается: сейчас в жизни спортсмена появилось новое начинание — видеоблогинг. Энберт создал свой канал на YouTube, на который выкладывает влоги об интересных событиях из своей жизни. Но это только начало: Александр строит большие планы на свой блог.

Какие? Читайте в интервью «Чемпионата»!

«Хочется рассказывать о своих мыслях, общаться со спортсменами, причём не только с фигуристами»

— Александр, расскажите, как вы решили стать видеоблогером? Это ваша давняя мечта или вы как-то спонтанно решились?

— В последнее время я активно вёл свой блог в другой социальной сети, просто там видео были в вертикальном формате и длительностью 15 секунд. Конечно, то, что я рассказывал о своей жизни в «сториз», меня к этому готовило. В какой-то момент весной, когда начались разные поездки — и с Олимпийским комитетом, и с шоу Ильи Авербуха, и летом ещё будет много всего интересного — просто хотелось рассказать об этом немножко подробнее и немножко в другом формате.

Могу сказать, что меня вдохновила на это моя жена, она первая начала снимать влоги, даже, можно сказать, шоу — «Прогулки с Кристабель». Собственно, именно для этого мы купили экшен-камеру. Я увидел, как легко это у неё получается, как интересно, как классно, и тоже решил попробовать. Ещё меня сподвигло желание поделиться своими мыслями. Хочется рассказывать о них в этих передачах, общаться со спортсменами, причём не только с фигуристами. Мне это интересно и, надеюсь, будет интересно зрителям.

Александр Энберт с женой Алесей и дочкой Кристабель Фото: из личного архива Александра Энберта

У меня есть идеи для разных форматов шоу, но надо с чего-то начинать, и, мне кажется, влог — это прекрасный инструмент для того, чтобы начать делать какой-то медиаконтент, потому что это не требует больших вложений в плане продакшена. Нужна просто экшен-камера, подписка на музыку, которую ты можешь использовать, и монтаж требует небольших вложений. Это, конечно, несравнимо с какими-то шоу, где требуются студия, камера, оператор, режиссёр. Но я надеюсь, что мои начинания выльются во что-то большее.

— Вы проходили какую-нибудь подготовку перед этим? Может, консультировались с кем-нибудь, советы просили?

— Как такового обучения у меня не было. Наверное, влог — всё-таки более свободный формат… Но я думаю, что буду заниматься совершенствованием техники речи и других навыков, которые нужны для создания медиаконтента. Но я, конечно, консультировался. У меня есть прекрасные друзья, которые раньше были фигуристами, а потом стали журналистами. С историей влога и монтажом мне очень помогает мой друг Данил Гринькин — он режиссёр, он прекрасно выстраивает канву повествования. Так что, конечно, консультируюсь, и я очень благодарен своим друзьям.

— Вы сказали, что продумываете и другие форматы. Можете намекнуть, что, помимо влогов, мы можем увидеть?

— Сейчас большинство видео будет в формате влогов. У меня есть влоги с поездок, второе видео я монтирую с шоу Ильи Авербуха в Москве, в Питере я только-только отснял. Понятно, что первые выпуски будут в формате влогов, но, возможно, будут какие-то материалы, где я просто общаюсь со спортсменами и обсуждаю разные темы, связанные с фигурным катанием, а может, и не только с ним, а со спортом в целом. Но в любом случае мой канал будет спортивной направленности, фигурное катание будет в приоритете, возможно, будет появляться что-то ещё. По поводу форматов: хотелось бы что-то в студии сделать. Я надеюсь, что к началу следующего сезона что-нибудь попробуем отснять в студии.

— Вы имеете в виду формат интервью?

— Я думаю, что это, скорее, будет формат ток-шоу.

«Когда наберусь опыта, с удовольствием буду освещать проблемы фигурного катания. Может, какие-нибудь фильмы сниму»

— Вы во влогах примеряете на себя роль интервьюера. Как-то готовитесь к этому, прописываете вопросы?

— Честно говоря, не готовлюсь. Я подхожу к этому не как к интервью, а как к обычному разговору. Всё-таки интервью подразумевает определённую подготовку не только журналистскую, но и в плане того, чтобы узнать гостя, посмотреть его предыдущие интервью. Влог подразумевает более живое общение, мы обсуждаем то, что происходит здесь и сейчас, очень живо, очень легко.

— А смотрите ли вы каких-нибудь блогеров на YouTube?

— Периодически смотрю. Естественно, я посмотрел, что делают разные блогеры в фигурном катании, чтобы примерно узнать, как устроена эта ниша. Смотрю, что делают блогеры в футболе, потому что футбол у нас — спорт номер один, и понятно, что многие форматы там уже опробованы. Так что, грубо говоря, старший брат, с которого можно брать пример, это, конечно, футбол. Не сказать, что я очень люблю футбольную аналитику, я больше смотрел футбольные каналы, чтобы погрузиться в подачу информации, посмотреть, как мне надо делать.

— А можете назвать своих любимых YouTube-блогеров? Допустим, топ-3.

— Наверное, топ-3 я не назову. Я не смотрю блоги для развлечения, скорее, я смотрю YouTube для получения какой-то информации. Из развлекательного мы смотрим с женой разные шоу, которые выходят на YouTube. Из блогеров очень качественно, классно и интересно делает Красава. Его канал на YouTube начинался с очень простого и интересного влога с разговорами, с обсуждениями, аналитикой. Ещё я смотрю Никиту Нагорного, он делает действительно классный спортивный контент, популяризирует спорт.

— Красава часто в своих видео рассказывает о проблемах футбола. Как вы думаете, вы бы когда-нибудь решились поднять на своём YouTube-канале какие-нибудь проблемы фигурного катания?

— Я думаю, со временем — конечно. Интересно пообщаться и со специалистами фигурного катания, и с судьями, и с представителями федерации. Конечно, было бы интересно понять их точку зрения касательно различных проблем, которые понятно, что существуют в фигурном катании — от этого никуда не деться. Главное, чтобы они решались. В будущем, когда наберусь опыта, с удовольствием буду их освещать. Может, какие-нибудь фильмы сниму.

«Спортсмены — это те люди, которые должны быть примером, потому что они преодолевают препятствия. Интересно смотреть, как это у них получается»

— Блогеры часто говорят, что съёмка видео, монтаж — это тоже сложный, энергозатратный труд. Вы на себе это уже прочувствовали?

— Я точно это прочувствовал, потому что даже создание контента для 20-минутного влога занимает много времени — это надо сформировать какую-то историю. А чтобы смонтировать видео, нужно быть экспертом в видеоконтенте. У меня не так много времени, чтобы стать экспертом, ещё и в разного рода программах, которые позволяют это всё красиво и хорошо монтировать, накладывать музыку, делать графику и так далее. Конечно, я прошу друзей помочь мне с монтажом. Я всё отсматриваю, мы обсуждаем, где что должно быть, но сама механика сведения одного видео с другим, чтобы это было всё красиво и хорошо — здесь, конечно, мне навыков не хватает.

Александр Энберт и Евгения Медведева Фото: РИА Новости

— А помимо технических моментов, вы сталкивались с какими-нибудь сложностями? Может, с трудностями психологического характера: некомфортно было сниматься перед людьми или, может, кто-то не хотел быть в кадре?

— Нет, не сталкивался. Начиная с 2020 года я довольно активно вёл социальные сети и уже привык к этому. Тем более было много разных шоу, передач. В какой-то момент ты привыкаешь к тому, что тебя могут снимать, и ты так же спокойно на камеру рассказываешь то, что мог рассказывать и без камеры.

А по поводу ребят, которых я снимаю… Спорт сейчас становится всё более медийным, появляется больше спортсменов-блогеров, это интересно зрителям. Действительно, спортсмены — это те люди, которые должны быть примером, потому что они преодолевают препятствия, расширяют пределы человеческих возможностей, чтобы добиваться результата. Конечно, интересно смотреть, как это у них получается. Мне тоже как профессиональному спортсмену в прошлом интересно смотреть, что сейчас происходит у тех или иных ребят. Я очень рад, что всё больше и больше спортсменов ведут свои странички в социальных сетях. Можно увидеть, как они тренируются, где они на сборах, как ставят программы, какие у них проблемы, какие победы. Так что в этом плане тоже проблем у меня лично не было, потому что все спокойно к этому относятся и рады поболтать на камеру, что-то рассказать, поделиться какими-то мыслями, впечатлениями. Свой последний влог я снимал на шоу Ильи Авербуха, и все ребята легко шли на контакт. Спасибо им огромное!

— Как вы думаете, кто из спортсменов мог бы стать классным видеоблогером?

— Я с удовольствием смотрю за Никитой Нагорным, за его идеями. Это тот случай, когда спортивный контент становится и развлекательным — это прекрасная коллаборация. Настоящий спорт мы видим на соревнованиях, а Никита прекрасно справляется с тем, чтобы сделать спорт ближе к людям. Алла Шишкина ведёт классный канал со спортсменами.

Недавно Евгения Медведева объявила, что скоро запускает своё шоу. Интересно посмотреть, что она придумала. Мне кажется, что-то классное. Как я и сказал, всё больше и больше спортсменов рассказывают о себе, общаются друг с другом на камеру. Спорт становится более медийным, и это очень радует.