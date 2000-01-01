Щербакова показала шикарный купальник. Как отдыхает на море олимпийская чемпионка?

Как Щербакова роскошно отдыхает на море

Анна давно не отдыхала полноценно. А ведь она потратила много сил на восстановление после операции, выступала в шоу и отвоевала подиум на шоу-турнире! Сейчас она в тёплых краях: нежится на солнышке и выгуливает пляжные наряды.