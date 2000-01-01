Щербакова показала шикарный купальник. Как отдыхает на море олимпийская чемпионка?

Как Щербакова роскошно отдыхает на море
Анна давно не отдыхала полноценно. А ведь она потратила много сил на восстановление после операции, выступала в шоу и отвоевала подиум на шоу-турнире! Сейчас она в тёплых краях: нежится на солнышке и выгуливает пляжные наряды.
Изматывающие гастроли
Весь апрель Аня провела в гастролях шоу Тутберидзе: катала по два сольных номера и ещё один общий с Валиевой и Загитовой, давала мастер-классы и, конечно, устала. Олимпийская чемпионка не скрывала, что тур ей дался нелегко.
«Пришлось потрудиться, но я рада, что согласилась на эту авантюру!
И, несмотря на сложный график, время пролетело очень быстро, и остались только самые приятные воспоминания», — поделилась Щербакова эмоциями от гастролей у себя в соцсетях.
И, несмотря на сложный график, время пролетело очень быстро, и остались только самые приятные воспоминания», — поделилась Щербакова эмоциями от гастролей у себя в соцсетях.
Секретная поездка
Сразу рвануть в отпуск после заключительного шоу Тутберидзе у Ани не получилось. Ещё несколько дней занятая девушка провела в Москве, но потом наконец отправилась отдыхать. Куда — сохранила в секрете.
Мисс очарование
Болельщики томительно ждали весточку от фигуристки, и она порадовала очаровательным кадром с солнечного побережья. По узнаваемым пейзажам знатоки определили, что Аня, скорее всего, на Мальдивах.
Известная конспираторша
Затаиться на время каникул для Ани — обычная практика. Она предпочитает не отвлекаться на соцсети и наслаждаться каждым моментом путешествия. Например, прошлой весной выложила фото с отдыха годичной давности.
Поцелованная солнцем
Однако в этом году Аня решила побаловать фанатов контентом. Сняла целое видео, на котором кайфует в шикарном атласном костюме под вечерним бризом.
«Поцелованная солнцем», — подписала Аня ролик в своих соцсетях.
«Поцелованная солнцем», — подписала Аня ролик в своих соцсетях.
В комментариях Аню осыпали множеством комплиментов и отметили красивый загар. Особенно всем понравился купальник фигуристки, который кокетливо выглядывал из расстёгнутой рубашки.
Внимание иностранных фанатов
Популярность спортсменки так велика, что даже на жарком побережье за границей она встречает поклонников и не отказывает в фото.
Надеемся, что внимание болельщиков не утомит Аню на отдыхе и она вернётся в Москву полная вдохновения и приятных воспоминаний.
Щербакова показала шикарный купальник. Как отдыхает на море олимпийская чемпионка?
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