Юная звезда Плющенко спустя три года вернулась к Тутберидзе. Кто такая Арина Парсегова?

Межсезонье в фигурном катании в самом разгаре – а с ним и переходы из группы в группу. По информации издания «РИА Новости», в команде Этери Тутберидзе случилось пополнение – из академии «Ангелы Плющенко» вернулась юная одиночница Арина Парсегова. Когда-то она уже занималась в группе Тутберидзе и спустя три года снова будет работать в «Хрустальном».

Кто такая Арина Парсегова?

В апреле Арине исполнилось 11 лет, на коньках она – с трёх с половиной. Фигуристка родилась в Волгодонске, начинала спортивный путь в Воронеже, а в 2019 году оказалась в «Самбо-70» в Москве. Фигуристка занималась в младшей группе Этери Тутберидзе, однако летом 2020 года перешла в академию «Ангелы Плющенко». Как раз в это время к Плющенко перебрались Александра Трусова, сёстры Жилины, тренер Сергей Розанов.

«Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря вам мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом». Спасибо всем сотрудникам «Хрустального» за вашу доброту и заботу, за этот год вы стали нам очень близки!» – вот такой текст появился в соцсетях фигуристки, когда стало известно о переходе от Тутберидзе к Плющенко.

Наставником Арины в «Ангелах Плющенко» как раз стал Розанов, но затем фигуристка начала работать непосредственно с самим Евгением Плющенко и Дмитрием Михайловым. После перехода двукратный олимпийский чемпион отмечал в своих соцсетях: «Арина Парсегова – очень талантливая и перспективная девочка, её ждёт большое спортивное будущее». Сама Арина в ответ на вопросы тренера амбициозно заявляла, что станет олимпийской чемпионкой десять раз, а чемпионкой мира – сорок.

Как фигуристка выступала у Плющенко?

В прошедшем сезоне Парсегова заняла девятое место на первенстве Москвы младшего возраста в младшей группе. Выступала Арина и на финале «Битвы школ», по второму спортивному разряду она стала седьмой в произвольной программе.

В «Ангелах» Парсегова активно разучивала ультра-си. В девять лет Арина собирала на полу тройной аксель, в десять, по словам Плющенко, на подходе у фигуристки был четверной тулуп.

По окончании сезона-2022/2023 Арина принимала участие в шоу «Союз чемпионов. Русские сезоны» в составе команды Плющенко. В программе шоу у неё был отдельный парный номер с Софьей Сарновской – «Русский танец», а также выходы в общих номерах «Уэнсдей» и «Русалочка». На финальном поклоне фигуристка пробовала заходить на элементы ультра-си.

Причины перехода на данный момент неизвестны, однако источник «РИА Новости» сообщает, что трансфер состоялся именно по инициативе «Хрустального». Яна Рудковская уже успела подтвердить переход, отметив следующее: «Если её взяли после моего мужа с руками и ногами, значит, мой муж её хорошо подготовил».