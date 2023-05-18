«Девочка, конечно, фантастическая!» Выбираем лучшую программу Загитовой

Кажется, только вчера мы с трепетом наблюдали, как 15-летняя Алина Загитова мило сжимала игрушку на Олимпиаде в Пхёнчхане в ожидании окончательных результатов. Узнав, что выиграла золото, юная фигуристка ещё сильнее сжала игрушку и едва не проронила слёзы счастья. Победу она приняла скромно и не подозревала, какой тернистый, но вместе с тем полный непередаваемых эмоций и блестящих побед путь её ждёт впереди.
И вот Алине исполнился 21 год. Давно не подросток, а роскошная девушка празднует день рождения 18 мая. Празднуют его и многочисленные поклонники спортсменки. Алина влюбила в себя мир в образе Красной балерины, и с тех пор армия её фанатов растёт без передышки.
Однако фигуристку обожают не за громкие титулы и награды, а за талант, который она заново раскрывала в каждой своей программе. Её выступления на соревнованиях болельщики и сейчас продолжают пересматривать.
Выбрать лучшую программу Алины в такой ситуации — задача повышенной сложности. Но она выполнима. Так какая же её постановка самая-самая? Внизу девять номинантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять программу-фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
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«Дон Кихот»
В знаменитом «Дон Кихоте» Алина блистала два сезона подряд и одержала самую масштабную победу — на Олимпиаде в Пхёнчхане. Феноменальная постановка со всеми прыжками во второй половине на удивление смотрелась вполне гармонично, и во многом благодаря артистизму Алины. Красная балерина была так хороша на льду, что ожидание серии прыжков ничуть не утомляло болельщиков.
Сама же Алина поражала выносливостью и железными нервами. Достаточно вспомнить, как она едва не осталась без каскада в личном турнире Олимпийских игр, но наперекор всему и вся выполнила его под конец выступления. Эта произвольная по-прежнему западает в душу людей по всему миру.
«Чёрный лебедь»
Короткая олимпийская программа Алины под музыку из «Лебединого озера» также запомнилась необычным подходом. Но не в расстановке элементов, а в дизайне костюма. Благодаря двухцветным пайеткам на платье фигуристка быстро превращалась из белого лебедя в чёрного. Трансформация происходила и в катании Алины: плавное начало сменялось ритмичными шагами, пируэтами и мощными прыжками.
Чтобы довести до совершенства каждое па в этой постановке, девушке пришлось много потрудиться. На старте олимпийского сезона часто вылезали ошибки, но зато в Пхёнчхане «Чёрному лебедю» Алины не было равных.
«Кармен»
Кому, как не красотке Алине, катать страстную цыганку Кармен? Правда, до оскомины популярная музыка в фигурном катании вызывала опасения, что новая произвольная заглушит индивидуальность одиночницы. Однако ничего подобного не случилось. «Кармен» Алины оказалась ни на кого не похожей и безумно прекрасной. Совпало всё: сильная музыка, мастерство фигуристки, шикарное платье и оригинальная хореография.
В этой постановке олимпийская чемпионка раскрылась с новой стороны и выросла во всех смыслах. А триумфальный прокат на чемпионате мира — 2019 был, пожалуй, даже более захватывающим, чем победный «Дон Кихот» в Пхёнчхане.
«Призрак Оперы»
Нежная, но при этом сильная постановка, которая олицетворяла истинное искусство. Кататься под музыку из знаменитого мюзикла было крайне ответственной задачей для Алины, но она отлично с ней справилась. Несмотря на то что сезон-2018/2019 оказался для неё очень сложным, «Призрак Оперы» она катала довольно стабильно. Серьёзно ошиблась фигуристка в нём лишь однажды, а в остальном выступала чисто и не позволяла никому себя обогнать в короткой программе.
Ну, а красивейшее платье Алины в романтическом стиле заслуживает отдельной похвалы. Возможно, это лучшее платье за всю её карьеру!
Me Voy
Короткая Алины под драматичную испанскую песню и спустя несколько лет вызывает мурашки по коже! Невероятно женственная постановка с нотками светлой грусти заставляет затаить дыхание и впасть в приятный транс на три минуты. Изумительная спортсменка в маленьком чёрном платье из кружева словно купается в музыке и завораживает своим катанием. В этой программе Алина — по-настоящему взрослая.
Чистейший прокат Me Voy в финале Гран-при-2019 — апогей величия Алины. Никакие ультра-си не могут сравниться с тем волшебством, которое она сотворила в тот день на итальянской арене.
Это волшебство и сейчас летает по страницам истории большого спорта. Потому что победы далеко не главное, чем запомнилась спортивная карьера Алины. Она запомнилась её талантом и красотой в каждом движении. А Me Voy идеально продемонстрировал всё лучшее, что есть в Алине.
«Клеопатра»
Образ египетской царицы очень удачно сел на Алину. Выиграв все существующие титулы в женском одиночном, она уже выступала в собственной лиге, и ничего доказывать ей больше было не нужно. Даниил Глейхенгауз постарался представить абсолютную чемпионку в максимальной красе и перебить эффект от всех предыдущих произвольных программ.
Постановка в итоге оправдала все ожидания. Прыжки гармонично переплетались с другими элементами, а Алина излучала потоки неудержимой энергии, от которой каким-то чудом не таял лёд.
Жаль, что последний соревновательный прокат этой программы получился неважным. В любом случае менее яркой она от этого точно не стала.
«Шахерезада»
Очень красивая короткая программа, с которой Алина дебютировала на международном уровне в сезоне-2016/2017. В 14 лет фигуристка заметно повзрослела, и образ восточной красавицы лёг на неё идеально. Великолепное голубое платье, украшенное орнаментами из страз, выигрышно смотрелось на льду и выделяло Алину среди других участниц. Именно тогда самые уважаемые эксперты заговорили о её таланте и потрясающих перспективах. И не зря: в том году Алина выиграла почти все свои старты: 8 из 10!
«Девочка, конечно, фантастическая! И я не знаю, что можно говорить, когда смотришь на эту девочку. И музыкальная, и хороша собой, и понимает, что она делает. И я разговаривала с Этери, она говорит, что такой характер — совсем другой», — восторгалась Татьяна Тарасова в эфире канала «Матч! Арена» после короткой Загитовой на чемпионате России — 2017.
«Розовая пантера»
С переходом Алины Загитовой в «Хрустальный» в 2015 году её спортивная карьера перешла на новый уровень. Осенью она появилась на стартах с короткой программой «Розовая пантера» и ярко показала себя перед судьями. Уже тогда в хрупкой 13-летней девочке проглядывался внушительный потенциал. Быстрая, гибкая, с лёгкими прыжками и бесконечным обаянием, она завоевала сердца первых поклонников и стремительно стала догонять более сильных на тот момент соперниц.
«Привидение»
В произвольной 13-летняя Алина каталась под музыку из известного мюзикла «Привидение». Нежная программа начиналась со сложнейшего каскада тройной лутц — тройной риттбергер, а выступала юная спортсменка в замысловатом бело-сером платье, изобилующем интересным декором. В некоторой степени эту постановку можно назвать прообразом будущего «Призрака Оперы».
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