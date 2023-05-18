«Девочка, конечно, фантастическая!» Выбираем лучшую программу Загитовой

Кажется, только вчера мы с трепетом наблюдали, как 15-летняя Алина Загитова мило сжимала игрушку на Олимпиаде в Пхёнчхане в ожидании окончательных результатов. Узнав, что выиграла золото, юная фигуристка ещё сильнее сжала игрушку и едва не проронила слёзы счастья. Победу она приняла скромно и не подозревала, какой тернистый, но вместе с тем полный непередаваемых эмоций и блестящих побед путь её ждёт впереди.

И вот Алине исполнился 21 год. Давно не подросток, а роскошная девушка празднует день рождения 18 мая. Празднуют его и многочисленные поклонники спортсменки. Алина влюбила в себя мир в образе Красной балерины, и с тех пор армия её фанатов растёт без передышки.

Однако фигуристку обожают не за громкие титулы и награды, а за талант, который она заново раскрывала в каждой своей программе. Её выступления на соревнованиях болельщики и сейчас продолжают пересматривать.

Выбрать лучшую программу Алины в такой ситуации — задача повышенной сложности. Но она выполнима. Так какая же её постановка самая-самая? Внизу девять номинантов, голосуйте!

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