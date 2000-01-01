«Будьте самими сабими» и не только. 21 мудрая цитата Алины Загитовой

О вере в себя

«Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной.

Не бойтесь проявлять себя. Ведь если слушать окружающих, то вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни – себя!» – написала Алина в соцсетях после дебюта в роли певицы.

