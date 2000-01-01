«Будьте самими сабими» и не только. 21 мудрая цитата Алины Загитовой

21 мудрая цитата Алины Загитовой
Олимпийской чемпионке едва исполнился 21 год, но захватывающая спортивная карьера, бесконечное внимание СМИ и нападки хейтеров уже научили её мудрому отношению к жизни. В простых словах Алины часто скрываются глубокие смыслы.
О загадывании желаний
«А какой в этом смысл? Если ничего не делать, ничего и не получится. Даже новая сумочка сама себя не купит – на неё надо заработать», – отвечала Алина журналу «Панорама ТВ».
О любви к делу
«Верю, что самое важное – это любить то, что делаешь. Когда впереди столько дорог, только ты решаешь – по какой идти!» – рассуждала Алина после посещения премии «Женщина года».
О боксе
«Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», – делилась Загитова в телеграм-канале.
О популярности
«То, что происходит сейчас со мной, – это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа – быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы. Но, к счастью, положительных моментов всё равно больше», – откровенничала Загитова в журнале The Voice.
Об удаче
«Своей самой большой удачей в жизни я считаю знакомство с тренером Этери Тутберидзе. Когда она взяла меня, началась другая жизнь, победы», – рассказывала Алина журналу «Панорама ТВ».
О хейте
«Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это, наверное, такая суперспособность у людей должна быть.
Но в сети нет ответственности, иногда даже нет лиц, нет подписи», – сетовала Алина в соцсетях.
Но в сети нет ответственности, иногда даже нет лиц, нет подписи», – сетовала Алина в соцсетях.
О болельщиках
«Для меня это та «стена», за которую я могу «прятаться» в моменты, когда бывает тяжело. Я читаю положительные комментарии болельщиков, и сразу становится немного легче», – делилась Загитова в «Комсомольской правде».
О написании постов
«Поняла, что, когда пишу, мысли упорядочиваются, и получается разобраться с тем, что хочется, определить следующие шаги, понять, моё это решение или навязанное со стороны. Иногда, когда начинаю пост, не знаю даже, чем он закончится», – рассказала Алина в соцсетях.
О дисциплине
«Для каждого важно своё, но для меня самое главное – это дисциплина. Дисциплина во всём: и в спорте, и в жизни, важно также найти человека, который тебя ведёт к этой дисциплине», – рассказывала Загитова ТАСС.
О критике номера «Мэрилин Монро»
«Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня», – приводит слова Загитовой ФФККР.
Об умении делать паузу
«Как же важно иногда поставить жизнь на паузу! Нет, не отказаться от всех проектов и закрыться дома, а просто остановиться хотя бы на несколько минут и посмотреть по сторонам. В современном мире нам этого так не хватает», – делилась Алина в соцсетях.
О вождении
«Бывает, понятное дело, таксисты подрезают. Я начинаю на них ругаться. Всю злость на них вымещаю. Слава богу, никто не слышит. Это, знаете, из спорта идёт – никогда не люблю уступать», – рассказывала Алина «Плеймейкеру».
О готовке
«Медитативное занятие, где я могу экспериментировать с продуктами и добиваться нужного вкуса! Я обожаю готовить, в этом есть что-то до безумия уютное и даже, пожалуй, творческое», – призналась Алина у себя в соцсетях.
О путешествиях
«Мне очень нравится погружаться в другую культуру, замечать то, какие по-разному прекрасные бывают люди других стран, даже чувствовать, как энергетически иначе заряжены города», – рассказала Загитова у себя в соцсетях.
Об истинном Я
«Что скрыто во мне? Честно? Я не всегда уверена в себе. Иногда мне страшно. Иногда я злюсь. Но если прислушиваться к самому себе, то истинное Я обязательно подаст знак», – написала Алина в соцсетях после премьеры показательного под песню Манижи «Я».
О помощи старшим
«Если вы видите какую-то бабушку или дедушку, пожилых людей, видите, что им нужна помощь – обязательно помогайте», – обратилась Алина к подписчикам в своём телеграм-канале, рассказав, как помогла незнакомой бабушке в магазине.
О везении
«Просто повезло. Не раз я слышала эту фразу по отношению к себе и моей карьере в фигурном катании. Мне всегда казалось, что отпускать подобные высказывания себе позволяют только те, кто не имеет ни малейшего отношения к какому-либо спорту», – поделилась Загитова на видео в телеграм-канале.
Об этике
«Считаю, что важно соблюдать спортивную и журналистскую этику постоянно. Именно такую идею я планирую продвигать в будущем во время своей работы», – заявила Алина на видео в телеграм-канале.
О вере в себя
«Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной.
Не бойтесь проявлять себя. Ведь если слушать окружающих, то вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни – себя!» – написала Алина в соцсетях после дебюта в роли певицы.
Не бойтесь проявлять себя. Ведь если слушать окружающих, то вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни – себя!» – написала Алина в соцсетях после дебюта в роли певицы.
Об олимпийском золоте
«Кстати, порой раздражает, что меня называют олимпийской чемпионкой, но при этом не говорят, что я ещё и серебряный призёр Олимпиады. Не знаю почему, но все забывают про это».
О главном: «Будьте самими сабими»
«Самое важное – не слушать других. Все мы неидеальны, есть над чем работать у каждого. Главное – идти вперёд, никого не слушать, делать своё дело. И хочу сказать напоследок: главное – оставаться «самими сабими», – говорила Загитова в своём телеграм-канале.
«Будьте самими сабими» и не только. 21 мудрая цитата Алины Загитовой
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