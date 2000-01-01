«Спортсмен не уходит, когда у него всё классно». Переходы в фигурном катании сводят с ума

Переходы в фигурном катании сводят с ума!
Думали, это межсезонье будет скучным? Как бы не так. Бойкова и Козловский шокировали своим трансфером к Тутберидзе, а Степанова и Букин — к Жулину. А ведь это ещё не всё!
Алёна Косторная: переход от Буяновой к Рослякову
Парад трансферов начался с Алёны Косторной. В середине января Елена Буянова сообщила, что чемпионка Европы 2020 года покинула её группу и теперь будет тренироваться с Сергеем Росляковым. Помимо этого, Алёна сменила вид — теперь она представительница парного катания. Её партнёр — бывший одиночник Георгий Куница.
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный: переход от Горшкова и Жук/Свинина к Самохину
Ира и Дэвид расстались со своими бывшими партнёрами, а затем встали в пару. Тренироваться дуэт решил под руководством Дениса Самохина. Хавронина покинула группу Алексея Горшкова, а Нарижный ушёл от Ирины Жук и Александра Свинина.
Александра Степанова и Иван Букин: переход от Жук/Свинина к Жулину
Одной потерей группа Жук и Свинина не ограничилась. В конце марта от тренеров ушли их самые известные ученики, которых они тренировали с детства. Александра Степанова и Иван Букин после родов партнёрши решили продолжить карьеру в тренерском штабе Александра Жулина.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин: переход от Самохина к Жулину
Спустя несколько недель группа Жулина пополнилась ещё одной парой. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу Дениса Самохина, под руководством которого выиграли чемпионат России — 2023, чтобы поработать со знаменитым специалистом. Меж тем Жулин близок к монополии в российских танцах.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: переход от Москвиной к Тутберидзе
Ещё одну сенсацию в это межсезонье преподнесли чемпионы Европы в парном катании. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после отлично проведённого сезона покинули группу Тамары Москвиной ради тренировок у Этери Тутберидзе.
Дарио Чиризано: переход от Горшкова к Агенауэру
После распада пары с Хаврониной карьера Дарио Чиризано висела на волоске, но фигурист нашёл выход из ситуации. Чемпион юношеской Олимпиады-2020 встал в пару с Денисой Цимловой и улетел в Канаду, чтобы тренироваться у Ромэна Агенауэра. Цимлова/Чиризано планируют выступать за Чехию.
Анна Фролова: переход от Давыдова к Рукавицыну
Сменить обстановку решила Анна Фролова. Фигуристка перешла от Сергея Давыдова к Евгению Рукавицыну и теперь будет тренироваться в Санкт-Петербурге.
Арина Парсегова: переход от Плющенко к Тутберидзе
Спустя три года тренировок у Плющенко Арина Парсегова решила вернуться к Тутберидзе (до перехода в «Ангелы» фигуристка числилась в «Хрустальном»). Яна Рудковская отметила: «Если её взяли после моего мужа с руками и ногами, значит, мой муж её хорошо подготовил».
Группа Филиппа Тарасова: переход от Мозер к Тутберидзе
Группа парного катания в «Хрустальном» расширилась не только за счёт трансфера Бойковой/Козловского, более внушительное пополнение произошло за счёт команды Филиппа Тарасова, которая перешла от Мозер к Тутберидзе в полном составе (включая победителей финала Кубка России — 2022 Анастасию Мухортову и Дмитрия Евгеньева).
Евгения Медведева — о переходах фигуристов
«У всех разные причины переходов. В основном это какие-то разлады, естественно. Будем честными: спортсмен не уходит, когда у него всё классно.
Но за этим стоит ещё, не считая проблем, желание попробовать что-то новое в своей жизни. Посмотреть, что да как вообще, из-за забора вылезти», – сказала Медведева во влоге Александра Энберта.
Но за этим стоит ещё, не считая проблем, желание попробовать что-то новое в своей жизни. Посмотреть, что да как вообще, из-за забора вылезти», – сказала Медведева во влоге Александра Энберта.
«Спортсмен не уходит, когда у него всё классно». Переходы в фигурном катании сводят с ума
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