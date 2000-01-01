«Спортсмен не уходит, когда у него всё классно». Переходы в фигурном катании сводят с ума

Евгения Медведева — о переходах фигуристов

«У всех разные причины переходов. В основном это какие-то разлады, естественно. Будем честными: спортсмен не уходит, когда у него всё классно.

Но за этим стоит ещё, не считая проблем, желание попробовать что-то новое в своей жизни. Посмотреть, что да как вообще, из-за забора вылезти», – сказала Медведева во влоге Александра Энберта.