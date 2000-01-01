От Конгресса США до работы в Google. Фигуристы с необычными профессиями

Кто из фигуристов решил сменить профессию?
Соперник Плющенко и Ягудина, например, выучился на аналитика данных, а соперница Катарины Витт стала практикующим хирургом.
Сара Хьюз — юристка
Сара окончила Йельский университет по специальности «Общественно-политическая деятельность в США» и юридическую школу в Пенсильвании, после чего работала юристом. В 2023 году Хьюз баллотируется в Конгресс США.
Тимоти Гейбл — аналитик данных в Google
В 2010 году Гейбл окончил Колумбийский университет и стал бакалавром математики, а позднее – магистром по data science Нью-Йоркского университета. В 2017 году экс-фигурист начал работать аналитиком данных в Google.
Джоанни Рошетт — врач
В 2015 году, спустя пять лет после завершения профессиональной карьеры, Рошетт начала изучать медицину в университете МакГилла в Квебеке. Диплом экс-фигуристка получила в 2020 году,
Динна Стеллато-Дудек — косметолог
Первый раз Динна завершила карьеру ещё в начале нулевых и связала свою жизнь с косметологией. Когда фигуристка всё же решила вернуться на лёд, она работала по специальности в медицинском центре в Чикаго.
Рейчел Флатт — биолог
В 2015 году Рейчел получила степень бакалавра биологии в Стенфордском университете. Позднее она занималась изучением расстройств пищевого поведения в университете Северной Каролины.
Деби Томас — хирург
Чемпионка мира – 1986 окончила Стенфорд с дипломом инженера, а затем получила специальность хирурга-ортопеда в Северо-западном университете, после чего начала строить карьеру в медицине.
Тенли Олбрайт — хирург
Первая олимпийская чемпионка в сборной США окончила Гарвардскую медицинскую школу и работала практикующим хирургом в течение 23 лет, попутно преподавая в своей альма-матер.
Отто Джелинек — политик, дипломат
Чемпион мира – 1962 в парном катании начал политическую карьеру в 1972 году, став депутатом Палаты общин Канады. С 2013 года Джелинек является послом Канады в Чехии.
Киган Мессинг — пожарный
По окончании карьеры этот канадский фигурист собирается стать пожарным. Почему такой необычный выбор? Его отец – пожарный в третьем поколении.
От Конгресса США до работы в Google. Фигуристы с необычными профессиями
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