От Конгресса США до работы в Google. Фигуристы с необычными профессиями

Динна Стеллато-Дудек — косметолог

Первый раз Динна завершила карьеру ещё в начале нулевых и связала свою жизнь с косметологией. Когда фигуристка всё же решила вернуться на лёд, она работала по специальности в медицинском центре в Чикаго.