Как знаменитые российские тренеры по фигурному катанию выглядели в молодости? Фото

Мы привыкли видеть суровые сосредоточенные лица наших прославленных тренеров возле бортика. Но всегда ли они были такими? Конечно же, нет. Раньше они выглядели счастливыми и беззаботными, как и все молодые люди.

«Чемпионат» собрал для вас подборку фото знаменитых российских тренеров в молодости. Смотрите, некоторых можно и не узнать!

Татьяна Тарасова

В молодости Сейчас

Татьяна Анатольевна родилась в семье знаменитого хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Неудивительно, что на коньки она встала уже в пять лет. Тарасова была отличной парницей, в дуэте с Георгием Проскуриным она выигрывала Универсиаду. Но её спортивная карьера продлилась недолго: из-за травмы плеча Татьяна Анатольевна была вынуждена покинуть лёд в 19 лет. Но с фигурным катанием Тарасова завязывать не думала и вскоре занялась тренерством. О том, какое великое будущее её ждало на новом поприще, вы наверняка знаете.

Тамара Москвина и Алексей Мишин

В молодости Сейчас

И для Тамары Николаевны, и для Алексея Николаевича фигурное катание начиналось как хобби. Но их так затянул этот вид спорта, что они решили посвятить ему всю жизнь. Оба начинали как одиночники, но в итоге перешли в пары — в те времена этот вид был флагманским в нашей стране. Москвина (в девичестве Братусь) начала покорять новый вид раньше и к тому моменту, как встала в дуэт с Мишиным, уже была чемпионкой СССР в паре с Александром Гавриловым. Для Алексея Николаевича же Тамара Николаевна стала первой партнёршей. Но разница в опыте не помешала им добиться хороших результатов — серебра чемпионата мира, а также серебра и бронзы континентального первенства.

«Мы с Тамарой вошли в элиту, где сначала выступали небожители – Белоусова и Протопопов, а потом суперзвёзды – Роднина с партнёрами. Не будь такого соседства, мы бы стали обладателями гораздо больших титулов», — рассказывал Мишин.

Великие достижения всё-таки пришли в их жизнь, но уже на тренерском поприще.

Елена Чайковская

В молодости Сейчас

Родители отдали Елену Анатольевну в фигурное катание, чтобы поправить здоровье. Тренер Татьяна Толмачёва разглядела в девочке талант, который в 1957 году подтвердился титулом победительницы первенства СССР. Но, увы, спортивная карьера Чайковской оказалась недолгой. Увидев уровень одиночного катания за рубежом, она поняла, что её карьера бесперспективна, и ушла учиться в ГИТИС на балетмейстера. Сперва Елена Анатольевна помогала ставить программы фигуристам, а затем стала и тренером. О том, чего Чайковская достигла в новой профессии, вы наверняка наслышаны.

Елена Буянова

В молодости Сейчас

Буянова (в девичестве Водорезова) — редкий пример фигуристки, которая смогла добиться высот и в спорте, и в тренерстве. В 12 лет Елена выиграла чемпионат СССР, но вскоре она поразила ещё более уникальными достижениями. На дебютном чемпионате Европы Водорезова в короткой программе первой в истории исполнила каскад двойной флип — тройной тулуп, причём до неё каскады со вторым тройным прыжком не делали даже мужчины. А в произвольной стала единственной в мире исполнительницей трёх тройных в одной программе. После этого о фигуристке во всём мире заговорили как о феномене и стали называть «девочкой с хвостиками».

Больших титулов Елене достичь не удалось, так как она не была хороша в обязательных фигурах. Тем не менее Водорезова смогла заработать ценные медали. Она стала первой советской фигуристкой-призёром чемпионатов мира и Европы.

В тренерстве Елене Германовне тоже удалось заполучить достижение с приставкой «первая». Она стала первым тренером, которому удалось привести Россию к олимпийскому золоту в женском катании.

Александр Жулин

В молодости Сейчас

Жулина, как и многих, привели на каток, чтобы укрепить здоровье. Но вскоре талант дал о себе знать, и мальчика начали активно развивать в фигурном катании. В 16 лет Александр перешёл из одиночного в танцы и встал в пару с Майей Усовой. Их пара была одной из лучших в мире и демонстировала блестящие результаты, но, увы, главной цели – олимпийского золота – Жулину и Усовой добиться не удалось даже с двух попыток. Покорить Игры Александр смог уже после того, как стал тренером – в этом ему помогли его ученики Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Этери Тутберидзе

В молодости Сейчас

Тутберидзе пришла на каток в четыре года. Она была очень трудолюбивой и способной одиночницей, но высокий рост практически поставил крест на её перспективах в этом виде. Поэтому Этери перешла в танцы. В новом виде Тутберидзе также показывала отличные способности, но забираться на высшие ступени пьедесталов советских соревнований ей не удавалось.

Надежд построить успешную карьеру оставалось всё меньше, поэтому вскоре Этери уехала на гастроли в США. К счастью, надолго Тутберидзе в чужой стране не задержалась и вскоре вернулась в Россию, чтобы строить тренерскую карьеру. И здесь Этери Георгиевну наконец поджидал успех.