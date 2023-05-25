«Были потеря крови, судороги». Куда пропала ученица Тутберидзе, обходившая Щербакову?

Татьяна Тарасова была в восторге от юной Майи Хромых, но из-за травмы руки теперь неизвестно, что будет с её карьерой.

Прошло больше года с тех пор, как Майя Хромых последний раз выходила на соревновательный лёд. В олимпийском сезоне талантливая воспитанница Этери Тутберидзе имела реальные шансы поехать в Пекин и не скрывала, что намерена бороться за путёвку на главный старт четырёхлетия. Фигуристка даже обходила саму Анну Щербакову на турнире в Будапеште, подтверждая девиз болельщиков: «Майя может!»

К сожалению, сейчас Майя оказалась в тени. Страшная травма руки полностью перечеркнула для неё минувший сезон: она не только не появлялась на стартах, но и почти не выступала в ледовых шоу. Возвращаться после столь длительного перерыва будет очень сложно.

Беспокойства добавляют и мартовские откровения Тутберидзе о состоянии ученицы. Фраза «Майе испытание за испытанием посылается» отнюдь не способствует поддержанию надежды снова увидеть спортсменку на старте. Сама Майя тоже никак не обнадёживает дальнейшими карьерными планами.

Но 25 мая ей исполняется всего 17 лет, и хочется отчаянно верить, что эта прекрасная одиночница ещё не сказала последнее слово в фигурном катании.

Обыгрывала Щербакову

Когда Майя Хромых сенсационно выиграла первый старт в олимпийском сезоне, в неё поверили не только болельщики, но и известные эксперты. Важно было не то, что она завоевала золото на турнире в Будапеште, а то, что опередила старшую коллегу по «Хрустальному» Анну Щербакову. До этого серьёзной соперницей чемпионке мира Майю не считали, как и претенденткой на поездку в олимпийский Пекин. Однако она доказала: списывать со счётов её точно не стоит, она готова сражаться за место под солнцем с лидерами сборной.

Одарённая юная фигуристка хорошо проявила себя и на дебютном этапе Гран-при в Италии. Особенно в короткой программе, где покорила Татьяну Тарасову элегантным взрослым катанием.

«Дебют Хромых — прекрасно. Если бы я судила — поставила бы её на первое место! Но судят другие люди — профессионалы. Мы-то кто? Мы и у себя никто, и там никто», — говорила Тарасова.

Майя Хромых Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Майя не отрицала, что желает поехать на Олимпиаду и сделает для этого всё возможное. Формула успеха заключалась в исполнении двух четверных тулупов и одного четверного сальхова в произвольной, а также тройного акселя в короткой. Чтобы стабилизировать последний, ей не хватало практики из-за концентрации на соревнованиях, но неплохие попытки на тренировках случались.

«Мне кажется, это (завоевать медаль на Олимпиаде. — Прим. «Чемпионата») — цель любого спортсмена. Зачем этого стесняться? Я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. Тройной аксель в произвольной ещё в моих мечтах. Пока что тройного акселя нет, я над этим работаю», — рассказывала Хромых Первому каналу.

Возможно, изучение трикселя и стремление усложниться в короткие сроки пошатнуло у Майи новообретённую стабильность и отрицательно сказалось на следующих турнирах. В том числе на чемпионате России – 2022, где она, хотя и не пошла на три четверных и тройной аксель, допустила обидные ошибки и выбыла из олимпийской гонки.

Майя Хромых Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На Кубке Первого канала – 2022 Майя великолепно откаталась в короткой программе, но в произвольной не справилась с квадами, допустив два падения. Фатальным это выступление тогда не казалось: болельщики уже ждали Майю в новом сезоне и с новыми интересными программами.

Не дождались. Внезапная жуткая травма едва не стоила Майе карьеры.

«Майя немного травмировала руку»

Выйти на соревнования в новом сезоне Майе помешал порез сухожилий правой руки о лезвие конька. Травму она получила во время обычной тренировки за пару недель до контрольных прокатов. Естественно, её сняли с мероприятия, но отец девушки поспешил успокоить, что ничего страшного не произошло.

«Майя немного травмировала руку, но с ней всё в порядке — завтра должны выписать. Что касается её возвращения на лёд, тут затрудняюсь ответить. Полагаю, что пару недель она проведёт в гипсе. Контрольные прокаты она пропустит, а там посмотрим — как будет позволять здоровье. Главное сейчас — восстановиться», — цитировал Владислава Хромых «Матч ТВ».

То, что повреждение представляло нечто большее, чем «немного», стало ясно позже. Майя вернулась на лёд 21 сентября, но лишь в рамках тренировок. Сначала её сняли с четвёртого этапа Гран-при России, который проходил с 11 по 13 ноября в Москве, а затем и с последнего шестого этапа в Перми, который значился с 25 по 27 ноября. То есть двух месяцев Майе не хватило, чтобы восстановиться после травмы. Чемпионат России она тоже пропустила. Как и всю вторую половину сезона. Почему — выяснилось в марте из интервью Тутберидзе. Порез руки был намного серьёзнее, чем его преподносили публике ранее. Не обошлось без операции.

«Восстановили форму, четверной, а затем ужасная травма руки. С начальной позы короткой программы сделала один толчок, споткнулась, поймала зубец левой рукой, промахнулась мимо льда, и зубец упёрся в руку. Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Её увезла скорая, потом была операция. Причём не сразу, врачи отложили её на день, чтобы пригласить специального нейрохирурга, настолько сложная была эта травма.

Мы очень долго возвращались после всего этого — долго снимали гипс, долго разрабатывали руку, Майя не могла поднять её даже на 45 градусов от бедра. За это время, к сожалению, вес пошёл вверх. Но она вышла, начала кататься. Бороться и с нагрузками, и с весом одновременно нельзя — это опасно для спины. Сейчас она пока не прыгает, катается в корсете, теперь уже из-за проблемы со спиной. Так складывается, что Майе испытание за испытанием посылается», — рассказывала Тутберидзе ТАСС.

Майя может?

Увидеть вновь катание Майи болельщикам довелось 14 февраля на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Спортсменка выступила с новой нежной программой под композицию Ashes Селин Дион. Смотрелась на льду, как и прежде, чудесно, однако упала с единственного прыжка в начале постановки. На тот момент это выглядело ерундой — не на соревнованиях же упала, всякое бывает. Но после слов Тутберидзе о проблемах ученицы со спиной действительно тревожно.

Майя Хромых Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Травма руки мало того, что сама по себе оказалась крайне неприятной, так ещё и выпала на период пубертата. Девушки и без травм в это время запросто теряют прыжки, а Майе пришлось столкнуться сразу с двумя проблемами.

Неудивительно, что в фанатской среде даже ходили слухи о переходе фигуристки в сборную Италии. Там ей точно не понадобятся три квада и тройной аксель, чтобы пробиться на Олимпиаду, а перерыв от турниров не отбросит на галёрку в конкурентной борьбе.

Но слухи о переходе под итальянский флаг не подтвердились, как и опасения о завершении карьеры. Майя продолжает тренироваться в «Хрустальном» и изредка даёт о себе весточку в соцсетях. Правда, спортивные планы не разглашает, из-за чего прямо сейчас складывается впечатление, что в новый сезон пойдёт скорее Дарья Усачёва, нежели Майя.

Даша, хотя и пропустила целых полтора сезона из-за травмы бедра и едва не отправилась в танцы на льду, не скрывает желание снова соревноваться. А Майя — сплошная загадка. Которая тревожит всё больше и больше.

Конечно, ни Майя, ни тренеры не могут гарантировать, что она точно вернётся на соревнования. Тем более когда минувший сезон ей за один миг перечеркнуло лезвие конька. Возможно, молчание в данной ситуации — самое разумное. Но так тяжело поддерживать надежду без какой-либо подпитки от главного героя и его окружения.

Остаётся, как мантру, настойчиво повторять: «Майя может». И она действительно может. Мы видели это не раз.