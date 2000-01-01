Кто из российских тренеров сейчас проводит международные сборы?
Мексика, Армения, Турция, Китай — список стран разнообразный.
Группа Мишина в Мексике…
С 24 мая Алексей Николаевич Мишин проводит мастер-классы для фигуристов в Мексике вместе с Елизаветой Туктамышевой и Андреем Лазукиным. До 4 июня запланировано два потока.
…и в Швейцарии
На июль у группы Мишина запланирован тренировочный лагерь в Дюбендорфе (Швейцария). В числе приглашённых специалистов значится и хореограф Никита Михайлов.
Группы Рукавицына и Соколовской — в Ереване
Нередко российские фигуристы стали проводить летние сборы в Армении. В прошлом году эти тренеры уже работали летом в Ереване, в этом году сборы запланированы на 8–23 июня.
Тутберидзе и Дудаков работали с фигуристами в Турции
Первый сбор в рамках запуска проекта «Global Skating Academy» уже состоялся в начале мая в Стамбуле. На конец мая запланирован ещё один сбор.
Розанов и Шубодёрова также в Турции
В Анкаре в мае работают и Сергей Розанов с Полиной Шубодёровой.
Тутберидзе — в Турции, Мишин — в Мексике! Сборы наших фигуристов и тренеров за границей
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