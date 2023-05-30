«Мы справились и не развелись!» Интервью с Екатериной Бобровой о прокате в паре с мужем

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва с детства каталась в паре с Дмитрием Соловьёвым. Всю спортивную карьеру они прошли вместе – от детских стартов до выступления на трёх Олимпиадах. После завершения спортивной карьеры Боброва каталась в шоу не только с Соловьёвым, но и с другими известными танцорами – например, с Максимом Шабалиным и Иваном Букиным.

А в этом году впервые вышла на лёд с любимым человеком – своим мужем Андреем Депутатом. На турнире «Белые ночи» для взрослых любителей знаменитая фигуристка выводила своих учениц, а также выступила сама.

В интервью для «Чемпионата» Екатерина рассказала, как решилась на то, чтобы вернуться на соревновательный лёд, поставить номер в паре с мужем, который катался в другом виде, и каково это – тренировать собственную сестру.

– Как в голову пришла идея приехать сюда и выступить?

– У нас есть школа по фигурному катанию Екатерины Бобровой. На этот старт «Белые Ночи», один из основных, у нас ехала очень большая команда, шесть участниц с несколькими программами в разных категориях. И мой муж Андрей, с которым мы и тренируем вместе в нашей школе, предложил: «А почему бы нам не съездить и не выступить, поддержать наших спортсменов?» Я задумалась, потому что не предполагала такого в своей жизни (улыбается). Шутка за шуткой начались споры, под какую бы музыку мы могли бы выступить? И главное — в какой категории? Ведь я танцорша, а Андрей — парник.

А ещё у меня есть сестра Светлана, которая тоже в детстве недолго занималась фигурным катанием и из-за которой я собственно и пошла в фигурное катание. Я рассказала ей, что Андрей предложил вот такую историю, и моя сестра в шутку сказала: «Ну, раз вы поедете, то и мне надо будет!» Она не предполагала возобновлять тренировки по фигурному катанию, но в итоге у нас собралась очень большая команда, и мы поехали в Питер, создали мерч команды Екатерины Бобровой. Мы не школа, мы не Team, что обычно пишут, мы именно команда. Была большая группа поддержки здесь, с флагами, это очень важно.

Эмоции зашкаливали невероятно! За свою 28-летнюю карьеру в фигурном катании на высоком уровне – три Олимпиады, золото семи чемпионатов России – чувствовался определенный долг: ты тренируешься, ты не имеешь права на ошибку, ты представляешь сборную России, ты должен завоевать эту медаль… А здесь в такое удовольствие катаются! Для людей, которые здесь выступают, это хобби, и они получают кайф от того, что делают. Кто-то расстраивается из-за того, что что-то не получилось, слёзы. Накал страстей не меньше, чем на международных стартах у профессиональных фигуристов. Меня это настолько поразило! Для меня это что-то новое, что хочется развивать, и мы будем помогать это развивать. К следующему сезону придумали новый разряд в любительском фигурном катании, об этом мы чуть попозже расскажем обязательно. Уже есть желающие в этот вид вступить. Очень хорошо встречают эти идеи организаторы соревнований. Мы с Андреем вдохновились после этого старта на то, чтобы вкладывать свои силы и время в развитие любительского фигурного катания.

Екатерина Боброва и Андрей Депутат Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Каково быть на одном старте и тренером, и выступающим спортсменом?

– Это очень сложно. Я в первый раз выводящий тренер, у меня раньше не было спортсменов, которых бы выводила на лёд. Я всегда знала, что работа тренера – это очень сложно. Когда ты выходишь на лёд, сам за себя отвечаешь. Ты знаешь, на что ты способен, насколько волнуешься, что тебе нужно сделать и как нужно сделать. А когда выводишь спортсмена – ты уже как тренер сделал всё, что мог. Теперь всё зависит от него самого. И стоять за бортом, понимая, что уже ничем не можешь помочь, морально очень сложно.

Первый день соревнований настолько «прибил» нас с Андреем, как будто по нам самосвал проехал. Сегодня – день нашего старта, а перед нами ещё наши девочки катались. Нужно было собраться, не показывать свою усталость спортсменам, потому что им это всё передаётся. Мы должны были их настраивать на старт, передавать им позитивную энергию, а потом уже максимально включаться, чтобы самим откатать хорошо.

– Какие ощущения от совместного выступления с мужем?

– Удовольствие мы получили колоссальное! Мы с мужем первый раз катались в паре. Хоть мы оба фигуристы и оба профессионалы, но не было возможности ни в шоу, ни где-то ещё кататься вместе. Как я уже говорила, у нас разные виды фигурного катания – муж занимался парным катанием, я была в танцах на льду. Когда ставила программу, то думала: «Андрей же уверенно стоит на коньках, в чём проблема?» А проблема оказалась глобальная, потому что у нас совершенно разная техника, и подстроить его технику под танцы на льду или же подстроить меня под технику парного катания было очень сложно. Но тем не менее мы справились…

(в это время мимо проходит Андрей Депутат и добавляет фразу: «Не развелись!»)

– Вот муж проходит, говорит – главное, что не развелись (смеётся). Здорово, что таким образом могут выступать и супружеские пары. Сегодня на турнире они тоже были представлены, это замечательно. Одно дело и одно хобби скрепляет семью. Мы сегодня с Андреем тоже подтвердили эту историю, что это объединяет семью, делает её командой. Я хочу ещё (улыбается).

– Сложно ли было Андрею почувствовать себя танцором? Как проходил сам тренировочный процесс?

– Катаемся мы на одном льду, от ботинок это не сильно зависит, вот если бы я в пары пошла, то были бы сложности в прыжках. Есть зубцовые прыжки, а у танцорских лезвий некоторых зубцов не хватает. Нам очень повезло, спасибо большое Саше Жулину, что разрешал аккуратненько нам тренироваться на его льду. Когда мы выходили с тренировок, я спрашивала в раздевалке спортсменов, которых знаю, которые на очень высоком уровне катаются: «Если вы краем глаза видели что-то, может быть, что-то подскажете?». Со стороны я не вижу, как у нас выглядит постановка, как мы катаемся. Конечно, мы снимаем видео, но этого мало, так что ребята давали обратную связь: «Андрей, тебя выдаёт позиция «килиан», это не танцорская вариация, а парная». Мы всё это принимали к сведению и со следующей тренировки это исправляли. Было очень весело, мы прошли целый путь с постановкой, с тренировками, с поездкой, выступлением наших собственных спортсменов, нашим выступлением – я не променяю это ни на что. Хочу повторить, хочу развивать, думаю, что будет очень здорово. Все наши спортсменки, которые здесь выступали, уехали с медалями, мы собрали полный комплект – золото, серебро, бронзу.

– Ваша сестра победила в своей категории, хотя совсем недавно загорелась этой идеей. Как проходила её подготовка к старту?

– Тренировала её я, взяла на себя эту ответственность, поставила программу. Выбрали мы произвольную программу, можно было ещё выступать по интерпретации, но это уже в следующем сезоне (улыбается). У нас было не так много времени, однако повезло с майскими праздниками: она могла каждый день по два часа тренироваться, и я готова была ей уделить это время. Поставили программу, натренировали её за эти дни. Изначально мы заявились на «Белые ночи», но поняли, что нужно где-то ещё откатать эту программу, и выступили ещё на «Матрёшке», на предыдущих соревнованиях. Мы поняли, как судят, как воспринимают, какие уровни нам ставят. Оставалось ещё две недели до «Белых ночей», мы успели поменять половину программы, усложнить её, и сестра добилась своего – выиграла золото.