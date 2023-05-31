«Иногда от воспоминаний об Олимпиаде проступают слёзы». Интервью с Тарасовой и Морозовым

Евгения Тарасова и Владимир Морозов — редкий пример фигуристов, которые после успешной Олимпиады решили не брать паузу. Спортсмены мужественно вошли в новый сезон, который не предвещал международных стартов, потому что очень хотели продлить послевкусие своего триумфа. Сезон у Евгении и Владимира выдался непростым, тем не менее они признаются, что впечатления у них остались положительные. Этому поспособствовали зрелищные старты и высокий уровень соперничества внутри России.
В интервью «Чемпионату» Тарасова и Морозов подвели итоги сезона, рассказали о взаимоотношениях с одногруппниками и поделились, как для них сейчас воспринимается Олимпиада в Пекине.
А ещё Владимир поведал забавную историю о том, как купил семь Бин Дунь Дуней в последний день Игр.
— Евгения, Владимир, первым делом хочется у вас спросить об итогах сезона. Как вы для себя оцениваете этот сезон?
Евгения: Уровень проведения российских соревнований и соперничества в них ничуть не уступает международным. Этот сезон был достаточно интересным, огромное спасибо, что была возможность соревноваться на высшем уровне.
Владимир: Впечатления от сезона положительные. Наша федерация постаралась и сделала полноценный сезон по количеству турниров, за что им отдельное спасибо.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— После Олимпиады многие ваши коллеги по сборной приостановили карьеру. Не было ли у вас подобной мысли, чтобы восстановить силы?
Евгения: На самом деле, нет, на такой ноте не хотелось останавливаться.
Владимир: Не было, нам хотелось кататься дальше, а те, кто приостановил карьеру, имели на то свои причины. Так часто бывает после Олимпийских игр.
— Многие фигуристы говорят, что сезон после успешной Олимпиады — это то ещё испытание. Вы на себе это прочувствовали?
Евгения: Не могу сказать, что для нас это было испытание. Нам хотелось дальше кататься, совершенствоваться и идти вперед.
— На постолимпийский сезон наложилось ещё и отстранение российских спортсменов от соревнований. Как вам удалось сохранить мотивацию?
Владимир: Всё может измениться в любое мгновение. Тот же запрет может отмениться. Так что надо продолжать участвовать в соревнованиях и двигаться дальше.
— Понравилось ли вам то, как был организован внутрироссийский сезон? Или, может, стоит что-то исправить, добавить?
Евгения: Понравилось. Уровень российских соревнований ничуть не уступает международным. А по поводу исправлять или добавлять что-то, пусть решают компетентные в этом вопросе люди.
— Какой турнир вам больше всего запомнился в этом сезоне?
Евгения: Если честно, все турниры были интересными, зрелищными и запоминающимися. Сложно выделить какой-то единственный турнир, который был бы лучше, чем все остальные.
Владимир: Единственное, прыжковый турнир был относительно новый.
— Вы уже два года тренируетесь в команде Этери Тутберидзе. Изменился ли ваш подход к фигурному катанию, к тренировкам с тех пор, как вы перешли в «Хрустальный»?
Владимир: Подход прям кардинально не изменился. Нам дали лёд, команду, которая с нами работает, начиная от врачей, массажистов и заканчивая тренерским штабом. Дальше оставалось только трудиться.
Евгения: Поменялись режим и количество тренировок. В команде Этери Георгиевны все работают на максимальный результат, это дает больше мотивации и желания работать.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов с Этери Тутберидзе
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Вы самые опытные спортсмены в группе Тутберидзе. Часто ли к вам обращаются за советами ваши одногруппники? Может, не в спортивном, а в жизненном плане?
Владимир: Бывало, обращались и до сих пор обращаются, мы всегда готовы дать совет, чтобы помочь человеку.
Евгения: Да, бывает. И мы с удовольствием разговариваем на интересующую тему.
— А бывали ситуации, когда более молодые фигуристы давали советы вам?
Владимир: Новое поколение уже по-другому смотрит на этот мир. Мы болеем друг за друга.
— Уже прошло больше года с Олимпиады в Пекине. Как сейчас воспринимаются те Игры?
Евгения: Я вспоминаю их с душевным спокойствием. Иногда даже от воспоминаний немного слёзы проступают. До сих пор в соцсетях появляется очень много красивых видео и фотографий с теми эмоциями, которые мы испытали тогда после произвольной программы.
Владимир: Я бы сказал так: у нас всё-таки остались только хорошие воспоминания. Со временем ещё больше вспоминаешь какие-то детали и интересные моменты, потому что стресс ушёл. Из-за него ты упускал некоторые моменты, потому что нужна была суперконцентрация, и все силы уходили на прокаты.
— Ваша олимпийская история — настоящая история вдохновения. Вам самим дарят силы мысли о том, какой мощный путь вы прошли?
Владимир: Безусловно, дарят. Всë-таки путь спортсмена вряд ли можно назвать легким, но если стремиться к цели, развиваться, то обязательно всё получится.
— Есть ли у вас какие-нибудь запоминающиеся истории из Пекина, помимо завоевания медали?
Владимир: Да, как я покупал Бин Дунь Дуня в последний день Олимпиады (улыбается). Большинство спортсменов уже разъехались, и я без всяких огромных очередей забрал семь штук, хотя продавали только по одному на руки. Собрал наших ребят, которые уже обзавелись ими, и все купили по одной штуке для меня.
Евгения: Да, наверное, это была самая смешная тема, как все пытались купить Бин Дунь Дуня. Очереди были очень большие, к концу все уже знали точное время, когда их завозили в магазин.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов на Олимпиаде в Пекине
Фото: РИА Новости
— Межсезонье в самом разгаре. Как вы планируете провести ближайшие месяцы?
Евгения: На данный момент мы гастролируем с шоу «Ледниковый период». Летом надеемся успеть немного отдохнуть.
— Прошлым летом у фигуристов был тренд на то, чтобы пробовать новые виды спорта, и вы тоже его подхватили заплывом на сапах. Есть ли желание в этом году попробовать себя в чём-то ещё?
Владимир: Хоккей, и не только пробовать, а по возможности заниматься им.
Евгения: Да, конечно. Всегда интересно пробовать что-то новое. Я пока в поиске, но этим летом точно продолжу осваивать сапы (улыбается).
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