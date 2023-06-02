Трусова-прыгунья и Ягудин-Чубакка. Как наши фигуристы задают тон в лёгкой атлетике

Сразу четыре звёздные воспитанницы Этери Тутберидзе проверят себя 5 июня на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян пробегут по 60 метров и узнают, кто из них самый крутой спринтер.

Одолеть короткую дистанцию также намерен и ещё один знаменитый представитель фигурного катания — Алексей Ягудин. Соревноваться с девушками из «Хрустального» ему, конечно, не придётся, но обоюдная поддержка наверняка гарантирована.

Такой повышенный спрос на фигуристов у организаторов мероприятия неудивителен. Многие известные властители льда успели отметиться интересом к лёгкой атлетике. Александра Трусова даже выполнила норму юношеского разряда в прыжках в длину, а Евгения Медведева активно готовилась к московскому полумарафону, который, к сожалению, потом отменили.

У Валиевой уже есть одна медаль за бег

Для Камилы Валиевой спринт на 60 метров будет уже вторым беговым событием. Год назад она успешно преодолела 4,5 км на благотворительном забеге «МТС Бегущие сердца» в Москве. Ту же дистанцию там пробежали Анна Щербакова и Екатерина Боброва. Все три олимпийские чемпионки получили удовольствие от неледовой активности и порадовали хорошими результатами: у Ани — 25.29,90 секунды, у Екатерины — 25.38,29, у Камилы — 30.41,00.

Награды им тоже вручили — скромные, но всё-таки очень приятные медальки за участие.

Камила Валиева Фото: из личного архива

«Я не первый раз участвую в интересных беговых активностях. Год назад уже пробежала 5 км в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и на спринтерской дистанции, которая требует особой концентрации.

Ну а то, что я буду участвовать вместе с девочками, добавит позитивных эмоций — такие дружеские соревнования позволяют эмоционально раскрепоститься и отдохнуть от тренировок», — поделилась Валиева в комментарии «РИА Новости Спорт».

Загитова хочет вдохновить людей на здоровый образ жизни

Алина Загитова в забегах раньше не участвовала, но пробежек в её спортивной карьере хватало. В какой-то момент она от них отказалась, так как прекрасно поддерживала форму другими тренировками. Но в целом олимпийская чемпионка очень положительно относится к бегу и надеется, что её участие в забеге на 60 метров послужит примером для многих людей.

«На мой взгляд, это очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке, ещё и в самом сердце Москвы! Для меня, как и для многих атлетов, бег является важной частью поддержания физической формы и проверки выносливости. Надеюсь, наш пример вдохновит зрителей на активный и здоровый образ жизни», — рассказала Загитова «РИА Новости Спорт».

Трусову переманивали в лёгкую атлетику

В прошлом году на Неделе лёгкой атлетики зажигала Александра Трусова. Русская ракета испытала себя в новой дисциплине — прыжках в длину — и вызвала восторг у специалистов. За недолгий период подготовки ей удалось достичь хорошего уровня. Лучшая попытка Саши на соревнованиях составила 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Когда она прыгала, ей даже кричали: «Всё, переходи в лёгкую атлетику!»

«Тут любой результат хороший. Если человек ни разу этим не занимался, первый раз пробовал, с чего-то же надо начинать. То, что она всё правильно сделала, по правилам разбежалась, не заступила ни разу — это уже хорошо. Для любительского прыжка, как мне кажется, это неплохой результат.

Не думаю, что много кто будет пробовать свои силы в лёгкой атлетике. Просто так участвовать смысла нет, потому что нужно тренироваться, чтобы показать хороший результат. Тут же ещё присутствует опасность травмы. Это Саша ничего не боится, она смелая, а вот другие спортсмены, тем более в возрасте, вряд ли будут пробовать для себя что-то новое», — хвалила Сашу серебряный призёр Олимпиады-2012 в прыжках в длину Елена Соколова.

Александра Трусова прыгает в длину Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, насчёт последнего с Соколовой может поспорить Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион как раз не побоялся тоже на один день переквалифицироваться в легкоатлета и пробежать стометровку с искусственным суставом бедра. Более того: он нарядился в огромный костюм Чубакки и превратил забег в забавное шоу.

В этом году Алексей вновь собирается на Неделю лёгкой атлетики. На этот раз он пробежит спринтерские 60 метров и, похоже, обычным спортивным костюмом снова не ограничится.

Несостоявшийся забег Медведевой

Весной 2021-го Евгения Медведева сделала вызов беговой дисциплине, записавшись на московский полумарафон. Тогда Женя ещё восстанавливалась от тяжело перенесённого коронавируса, но это не помешало ей активно включиться в тренировки. Двукратная чемпионка мира максимально грамотно подошла к подготовке: занималась с тренером в манеже и подбирала правильную экипировку.

Из предложенных дистанций Женя планировала бежать 5 км — оптимальный километраж для первого опыта, тем более после болезни. Она с нетерпением ждала старта и предвкушала первую медаль за бег. Её посты в соцсетях излучали энтузиазм и уверенность в своих силах.

Евгения Медведева Фото: из личного архива

«16 мая впервые участвую в Московском полумарафоне. Экипировка подобрана, настрой беговой, к старту готова! Первая медаль за бег, жди меня», — писала Медведева в соцсетях.

Однако добыть заветную медальку Жене не позволили обстоятельства. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки полумарафон перенесли на неопределённый срок буквально за три дня до старта. Фигуристку ожидаемо поглотили другие дела и проекты, но, кто знает, возможно, беговой дебют Жени состоится в будущем?

Прыжки с шестом и метание копья на сборах в Новогорске

На сборах в Новогорске после сложного олимпийского сезона ученицы Тутберидзе заполняли свободное время весёлыми тренировками по необычным для себя видам спорта. Учились прыгать с шестом и метать копьё. Помогали им тренеры по лёгкой атлетике. Так, технику прыжка с шестом описывали, приводя аналогию с полётом на метле: «Как Гарри Поттер на метле, вот то же самое».

Особое рвение проявляли Александра Трусова, Камила Валиева и Дарья Усачёва. К рекордам, разумеется, не стремились, но преодолевали страх высоты, заряжали позитивом других спортсменов и вдохновляли поклонников в соцсетях.

Может быть, однажды кого-то из них мы и увидим на соревнованиях по тем же прыжкам с шестом. Это довольно опасно и сложно, но для наших фигуристок нет ничего невозможного!