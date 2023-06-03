Вилла с сердечком и лепестками роз. Как Трусова и Кондратюк романтично отдыхают на море

Александра Трусова и Марк Кондратюк устроили романтические каникулы в жарком Таиланде. Влюблённая пара улетела подальше от бесконечной суеты и уединилась в уютной вилле на морском побережье. Однако, помимо релакса в лучах закатного солнца, фигуристы с удовольствием исследуют экзотический курорт, осваивают сёрфинг и не забывают делиться приключениями с болельщиками в соцсетях.
Между прочим, это уже второй совместный отпуск Саши и Марка. И, похоже, он сделает их узы ещё крепче и нежнее.
Сначала повеселились на Алтае
Прежде чем улететь в Таиланд, Саша и Марк успели заняться экстримом на Алтае, где проходили сборы спортсменов Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына. Русская ракета присоединилась к группе не сразу — закрывала сессию в вузе, но самое интересное не пропустила: дружные покатушки на квадроциклах, прогулки по горам, сплав на рафтах и полёт на зиплайне над водопадом. И всё это вместе с любимым: романтика так и летала по бескрайним лугам и лесам.
А какие красивые фотографии получились у пары! В обнимку на фоне величественных гор — словно обложка для книжного романа.
Александра Трусова и Марк Кондратюк
Фото: Из личного архива
Поклонников в соцсетях растрогали нежные отношения «Трусотюков», а некоторые начали интересоваться, когда у ребят отпуск. Оказалось — скоро. В конце мая Саша и Марк наконец-то отправились отдыхать после сложного сезона и череды ледовых шоу.
Роскошная вилла с комплиментом отеля
Саша и Марк не последовали моде на отдых в Дубае или Мальдивах и выбрали более необычное направление в среде фигуристов. Томить фанатов, предлагая поиграть в «угадайку», не стали: сразу рассказали, что находятся в Таиланде. Саша провела рум-тур в телеграм-канале и показала виллу, в которой они остановились. Роскошная, но уютная и максимально расслабляющая обстановка чувствовалась уже на входе в дом. В большой светлой спальне внимание притягивала огромная кровать, на которой персонал соорудил из полотенец конструкцию в виде сердца и положил свечи с лепестками роз. Заботливо наполненную ванну также украсили лепестками, будто встречали молодожёнов.
«Вот такая кровать с сердечком», — сказала Трусова на видео в телеграм-канале.
На балконе Сашу ждал умиротворённый видом на море Марк. Он передал привет подписчикам, а Саша сняла раскинувшийся перед ними пейзаж.
«Такая красота!» — восхитилась Трусова и закончила снимать видео для телеграм-канала.
«Мы гуляем. И тут щеночки!»
Побыть исключительно наедине друг с другом у Марка и Саши не получилось. По пути в ресторан они встретили одиночницу Каролину Коган, которая тоже тренируется в ЦСКА, но в группе Елены Буяновой. Внезапное пополнение компании их не расстроило, хотя Марк забавно закатил глаза на видео Саши. Наверное, всё-таки надеялся провести отпуск исключительно с любимой девушкой.
А на вечерней прогулке по курорту Марку пришлось делить внимание Саши с милыми щеночками. Конкуренция была явно не в пользу парня. Два пушистых белых и чёрных комочка мгновенно завоевали сердце фигуристки. Если бы могла, она, наверное, забрала бы их в отель.
«Мы гуляем. И тут щеночки! Я не могу — они такие хорошенькие! Просто — смотрите!» — эмоционально воскликнула Трусова на видео в телеграм-канале.
Сёрфинг и релакс в море на закате
В Таиланде пара решила освоить новый вид спорта. В аквапарке они попытались встать на сёрфинг, но, как шутливо заметил Марк в соцсетях: первый сёрфинг вышел комом. В первые же секунды он опасно навернулся с доски и погрузился в воду. Саше повезло больше. Сначала она долго не решалась покинуть лежачее положение, но, поймав баланс, достаточно уверенно сделала стойку на коленях и несколько секунд держалась на буйных потоках воды. Окружающие с восхищением поаплодировали девушке.
Восстановиться после активного дня влюблённым помогло купание в лучах закатного солнца. Чистая морская вода идеально отразила пылающие краски неба, стерев границы горизонта. Саша и Марк запечатлели эту красоту друг для друга.
Александра Трусова и Марк Кондратюк
Фото: Из личного архива
«Умиротворённо смотрит на закат», — подписал фото Кондратюк.
Саша выдумывать нечто оригинальное не стала и просто написала: «Очень красивый закат».
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