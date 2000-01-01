Кто из топ-фигуристов не попал в состав сборной России?
Списки утверждены в Минспорта, но кое-где ещё не хватает спортсменов.
Анна Щербакова
Олимпийская чемпионка пропустила сезон-2021/2022. Гендиректор ФФККР Александр Коган отметил, что Щербакова попала в список кандидатов в сборную, который определяется по решению тренерского совета.
Александра Трусова
Серебряный призёр Олимпиады-2022 вышла в постолимпийский сезон, но по состоянию здоровья не смогла выступить на основных стартах сезона – на чемпионате России и в финале Гран-при России (ФГПР).
Михаил Коляда
Михаил также вышел в постолимпийский сезон, но из-за проблем со здоровьем не участвовал в ЧР и ФГПР.
Александра Степанова/Иван Букин
Александра и Иван пропустили постолимпийский сезон из-за беременности партнёрши, но пара объявила о возвращении и готовится к новому сезону.
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Диана и Глеб не выступали на внутренних российских стартах в постолимпийском сезоне, а 5 июня стало известно, что Исполком ФФККР одобрил переход пары в сборную Грузии.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Виктория и Никита не соревновались с марта 2022 года (Кубок Первого канала), пропуск постолимпийского сезона не позволил попасть в списки сборной.
Шанс для Трусовой и Щербаковой – отсутствие резерва у девушек
В резервном составе сборной России могут оказаться ещё три фигуристки. Как раз туда и попадут Саша и Аня, поскольку в основных стартах они не участвовали, но будут в списках, которые утвердят чуть позднее.
Не хватает резервистов у мужчин и в танцах на льду
В составе мужской сборной, а также танцевальной также не хватает по одному спортсмену. У одиночников в резерв попали Игнатов и Кондратюк, а у танцоров – Леонтьева/Горелкин и Прокопец/Васькович.
Кто из топ-фигуристов не попал в сборную России? У Трусовой и Щербаковой ещё есть шанс
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