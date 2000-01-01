Кто из топ-фигуристов не попал в сборную России? У Трусовой и Щербаковой ещё есть шанс

Шанс для Трусовой и Щербаковой – отсутствие резерва у девушек

В резервном составе сборной России могут оказаться ещё три фигуристки. Как раз туда и попадут Саша и Аня, поскольку в основных стартах они не участвовали, но будут в списках, которые утвердят чуть позднее.