Заботливая мама и талантливый тренер. Какой стала Юлия Липницкая после спорта

Фигуристка

Кажется, совсем недавно болельщики с нетерпением ждали Юлю на соревнованиях, горячо поддерживали и восхищались её талантом. И хотя с последнего старта фигуристки прошло почти 6,5 года, её выступления навсегда останутся в памяти миллионов.