Заботливая мама и талантливый тренер. Какой стала Юлия Липницкая после спорта

Какой стала Юлия Липницкая после спорта
На ОИ в Сочи «девочка в красном пальто» влюбила в себя весь мир, покорив невероятной красотой катания. В 25 она продолжает растапливать сердца людей, но уже не только в роли фигуристки.
Фигуристка
Кажется, совсем недавно болельщики с нетерпением ждали Юлю на соревнованиях, горячо поддерживали и восхищались её талантом. И хотя с последнего старта фигуристки прошло почти 6,5 года, её выступления навсегда останутся в памяти миллионов.
Комментатор
Завершив карьеру, Юля блестяще проявила себя в качестве спортивного комментатора. Дебютную трансляцию этапа Гран-при в Москве она вела суммарно более восьми часов и сразу понравилась зрителям.
Предприниматель
В феврале 2018 года Юля вместе с Еленой Ильиных и Максимом Мирошкиным открыли «Академию чемпионов Ильиных — Липницкой». Формат школы базировался на сборах и мастер-классах в разных городах и странах.
Тренер
В своей выездной школе Юля с удовольствием тренировала детей и продолжила этим заниматься в академии «Ангелы Плющенко». Воспитанники олимпийской чемпионки уже делают заметные успехи на соревнованиях.
Артистка
Юля несколько лет была одной из главных звёзд ледовых шоу Евгения Плющенко и на максимум раскрыла в них артистический талант.
Пример для подражания
Для многих юных фигуристок Липницкая — образец мастерства и грации. Они вдохновляются её примером и мечтают о встрече. «Я и королева Бильмана! Мой эталон и пример», — написала в соцсетях юная фигуристка ЦСКА Полина Никольская.
Верный друг
Юля прекрасно ладит с многими бывшими коллегами по льду. Кто-то знает её со времён, когда она была никому не известной девочкой.
Красавица-жена
Избранником олимпийской чемпионки стал бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым она каталась в группе Тутберидзе. Ребята никогда особо не афишировали отношения и довольно быстро создали семью.
Заботливая мама
Наверное, самая главная роль Юли на сегодняшний день — быть мамой очаровательной Каталины. Фотографии малышки бесконечно умиляют: Катуся, как ласково зовёт дочку Юля, не только красавица, но и настоящая мамина копия!
Заботливая мама и талантливый тренер. Какой стала Юлия Липницкая после спорта
Читайте также
Какие топ-фигуристы не попали в сборную России?
Как женщины двигали фигурное катание вперёд
Международные сборы наших фигуристов и тренеров
10 ипостасей Алины Загитовой
Кто из фигуристов выпускал автобиографии?
Музыка из кинематографа в программах фигуристов
Фигуристы с необычными профессиями
Переходы в фигурном катании сводят с ума!
21 мудрая цитата Алины Загитовой
Как Щербакова роскошно отдыхает на море
Валиева активно отдохнула в Эмиратах
Кто из фигуристов катался под музыку с Евровидения
Как фигуристы связаны с Евровидением?
Фигуристки вспоминают воевавших родственников
Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского
Куда Загитова улетела в тёплые края?