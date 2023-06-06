Морис, мы будем скучать! Завершил карьеру лучший одиночник Тутберидзе

За один день сборная Грузии по фигурному катанию приобрела новую танцевальную пару и потеряла лучшего одиночника – Морис Квителашвили принял решение о завершении карьеры в 28 лет.

Казалось, что Морис был в группе Этери Тутберидзе всегда – успело смениться несколько поколений девчонок, будущие олимпийские чемпионки росли рядом с ним, выигрывали турниры и заканчивали. Один цикл сменялся другим, а Квителашвили продолжал и сумел стать лучшим представителем мужского одиночного за всю историю сборной Грузии.

А можно ли считать Квителашвили самым успешным мужчиной-одиночником команды Тутберидзе?

До прихода к Тутберидзе Морис раздумывал над завершением карьеры

Начинал Морис в ЦСКА, а не в «Хрустальном» – именно этот каток был ближе к дому, поэтому будущего фигуриста отвели туда в четыре года. До 13 лет Квителашвили занимался у разных тренеров армейского клуба – Елены Проскуриной, Светланы Букаревой, Марины Селицкой. В какой-то момент у Мориса всё разладилось, встал вопрос: «А стоит ли дальше заниматься фигурным катанием?»

Всё поменял переход к Тутберидзе. В этой команде Квителашвили освоил четверные и подтянул другие технические элементы. Единственное, чего Морису не хватало для хороших выступлений – стабильности. В хороший день он мог выдать прекрасный перформанс и выиграть турнир, в плохой – заканчивал соревнования на последней строчке или даже не отбирался в произвольную программу.

Сам Квителашвили связывал этот свой недостаток с психологией. «Физически я могу выдержать всё, а психологически… Перед стартом сам себя накручиваю, поэтому не всегда получается обе программы чисто откатать. Я ответственный, а ответственность всегда давит», – отмечал он в интервью ФФККР ещё в 2014 году. С возрастом Морис стал выступать чуть стабильнее, но всё равно иногда случались неожиданные провалы.

На смазанные выступления также повлияли резкий рост спортсмена и появившиеся травмы. На всё это наложилось усложнение контента – и так за фигуристом закрепилось звание нестабильного.

Болельщики поддерживают Мориса Квителашвили Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Переломный момент — смена гражданства

Раскрепоститься и улучшиться Квителашвили помогла смена спортивного гражданства. C 2016 года Квителашвили стал выступать за сборную Грузии. Будучи российским спортсменом, Морис с трудом справлялся с конкуренцией и занимал не очень высокие места. Шансов на крупные турниры почти что не было, лучшим результатом на взрослом чемпионате России для Мориса стало восьмое место (сезон-2014/2015).

«К этому решению я шёл очень долго. Думал, что если в этом году не получится — то всё. Как раз олимпийский год. Очень хотел поехать на Олимпиаду, Европу, мир. Если бы я выступал за Россию, мои шансы отобраться на эти старты были бы невелики, поэтому мы выбрали другой путь — более реальный и взвешенный», – отмечал Квителашвили в интервью Lenta.ru.

В сборной Грузии Квителашвили получил возможность спокойно тренироваться и выступать на главных стартах без лишнего стрессового фактора в виде отбора. Хотя, конечно, к тренировкам в команде Тутберидзе вряд ли подходит эпитет «спокойные» – Морис с детства привык к этому высокому темпу и постоянной активной работе. Но когда период роста прошёл, ошибок стало меньше – и на дебютном чемпионате Европы в новой сборной Морис стал шестым, обогнав, например, Александра Самарина.

Морис Квителашвили Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Можно ли считать Квителашвили самым успешным одиночником в команде Тутберидзе?

Почему именно Морис? Из успешных одиночников также можно выделить Сергея Воронова, который под руководством Тутберидзе завоевал серебряную медаль чемпионата Европы и бронзу финала Гран-при, однако на чемпионате мира результаты были гораздо скромнее. К тому же Сергей пробыл в команде Тутберидзе всего лишь несколько сезонов, а к Этери Георгиевне пришёл уже в статусе двукратного чемпиона России.

Мориса же можно назвать полноценным продуктом этой системы – он тренировался в «Хрустальном» с совсем юного возраста и практически всю свою карьеру прошёл с одним штабом. Лучших результатов в карьере Квителашвили добился уже во взрослом возрасте – завоевал бронзу чемпионата Европы в 24 года, выиграл этап Гран-при в 26 лет, вошёл в топ-4 на чемпионате мира в 27 – причём до бронзы не хватило чуть более пяти баллов.

Морис Квителашвили на Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Благодаря переходу в сборную Грузии Морис смог полноценно регулярно участвовать в международных стартах самого высокого уровня. В карьере Квителашвили случились две Олимпиады – в Пхёнчхане фигурист еле отобрался в произвольную программу, а в Пекине выступил и в командном турнире, и в личном. На короткую программу Морис выходил в последней разминке и показал пятый результат, а завершил соревнования в десятке сильнейших.

В команде Тутберидзе были ребята, которые добивались ярких успехов на юниорском уровне – Адьян Питкеев стал серебряным призёром ЮЧМ, Алексей Ерохов выиграл этот турнир, Даниил Самсонов выиграл бронзу финала юниорского Гран-при и юношеской Олимпиады. Морис в юности не блистал, но на взрослом уровне сумел реализовать себя, стал примером фигуриста с долгой и продуктивной карьерой.