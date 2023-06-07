«Да это секс какой-то!» Выбираем лучшего комментатора среди фигуристов

Комментаторы в фигурном катании — очень важные люди. Без них соревнования потеряли бы краски и накал эмоций. Вместе с ними мы радуемся успехам спортсменов и грустим, когда у тех что-то не получается. А если на льду происходит нечто, вызывающее недоумение, то голос за кадром спешит на помощь, доходчиво объясняя суть происшествия.
Особенно ценно, когда в роли комментаторов выступают непосредственно фигуристы. Они на личном опыте понимают, какие эмоции испытывают выступающие, способны чётко объяснить ценность того или иного элемента, поделиться в эфире полезными сведениями.
И таких комментаторов у нас, к счастью, много. Кто-то давно прочно обосновался в эфире, как Алексей Ягудин, и заслужил место рядом с самой Татьяной Тарасовой. Кто-то ещё в начале пути, но уже отлично зарекомендовал себя, подобно Евгении Медведевой. А кто-то совсем новичок, как Марк Кондратюк, но тоже успел заслужить порцию славы.
Так давайте узнаем, кто из фигуристов круче всех комментирует! Внизу 21 номинант, голосуйте!
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Евгения Медведева
Женя настолько органична оказалась в роли комментатора, что складывается впечатление, будто она давно занята в этом деле. Однако в действительности голос двукратной чемпионки мира начал звучать за кадром соревнований сравнительно недавно. Просто у фигуристки обнаружился настоящий талант в устном ремесле, а любовь к своему виду спорта никогда не нуждалась в подтверждении. Хочется верить, что она и дальше будет освещать самые разные турниры, заряжая эфир положительной энергетикой и делясь заключениями своего пытливого ума.
Елизавета Туктамышева
Императрица всегда с удовольствием окунается в различные проекты и не боится пробовать себя в непривычной работе. Активная и очень успешная спортивная карьера не мешает ей периодически обсуждать выступления фигуристов во время трансляций соревнований. Обычно, это, конечно, означает, что сама Лиза в них не участвует, но в любом случае она комментирует исключительно мужчин-одиночников, а разбор девушек подхватывает кто-то другой.
В последнее время услышать Лизу за кадром турниров не удаётся, потому что она постоянно находится в лидерах и не может совмещать личные прокаты с вещанием в эфире. Но если когда-нибудь в будущем захочет связать с комментаторством жизнь, из неё, несомненно, выйдет признанный профи.
Максим Траньков
Бывший парник как действующий тренер одной из лучших пар нашей сборной Евгении Тарасовой/Владимира Морозова очень трепетно комментирует соревнования. Он пропускает эмоции фигуристов на льду через себя и искренне сопереживает их нелёгкой доле. Максим всегда находит добрые слова, независимо от того, насколько удачным вышло выступление. Он понимает, что поддержка очень важна, а кататься постоянно без сбоев невозможно.
А как радуется Максим, когда прокат получается чистым! Буквально ликует и сыплет комплиментами в адрес виновника торжества.
Дмитрий Алиев
Дмитрий Алиев имеет очень скромный опыт комментирования показательных выступлений. Но скромными его изречения точно не назовёшь. Так, зажигательное выступление Елизаветы Туктамышевой под песню Бейонсе он описал: «Да это секс какой-то! А что — я не прав, что ли?» Конечно, Дима прав! А честность для комментатора куда важнее числа проведённых эфиров.
Марк Кондратюк
Роль комментатора Марку досталась, по сути, случайно. Пропуск нескольких соревнований в минувшем сезоне из-за серьёзной травмы спины образовал в его расписании внезапные «окна». Почему бы не использовать это свободное время, чтобы испытать себя в незнакомой сфере? О долгоиграющих планах комментировать турниры речи не шло. Зато болельщиков Марк очень порадовал дебютом на комментаторской позиции.
Добрый, вежливый, понимающий — фигурист проявил свои лучшие качества. Единственное, чего не хватило — это уверенности и наработанной дикции.
Юлия Липницкая
Всеми любимая «девочка в красном пальто» рано завершила карьеру, к чему многие болельщики не были готовы. До сих пор после ухода Юли в фигурном катании остаётся некая пустота, и заполнить, её увы, невозможно. Зато, попрощавшись с большим спортом, Юля быстро заполнила телеэфир грамотными и вдумчивыми комментариями соревнований. Слушать её речь и объяснения было настолько приятно, что очень жаль, что сейчас она не развивается в этом направлении.
Татьяна Тарасова
Татьяна Анатольевна — истинный мастер по прожиганию глаголом трансляций турниров. Уже много лет великий тренер, а когда-то и прекрасная фигуристка объясняет болельщикам мельчайшие детали прокатов и метко подбирает выражения к любой ситуации на арене. Она знает едва ли не каждого спортсмена и с хирургической точностью разбирает их программы.
Конечно, порой не все соглашаются с мнением Тарасовой и даже выражают недовольство, если она нелестно отзывается о чьём-то фаворите. Но с ней всегда интересно и весьма познавательно смотреть соревнования. Не зря она заслужила ТЭФИ как лучший комментатор.
Алексей Ягудин
Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, каждый раз садясь за комментаторский пульт, старается отбросить своё спортивное прошлое и не давать скидок современным фигуристам из-за понимания всех тягот их будней. Алексей не боится говорить то, что думает. И хейтеров в соцсетях тем более не боится.
Хлёсткие комментарии бывшего одиночника могут иногда выглядеть несколько резкими, но таким образом он пытается подстегнуть спортсменов чисто кататься и бороться до самой последней секунды проката.
Илья Авербух
Знаменитый постановщик мгновенно замечает на льду программу-шедевр и делится своими открытиями со зрителями в эфире. Он предпочитает сосредотачиваться на положительных сторонах прокатов, хотя иногда это бывает и трудно. А ещё Илья Авербух способен выявлять среди новичков будущих звёзд фигурного катания. Как это было, например, с танцевальной парой Дианы Дэвис/Глеба Смолкина. На Олимпиаде в Пекине Авербух заявил, что ребята — пара будущего и имеет хорошие перспективы.
Даниил Глейхенгауз
Постановщика группы Этери Тутберидзе не раз приглашали комментировать гала-шоу на соревнованиях. Даниил Глейхенгауз как очень творческий и тонко чувствующий искусство человек с готовностью делился мнением о программах спортсменов и по достоинству оценивал задумку других хореографов. И, кто знает, может быть, даже вдохновлялся какими-то идеями и незаметно дарил им второе дыхание в новых постановках для воспитанников «Хрустального».
Алексей Тихонов
Если хочется побольше узнать о парном катании, то стоит посмотреть соревнования с комментатором в лице чемпиона мира Алексея Тихонова. Сейчас он постепенно запускает тренерскую карьеру и бдительно следит за развитием и трендами этого вида.
Аделина Сотникова
Когда Аделина комментировала личный турнир женщин на Олимпиаде в Пхёнчхане, она как никто восхищалась нашими девушками и одновременно переживала за их выступления. Аделина помнила, какое давление испытала сама в подобной ситуации и каких немыслимых усилий ей стоило олимпийское золото.
Помнила она и о критике, свалившейся на неё за победу над выдающейся Ким Ю На, поэтому осторожно складывала слова в предложения, стараясь никого не обидеть. Но и позицию свою не скрывала: всё-таки как профессионал она имела полное право выражать личное мнение.
Александр Энберт
Александр неизменно располагает зрителей во время комментирования позитивным настроем и добрым отношением к фигуристам. Активно выступая в ледовых шоу, он поддерживает хорошую форму и не забывает спортивное прошлое, славное как на победы, так и драматичные происшествия. Он не ругает выступающих на льду за ошибки, но объясняет, почему что-то у кого-то пошло не так.
Елена Радионова
Раньше бронзовый призёр чемпионата мира работала комментатором на «Матч ТВ» и хорошо зарекомендовала себя во время трансляций этапов Гран-при и Универсиады. Оптимизм Лены передавался болельщикам сквозь расстояние и вызывал ответный отклик в её сторону.
Лина Фёдорова
Бывшая парница, рано уйдя из спорта, целенаправленно стала штурмовать журналистику и активно работать над речью и голосом. Трудолюбивая девушка добилась отличных результатов, запустила свой YouTube-канал, поработала ведущей на радио «Первое спортивное», а в минувшем сезоне регулярно комментировала трансляции соревнований на платформе Оkko.
Лина освещала и российские, и зарубежные турниры, а также показательные выступления. Каждый раз очень ответственно готовилась и старалась делать всё, чтобы болельщикам было максимально интересно следить даже за абсолютно незнакомыми спортсменами.
Ирина Слуцкая
Мнение выдающейся одиночницы о выступлениях других фигуристов всегда интересно послушать. На Олимпиаде в Пекине Ирина мгновенно включилась в комментаторскую работу и, не поддаваясь эмоциям, провела напряжённые трансляции соревнований.
Екатерина Боброва
Олимпийская чемпионка в танцах на льду всегда радует подробным разбором соревнований и значимых событий фигурнокатательного мира в подкасте «Ход коньком». Ожидаемо, что и на позиции комментатора соревнований Катя оказалась весьма хороша. Она не ругает фигуристов за неудачи и стремится найти хорошее в каждом выступлении. Но самое главное — умеет объяснять сложные технические вещи в тех же танцах на льду, которые для рядовых зрителей остаются незамеченными.
Бетина Попова
Бетина довольно часто мелькает в СМИ в качестве эксперта. Пригодились её профессиональные познания и на комментаторском поприще. Девушка освещала выступления танцоров на соревнованиях и, будучи сама в прошлом представительницей танцев на льду, раскладывала по полочкам прокаты каждого дуэта.
Мария Петрова
Чемпионка мира в парном катании без проблем отработала комментатором во время Олимпийских игр в Пекине. Мария делилась личным опытом, поддерживала спортсменов и объясняла положительные и отрицательные моменты того или иного проката.
Максим Ковтун
Бывшему одиночнику посчастливилось разделить комментаторскую позицию вместе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Правда, помимо великой чести, это оказалось для него нешуточным испытанием. В определённый период карьеры фигуриста Татьяна Тарасова жёстко отзывалась о его невысоких успехах, поэтому работать бок о бок со своим критиком ему могло быть не очень удобно. Впрочем, Максим со всем справился, и ещё не раз в трансляциях соревнований звучал его голос за кадром.
Анна Погорилая
Хотя Анна пока официально не объявила о завершении карьеры, давно дала понять, что на соревнования не вернётся. Разве что в другой роли. Например, комментатора. Именно это произошло в минувшем сезоне. На платформе Оkko Аня провела для пользователей несколько трансляций состязаний фигуристов и оставила очень приятное впечатление. Знание всех тонкостей фигурного катания, сопереживание спортсменам и отсутствие какого-либо негатива — то, что нужно для приятного просмотра турниров.
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