«Да это секс какой-то!» Выбираем лучшего комментатора среди фигуристов

Комментаторы в фигурном катании — очень важные люди. Без них соревнования потеряли бы краски и накал эмоций. Вместе с ними мы радуемся успехам спортсменов и грустим, когда у тех что-то не получается. А если на льду происходит нечто, вызывающее недоумение, то голос за кадром спешит на помощь, доходчиво объясняя суть происшествия.

Особенно ценно, когда в роли комментаторов выступают непосредственно фигуристы. Они на личном опыте понимают, какие эмоции испытывают выступающие, способны чётко объяснить ценность того или иного элемента, поделиться в эфире полезными сведениями.

И таких комментаторов у нас, к счастью, много. Кто-то давно прочно обосновался в эфире, как Алексей Ягудин, и заслужил место рядом с самой Татьяной Тарасовой. Кто-то ещё в начале пути, но уже отлично зарекомендовал себя, подобно Евгении Медведевой. А кто-то совсем новичок, как Марк Кондратюк, но тоже успел заслужить порцию славы.

Так давайте узнаем, кто из фигуристов круче всех комментирует! Внизу 21 номинант, голосуйте!

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