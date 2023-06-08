«Это политическая сила Этери». Что говорят о переходе Дэвис и Смолкина иностранцы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за сборную Грузии – официально об этом стало известно в понедельник, 5 июня. До этого рассуждения о смене гражданства российскими танцорами были только слухами: среди вариантов, помимо Грузии, назывались также США и Израиль, а автором многих инсайдов был американский блогер Дэйв Лис.

У Дэйва давно сформировалась база читателей, которые, как и он, не любят российское фигурное катание и персонально Этери Тутберидзе. Поэтому и после перехода её дочери с партнёром под другой флаг соцсети иностранных любителей фигурки отнюдь не молчали.

«Интересно, сколько они заплатили грузинской федерации?»

В «Твиттере» уверены, что переход Дианы и Глеба не состоялся бы, если бы не влияние Тутберидзе.

«Если бы она не была дочерью Этери, ей бы никогда не дали релиз, учитывая, что она была на последней Олимпиаде», – KostOlympics.

«Какой сюрприз. Полагаю, мы можем ожидать того же уровня хейта из России, как и тогда, когда Медведева уехала от Тутберидзе тренироваться в Канаду (хотя она всё ещё представляла Россию, не то что эти двое)», – Em_Michaela.

«Я знала, что команда Тутберидзе найдёт способ заставить своих нашпигованных допингом фигуристов участвовать в соревнованиях. Интересно, сколько они заплатили грузинской федерации? Ведь не так давно Грузия пыталась отстраниться от РФ», – Laurie Cox.

«Конечно, Дэвис и Смолкин бегут с корабля. Любой из фигуристов, кто может это сделать, сделает это, потому что, даже если Россию пустят обратно (пожалуйста, не надо), у них будет только одно место в каждой дисциплине на чемпионате мира. Лучше сразу найти себе новую федерацию», – moonkinellsey.

«Большой позор для грузинской федерации. Но неудивительное решение, это же мини-фан-клуб Этери», – Elizabeth47392.

«Получается так: хейтить Грузию. Замётано», – Lux4PCA.

«Чиризано же не дочь Тутберидзе»

Вспомнили и кейс другого российского танцора Дарио Чиризано, которого ФФККР не отпустила выступать за Чехию, так как затратила на его подготовку слишком много денег.

«И эти люди не отпустили Чиризано, потому что потратили на него слишком много денег. Лицемерие на пике», – nisiminose.

«Чиризано же не дочь Тутберидзе – конечно, для неё правила другие», – TrisanaTandler.

«Потому что многие высокопоставленные лица считают Дарио очень талантливым и поэтому не хотят его отпускать (по крайней мере, я так слышала). Что касается Дианы и Глеба, то большую роль в этом, вероятно, сыграла политическая сила Этери», – MagiaGelada.