Все ли на месте? Кто из фигуристов Тутберидзе в Новогорске, а кто до сих пор не приехал

Сборы в Новогорске
В начале июня тренировочный центр «Новогорск» традиционно принимает воспитанников Тутберидзе. Фигуристы набирают здесь форму и разучивают новые программы. Однако пока на сборы явились не все.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Саша и Дима заселились в Новогорск ещё 1 июня. Спортивная пара, недавно перешедшая к Тутберидзе от Москвиной, готова к переменам в спортивной жизни.
Софья Акатьева и Дарья Садкова
Действующая чемпионка России и талантливая юниорка уже успели сделать в Новогорске фото со знаменитым розовым фитболом-гигантом. Настрой на тренировки у Сони и Даши — максимально позитивный!
Аделия Петросян
Триумфально выиграв финал Гран-при России, Аделия не намерена сбавлять обороты. На сборы она приехала без опозданий и теперь вовсю набирает форму.
Майя Хромых
Хотя Майя Хромых не соревновалась в минувшем сезоне из-за травмы, она явно настроена наверстать упущенное на будущих стартах. Не зря талантливая фигуристка с начала июня тренируется в Новогорске.
Арсений Федотов
Юный 13-летний одиночник — настоящий уникум. Выиграв в прошлом сезоне все соревнования, за исключением прыжкового турнира, в Новогорске он уже готовится повторить успех.
Алиса Двоеглазова
Восходящая звёздочка с четверным лутцем тоже в Новогорске. Алиса бдительно следит за старшими коллегами и вдохновляется их примером.
Камила Валиева
Камила заехала в Новогрск позже большинства воспитанников «Хрустального», но сразу включилась в работу и показала в соцсетях, как делает шикарные вращения.
Дарья Усачёва
В мае Даша радовала болельщиков в соцсетях видео прыжков и каскадов, чем зажгла надежду на своё возвращение после травмы бедра. Однако готовиться к стартам в Новогорске девушка не спешит.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Апрель и май спортивная пара провела в череде ледовых шоу, так что их отстутствие в Новогорске неудивительно. Жене и Вове необходимо отдохнуть, прежде чем ударно тренироваться в преддверии сезона.
Анна Щербакова
К сожалению, олимпийская чемпионка пока не объявилась на летних сборах. В начале июня она отправилась на семейные каникулы во Францию, а о дальнейших её планах неизвестно.
Алина Загитова
Ещё одна олимпийская чемпионка предпочла сборам в Новогорске дачные работы в Ижевске. Большое огородное хозяйство требует много внимания Алины, но она с удовольствием трудится на грядках.
Все ли на месте? Кто из фигуристов Тутберидзе в Новогорске, а кто до сих пор не приехал
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