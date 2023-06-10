Наши фигуристы откатали 44 шоу за весну: статистика туров Плющенко, Тутберидзе и Авербуха

Этой весной наши фигуристы ненадолго превратились в рок-звёзд и проехали с шоу-гастролями по всей России. Многие спортсмены побывали в дальних уголках нашей страны, куда вряд ли попали бы в обычной жизни. Владивосток и Хабаровск, Псков и Великий Новгород, даже 26-тысячная Кондопога в Карелии оказалась в списке.

Мы провели опрос в телеграм-канале «Ход коньком» среди посетителей ледовых шоу и посчитали главные цифры этой весны. В чём ледовые продюсеры постарались, а где ещё есть зоны для роста? Об этом — в материале «Чемпионата».

Авербух провёл больше шоу, но команда Тутберидзе была за границей и на Дальнем Востоке

В трёх городах, кроме Москвы и Петербурга, был выбор: в Омске выступали команды Авербуха и Тутберидзе, в Рязани и Туле – команды Авербуха и Плющенко.

У Тутберидзе – самый дальний выезд по России, а также шоу за рубежом (Казахстан). Все заявленные шоу из окончательного списка состоялись в срок.

Самое большое количество шоу – у Авербуха, но также у него самое большое количество переносов и отмен.

Команда Плющенко в основном старалась переносить шоу, а не отменять, основная сосредоточенность – небольшие города европейской части России плюс два крупных шоу с балетом в Петербурге и Москве.

Опросы зрителей в «Телеграме» дали понять, что любители фигурного катания ездят на шоу в том числе и из других городов – а это лишние затраты на транспорт и проживание. Не ради нескольких дней соревнований (как, например, бывает с чемпионатом России или серией Гран-при), а ради двух-трёх часов показательных выступлений.

Если новогодние ледовые шоу и всевозможные сказки – продукт для семейной аудитории, то подобные весенние гастрольные сборники – зрелище больше для болельщиков. Многие из опрошенных покупали билет именно на шоу с любимыми фигуристами. На «Русские сезоны» преимущественно шли ради Александры Трусовой, Марка Кондратюка, Софьи Муравьёвой и Дмитрия Алиева, на шоу «Чемпионы на льду» – ради Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и всего остального звёздного состава (особенно в крупных городах).

У Ильи Авербуха от города к городу состав менялся, но на многих шоу выступили Евгения Медведева, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, весь тур с командой проехал Михаил Коляда. Ещё один плюс – приглашение фигуристов чуть меньшего масштаба, которые только-только начинают свой путь в ледовых шоу, но уже интересны зрителю – Матвей Ветлугин, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Алина Горбачёва.

Как отменяли и переносили шоу этой весной?

Отмены шоу чаще всего случались в процессе формирования календаря. К примеру, в самом первом списке городов тура команды Тутберидзе значился Минск, но чисто физически провести шоу в ту самую дату было бы очень трудно: фигуристы за один свободный день должны были бы добраться из Хабаровска в Минск, а затем после выступления практически сразу же отправиться на два шоу в Санкт-Петербург. Вместо шоу в Калининграде в календаре тура Ильи Авербуха появилось ещё одно шоу в Ессентуках, а дальневосточные гастроли ко Дню Победы пришлось отменить.

Дважды за весну не повезло Екатеринбургу: этот город изначально находился в списке тура команды Тутберидзе, но затем эту дату отвели для шоу в Омске. Также шоу «Дракула» с Алёной Косторной в Екатеринбурге перенесли на неопределённый срок.

Перенос сразу трёх шоу «Русские сезоны» на осень случился, по официальным причинам, из-за сложного графика фигуристов – выступление в шоу накладывалось на празднование столетия ЦСКА.

Шоу «Русские сезоны», номер Александры Трусовой.

К чему ещё стремиться продюсерам?

Из-за наполнения самих шоу можно спорить до бесконечности. Кто-то остался в восторге от смелого эксперимента с массовым танцем «Уэнсдей» и масштабности балета у Плющенко, а кому-то ближе живой вокал и душевная концепция Авербуха. Обвинения шоу Тутберидзе в том, что все катают «заезженные» номера из сезона, не совсем корректны. Такая практика используется и в российских шоу, и в зарубежных. В «Русских сезонах», например, были не только новые постановки, но и кусочки из уже поставленных ледовых шоу команды Плющенко («Снегурочка», «Лебединое озеро» и др.) У Ильи Авербуха какие-то общие номера, например, подходили под концепцию и «Ледникового периода», и шоу ко Дню Победы.

Аналогичная практика есть в популярном туре Stars on Ice – в программе тура и ритм-танец Чок/Бэйтс «Let’s Dance», и короткая программа Книрим/Фрейзер нынешнего сезона, и переделанные произвольные программы Брауна («Impossible Dream») и Малинина («Эйфория»). Зрители, которые не смогли побывать на соревнованиях в течение сезона, получили возможность увидеть любимые программы своими глазами.

Шоу «Чемпионы на льду» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Реальные же минусы безусловно есть, без них никак: к примеру, некоторые болельщики в опросе отмечали поздний анонс составов в шоу Ильи Авербуха, часто бывало такое, что его оглашали за день-два до выступления. Покупать билеты на шоу, не зная точно, кого в итоге увидишь – рисковая затея. Также шоу вне Москвы и Петербурга мало рекламировали среди более широкой аудитории: люди, подписанные на фигуристов в соцсетях могли увидеть информацию о шоу и купить билет, а те, кто не следит за социальной активностью спортсменов, пропустили мероприятие.

В каких-то городах случались отдельные организационные проблемы вроде неснятых хоккейных экранов и проблемного обзора с первых рядов (например, низкий первый ряд в «Ледовом дворце» в Петербурге). Тут уже всё зависело от каждой конкретной арены и её технических возможностей.

Главный вопрос – стоили ли все эти шоу потраченных денег? Подписчики канала «Ход коньком» в комментариях отмечают – да, стоило, и у многих болельщиков остались яркие впечатления от посещения этих шоу. Кому-то удалось впервые посмотреть на кумира вживую, передать подарок или получить автограф. Фигурное катание у нас в стране прямо сейчас очень любят – от Пскова до Владивостока.