Что об этих новостях думают наши звёзды фигурного катания?

«Они рубят сук, на котором сидят». В ISU признали, что теряют деньги без Ханю и россиян

Российские спортсмены отстранены от официальных соревнований ISU с 1 марта 2022 года – и это не могло не сказаться на деятельности Международного союза конькобежцев. До этого активно обсуждался уровень мирового фигурного катания, велись дискуссии, упал он или нет, сильно ли уменьшилась конкуренция, снизился ли из-за этого интерес к этому виду спорта.

Теперь же все эти тенденции нашли отражение в цифрах – в начале июня на официальном сайте ISU появился аудиторский отчёт за 2022 год со всеми финансовыми показателями – и перспективы не сильно радужные.

Аудит выполняла швейцарская компания BDO. Из интересного:

около $ 1,1 млн в ISU потратили на проведение конгресса в Таиланде прошлым летом – бюджет на призовые ЧМ по фигурному катанию, например, составляет всего $ 900 тысяч;

по сравнению с 2021 годом, общая сумма активов ISU упала на 5 млн швейцарских франков (было 290 млн, стало 285 млн);

в 2022 году общая разница между расходами и прибылью составила чуть более 19 млн франков. В 2021 году организация ушла в минус всего на 246 тысяч франков.

Среди причин ухудшения финансового положения – уход из спорта самого популярного японского фигуриста Юдзуру Ханю и бан российских спортсменов. Из-за отсутствия на международных стартах россиян в ISU потеряли не только в спортивном плане, но также недосчитались большинства доходов от рекламы и медиаправ от российских компаний.

Что касается ухода Ханю – ещё до того, как японец официально объявил о завершении карьеры, его болельщики предполагали, что множество спонсоров уйдут вместе с ним. В отчёте BDO отмечается, что с каждым годом растёт конкуренция спортивной индустрии с другими ответвлениями индустрии развлечений. То же самое наблюдается и в Японии, главной стране для фигурного катания прямо сейчас, а уход Ханю усугубил ситуацию.

Любопытно, что Юдзуру в этом отчёте не называют по имени, он в тексте указан именно как «самый популярный японский фигурист».

Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Как на новости отреагировали в России?

Известия о финансовых проблемах ISU не стали неожиданностью для представителей мира фигурного катания в России.

По словам Натальи Бестемьяновой, ещё осенью было известно о том, что Международный союз конькобежцев испытывает проблемы с финансированием из-за отсутствия российских спортсменов. «Было понятно, что рекламодатели ушли. Они и дальше будут терять деньги, пока не допустят наших фигуристов. Ждём и надеемся, что это как-то повлияет на их дальнейшие решения», – заявила олимпийская чемпионка в беседе с «РИА Новости».

Похожего мнения придерживается и Татьяна Тарасова. «Мировое фигурное катание держится на наших фигуристах, конечно, без нас они столкнулись с финансовыми проблемами. Наше отстранение никому не пошло на пользу», – отметила тренер в беседе с «РИА Новости».

«Жить могут, но крайне сложно», – так Алексей Ягудин ответил на вопрос, возможны ли международные соревнования по фигурному катанию без россиян.

Ирина Роднина предположила, что финансовое положение ISU повлияет на допуск российских спортсменов к международным стартам. «Я думаю, что это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги привыкли все считать», – сказала трёхкратная олимпийская чемпионка в беседе с «СЭ».

Александр Жулин оптимизма не разделяет. «ISU надо сейчас придумывать золотые медали, которые завоёвывают не сильнейшие спортсмены. Кому это интересно смотреть? Они рубят сук, на котором сами сидят. Я думаю, что они всё равно нас не допустят, пока вся эта ситуация продолжается. А то, что они могут потерять практически все деньги, это однозначно. Без России всем тяжело», – цитирует тренера Metaratings.

Высказался насчёт ситуации и почётный вице-президент ISU Александр Лакерник. В комментарии для «СЭ» эксперт отметил, что на конец сезона-2021/2022 российское фигурное катание было самым сильным в мире, а если сильнейшая страна отсутствует, то и спорт становится менее интересным.