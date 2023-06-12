10 причин, почему фигурист Чигирёв — идеальный мужчина для Медведевой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассекретила роман с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. Малоизвестный парник пока не может сравниться с ней по карьерным успехам, поэтому оказался на волне обсуждений на просторах Сети. Всем хочется знать, чем же он покорил знаменитую на весь мир одиночницу, ведь её сердце долгое время оставалось глухо к вниманию многочисленных поклонников.

На самом деле Диме просто удалось вписаться в идеальное представление о мужчине у Жени. Есть минимум десять причин, почему она выбрала в итоге его.

Темноволосый и высокий

К внешности идеального избранника Евгения Медведева никогда не выставляла каких-то жёстких критериев. Однако в мечтах довольно чётко видела себя рядом с высоким темноволосым парнем.

«Высокий. Метр восемьдесят плюс. Брюнет», — описывала портрет суженого Медведева в программе «Вкусно с Ляйсан» на ТВ3.

Дмитрий Чигирёв Фото: Фото из личного архива спортсмена

Желание Жени несложно понять: будучи сама брюнеткой и миниатюрной девушкой, она очень органично смотрится с рослым статным шатеном. На влюблённую пару очень приятно смотреть, словно они герои какого-то фильма, где тщательно подбирали актёров ради безупречной картинки.

Может похвастаться густой шевелюрой и отличной фигурой

Касательно внешнего вида у Жени есть ещё пара требований к желающим завоевать её сердце: стройная фигура и наличие волос на голове. У самой фигуристки с этим проблем никогда не было. Даже в период пубертата она оставалась худенькой на зависть конкуренткам. После ухода из большого спорта Женя по-прежнему радует великолепной формой, поэтому логично, что и от второй половинки она ожидает подобного. А про её густые кудряшки и говорить нечего: волосы у девушки роскошные.

«Встречаться с лысым и толстым? Это ужасная дискриминация, и очень плохо так говорить, но я по-честному говорю, что нет», — рассказала Медведева в мужском журнале MAXIM.

Дмитрий Чигирёв Фото: Фото из личного архива спортсмена

Дмитрий Чигирёв и здесь успешно прошёл проверку. У парня прекрасная спортивная фигура и пышная густая шевелюра.

Ухоженный и творческий

Обладать симпатичной внешностью и красивой фигурой — мало, чтобы впечатлить именитую спортсменку. Жене важно, чтобы мужчина ухаживал за собой. Неряшливость по отношению к себе девушка не приемлет.

А как человек искусства Женя предпочитает прежде всего творческих личностей. Возлюбленный должен постараться впечатлить её: например, прошептать нежные слова на ушко.

«Очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать — люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин», — делилась Медведева в мужском журнале MAXIM.

Дима выглядит довольно ухоженным парнем, и с творческим потенциалом у него всё в порядке. Всё-таки все фигуристы неразрывно связаны с искусством. Выразить любовь языком лёгких прикосновений — для него не проблема. Это подтверждает романтичное видео, которое Медведева выложила в соцсетях: на нём Дима трогательно обнимает Женю и нежно целует.

Обладает умом и чувством юмора

«Неважно — старше или младше. Главное — ум», — описывала портрет суженого Медведева в программе «Вкусно с Ляйсан» на ТВ3.

Возможно, уже на записи этой программы она посылала сигналы вздыхавшему по ней Чигирёву. Давала понять, что разница в год между ними не имеет значения. Дима чуть младше Жени, но это совсем не ощущается. Особенно после знакомства с его постами в соцсетях. Парень любит мудрые цитаты, чем проявляет незаурядные интеллектуальные качества.

«Свобода лучше, чем несвобода», — гласит один из постов Чигирёва в соцсетях.

Дмитрий Чигирёв Фото: Фото из личного архива спортсмена

С понятием интеллекта тесно связано и наличие чувства юмора. В парня, который не умеет шутить, Женя вряд ли влюбится. Но Диме переживать об этом не нужно. Рядом с ним она даже на минутном ролике бесконечно улыбается и смеётся.

«Чувство юмора — это очень важно. Вот реально: хочешь, чтобы девчонка в тебя втрескалась — заставь её смеяться», — Евгения Медведева в программе «Вкусно с Ляйсан» на ТВ3.

Фигурист и парник

Женя так любит фигурное катание — буквально дышит этим делом! Сложно представить, что она свяжет жизнь с человеком, который не любит кататься или владеет коньками крайне неумело.

К счастью, Дима — профессиональный фигурист. Учить кататься его не нужно, как и объяснять всю прелесть выхода на лёд. А ещё он выступает в парном катании, которое в последние годы прочно запало в душу Жени. Она с огромным удовольствием исполняет номера с партнёрами в ледовых шоу и раскрывает незнакомые ранее грани природного таланта.

Дмитрий Чигирёв Фото: Фото из личного архива спортсмена

Кто знает, может быть, однажды Женя и Дима рука об руку выступят с романтической постановкой, следуя примеру Александры Трусовой и Марка Кондратюка.

Или не последуют, а просто иногда станут выписывать за ручку круги на городских катках. Хотя… Такое удовольствие им едва ли доступно: фанаты мигом нарушат уединение влюблённых.