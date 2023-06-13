«Всегда будут люди, которые осуждают». Интервью с экс-россиянином о переходе в США

Кажется, ещё недавно Иван Десятов выступал в танцах на льду за Россию и имел неплохие перспективы с партнёршей Екатериной Андреевой. Однако олимпийский сезон дуэт провёл под флагом Беларуси, а затем Иван внезапно решил кататься за США и улетел за океан, не предупредив ни Катю, ни тренеров.
Новую партнёршу амбициозный парень обрёл в лице американки Изабеллы Флорес благодаря русскому тренеру Елене Достатни. Но заветный релиз он до сих пор не получил, хотя последний международный старт за сборную Беларуси у него датируется концом октября 2021-го.
Бывшая федерация отказывается давать добро на переход, пока Иван не выплатит $ 25 000, потраченных на его подготовку, — это более двух миллионов рублей!
Впрочем, Иван с Изабеллой не сдаются и активно собирают необходимую сумму в интернете. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал, как переехал в США и о надежде прорваться на Олимпиаду.
«Практически сразу стали первой парой страны»
— Иван, вы изначально катались с Екатериной Андреевой за Россию. На первенстве России среди юниоров — 2021 заняли четвёртое место — хороший результат. И вдруг переходите в сборную Беларуси. В чём причина?
— Нам просто предложил тренер, к которому мы перешли на тот сезон — Алексей Ситников. Он предложил представлять Беларусь. Но это не было каким-то заранее спланированным решением. Долго ничего не обдумывали.
— А почему вы перешли к Алексею Ситникову? Вы же тренировались в «Хрустальном» у Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой на протяжении восьми лет — длинный срок. Говорите, вас пригласили? Как это было?
— У Кати мама — тренер и судья международного класса. Она вращается в среде фигурного катания как в России, так и в Беларуси. И тренер, который предложил нам перейти к нему, сначала связался с ней. Потом уже она поговорила с нами, и мы приняли общее решение, что в принципе согласны. В итоге стали тренироваться у Алексея Ситникова и Юлии Злобиной, которые работают при группе Александра Жулина.
Иван Десятов и Екатерина Андреева с тренером
Фото: Из личного архива Екатерины Андреевой
— В чём же необходимость кататься за Беларусь? Можно ведь было перейти к другому штабу и продолжать представлять Россию.
— Я думаю, что, катаясь за Беларусь, у нас было, во-первых, меньше соперничества. В белорусской федерации нет такой конкуренции, как в России. Если на чемпионате России 15 пар, и все достаточно сильные, то в Беларуси такого нет. Мы практически сразу стали первой парой страны, а на национальном чемпионате было всего четыре-пять пар.
То есть мы не то чтобы пошли за возможностью легче пробиться на чемпионат мира или ещё куда-нибудь. Но — да. Скажем так: катаясь за Беларусь, это сделать легче.
— Можете сравнить тренерский подход в группе Волобуевой с группой Ситникова? Были какие-то существенные различия?
— Я думаю, только именно сама техника преподавания какого-то скольжения, техники шагов. По-моему, у каждого тренера своя техника. А в каком-то организационном моменте — нет.
— Успели поработать с Жулиным?
— Чуть-чуть совсем. В основном он работал с более серьёзными парами.
— Возможно, дал какой-то дельный совет?
— Чтобы какой-то прям запомнился — нет.
— А замечания делал?
— Разве что в момент тренировок, но они тоже не въедаются особо в голову.
«Уехал, никому не сказав»
— В Беларуси вы с Катей выиграли национальный чемпионат и оказались лучшей парой страны. Но затем резко уезжаете в США…
— Это произошло, когда началась вся ситуация с Украиной 24 февраля. Утром 25-го мне пишет брат: есть ли у тебя вариант куда-то свалить? Типа надо уезжать. Я говорю, что в целом вроде есть. Но всерьёз не воспринимал тогда ничего. И брат: «Давай звони друзьям где-нибудь и узнавай».
Я позвонил другу, который живёт в США, он здесь уже года три, наверное. Поговорил с ним, он сразу мне дал номер моего нынешнего тренера Елены Достатни. После нашего разговора она была готова забрать меня уже через три дня. Сначала я согласился, но затем мы с братом подумали, что ещё слишком много дел есть в России, и так быстро уезжать нельзя. В итоге уехал недели через две.
— Как вы так быстро решились переехать за океан? У вас ведь здесь спорт. Не было обидно бросать всё? Не переживали, что, оставив здесь карьеру, потом никуда не пробьётесь?
— Если думать о том, каково было уезжать, то очень сложно. Именно поэтому старался об этом не думать. Я не пускал всё на самотёк, просто понимал на тот момент: если очень сильно об этом думать, то не уеду.
Главной причиной переезда было желание представлять себя и свою команду на международном уровне. Как мы знаем, Беларусь и Россия не могут сейчас этого делать. И неизвестно ещё, сколько лет не смогут. Или времени.
Здесь, в США, я тоже до сих пор не могу кататься на международных соревнованиях, но это в большей степени контролируемо мной, чем какой-то ситуацией в мире.
Иван Десятов
Фото: Из личного архива
— А Кате не предлагали поехать тоже в США?
— Когда точно решил уехать, то на одной тренировке невзначай бросил Кате в шутку: «А давай в Америку уедем?» Но всерьёз не предлагал.
— Когда тогда рассказали ей о планах переехать?
— Когда уже был в США.
— И как она к этому отнеслась?
— Плохо! Это ожидаемо было.
— А тренеры? Они тоже не знали, что вы уехали?
— Нет, я уехал, никому не сказав.
— Какая-то реакция последовала от них потом?
— От тренеров — нет. Я написал им в WhatsApp извинения, объяснил всю ситуацию. Но ни от кого не последовало ни одного ответа.
— Значит, вернуться обратно вас не уговаривали?
— Нет.
— Почему не сообщили Федерации фигурного катания Беларуси, что переходите?
— Эти две недели от разговора с Еленой Достатни до моего переезда были очень сложными, много всего происходило. Если бы ещё всем рассказывал, что уезжаю, то, возможно, не уехал бы. Естественно меня стали бы отговаривать, и я мог бы реально передумать. Поэтому и не стал ничего рассказывать. Чтобы не отговорили.
«Девочка, к которой ехал, сказала, что не хочет со мной кататься»
— Что было самым сложным, когда переехали в США?
— Русские ребята, которые здесь, да и не русские, все спрашивают: «А как это переехать в Америку без языка практически? Это ведь так сложно». Я всегда отвечаю, что лично для меня место, страна или язык — это не так важно. Ко всему этому можно адаптироваться: выучить язык, привыкнуть к культуре, природе той же. Но друзей, которых ты копил 20 лет, не найдёшь. Самое сложное — это оставить всех друзей.
— Сейчас общаетесь с ними?
— Да, конечно, по видеосвязи созваниваемся.
— Когда переехали в США, что делали на первых порах? У вас же не было партнёрши.
— На самом деле, изначально я ехал к девочке. Была девочка. Приехал к ней, мы прокатались. В США уже все отдыхали после сезона, и никого не было ни на катке, ни в городе. Елена Достатни отправила нас вместе в Лас-Вегас к ещё одному русскоговорящему тренеру Илоне Мельниченко. Она отправила нас туда, потому что у меня не было языка. Если сейчас есть хоть какой-то, то тогда не было ничего. Мы катались там около недели, затем вернулись в Колорадо-Спрингс. Покатались ещё неделю или две, и эта девочка, к которой я ехал, сказала, что не хочет со мной кататься.
— А как познакомились с Изабеллой Флорес?
— Изабелла на тот момент каталась в Хорватии и Канаде. У неё были пробы с другим русским мальчиком. Но он не смог получить визу.
— Помните, как зовут этого фигуриста?
— Саша Вахнов. И, получается, Изабелла уехала из Колорадо-Спрингс в конце февраля, а я приехал в середине марта. То есть она уехала, а я приехал. Вернулась она в середине мая и знала, что я здесь, так как с ней разговаривала Елена. То есть мы уже знали друг друга через Елену плюс встречались в 2021 году на этапах юниорского Гран-при в Куршевеле и Гданьске. Мы много там были, видели друг друга, но, естественно, не общались. А в середине мая 2022-го встали в пару.
Иван Десятов и Изабелла Флорес с тренером
Фото: Из личного архива Изабеллы Флорес
— Быстро поняли, что подходите друг другу?
— Думаю, да. Очень удобно оказалось с ней кататься. Она сразу поняла, что у меня нет языка. Иногда доходило до того, что, если она мне что-то говорила, я просто, как в мультике «Мадагаскар» — «улыбаемся и машем».
— Изабелла знает уже какие-то русские слова?
— Конечно, чуть-чуть. Я тоже её подучиваю. В приложении Duolingo она выполняет задания на русском.
— Вы сразу решили выступать на внутренних американских стартах, несмотря на отсутствие возможности поехать на международные?
— Да. Когда мы встали в пару, то на второй или третий день сделали поддержку, которая у нас была в прошлом сезоне в ритмическом танце. Она прыгала на меня через аксель, а я на прямых руках её крутил. Делать такую сложную поддержку с новой партнершей на второй-третий день — очень здорово. Мы практически сразу даже стали новые программы ставить, как только начали вместе кататься.
«Всё, что зарабатываем, уходит на тренировки и лёд»
— Чем отличаются тренировки в Колорадо-Спрингс от тренировок в России?
— Здесь на тренировках ты больше работаешь сам. Сейчас у нас, например, нет групповых тренировок. Если тренер с тобой не работает, допустим, 40 минут он занимается другой парой, тогда делаешь что-то сам. Тренер может сказать, например, работать над произвольной программой. Но что и как делать — разбираешься самостоятельно.
— Вы сами оплачиваете тренировки в США?
— Да, сейчас почти все расходы на лёд, тренировки берут на себя родители Изабеллы. Конечно, я где-то пытаюсь подрабатывать, Белла где-то подрабатывает. Всё, что зарабатываем, уходит на тренировки и лёд.
— В Америке ведь это обычная ситуация для фигуристов, когда нужно за всё платить?
— Я думаю, это опять же зависит от того, на каком ты уровне. Но в начале — да. Также здесь отдельно оплачиваются выход на лёд и работа с тренером.
Иван Десятов и Изабелла Флорес
Фото: из личного архива Изабеллы Флорес
— Заметили какое-то отличие в ментальной работе с фигуристами в США по сравнению с Россией? С вами работает сейчас психолог?
— Какого-то специального человека для этого нет. Но у нашего тренера Елены есть образование психолога. Спортсменам с ней очень легко разговаривать, она поддерживает в самые сложные моменты. Ей можно сказать всё что угодно: она также поддержит или поругает — в зависимости от ситуации.
А в плане тренировок в Америке есть такая система, называется SaveSport (организация в США, созданная для решения проблемы сексуального насилия в спорте — Прим. «Чемпионата»). И по ней мне, например, 22 года, и я не могу находиться в одной комнате с несовершеннолетней девочкой. Просто находиться. Не важно, что делать: даже если это какая-то тренировка. У меня должен быть специальный сертификат SaveSport, чтобы тренировать детей.
Не могу также просто идти по улице, допустим, с 17-летней, даже если это какая-то подруга. Люди, которые знают, кто я и кто она, сколько нам лет, могут написать в SaveSport, и потом придётся подавать апелляцию, что это была моя партнёрша, подруга и так далее.
— Не было из-за этого каких-то инцидентов?
— У меня — нет. Но я знаю Артёма, который здесь. На него написали из-за того, что он с партнёршей в машине ехал. Потом объясняли, что они партнеры, ехали домой и всё хорошо.
«Запрашивают $ 25 тыс. в качестве компенсации за оплату моих тренировок»
— Что произошло, когда вы стали работать над релизом? Думали, вас спокойно отпустят, потому что не ездили на международные старты больше года?
— Нет, мы ещё до того, как я сюда приехал, когда разговаривали с Еленой, знали, что попросят компенсацию. Вопрос был в сумме.
— А когда собирались выступать за Беларусь, не было препятствий со стороны Федерации фигурного катания России?
— Вообще всё без проблем было. Я даже ничего не заметил. В России юниорское первенство в конце января — начале февраля. В новую группу мы перешли в апреле. А в августе-сентябре было первое Гран-при, где представляли Беларусь. Получается: полгода и всё.
— Как вам сообщили, что нужно возместить средства на вашу подготовку? Устно или прислали письмо с требованием компенсации?
— Было официальное письмо белорусской федерации в американскую о том, что запрашивают $ 25 тыс. в качестве компенсации за оплату моих тренировок и соревнований во время сезона, когда я представлял Беларусь.
Иван Десятов и Изабелла Флорес с тренером
Фото: из личного архива Изабеллы Флорес
— Ожидали такую сумму?
— И да и нет.
— Думаете, она справедливая?
— Ты как бы, с одной стороны, понимаешь, что они могут очень задрать. Ибо, честно говоря, могли потребовать ещё больше. И в то же время надеешься, что, возможно, там прям нормальная цена будет.
— А нормальная — это сколько?
— Ну, как нормальная? Поменьше (смеётся).
— Знаете, на что конкретно потратила эти средства федерация Беларуси в вашем случае?
— Все тренировки, думаю, оплачивала белорусская федерация, потому что я лично ничего не оплачивал. Также поездки на все международные соревнования, проживание в отелях. Когда мы летали на Гран-при, у нас было очень много перелётов из-за того, что ещё продолжалась пандемия ковида. Где-то нужно было на карантине сидеть, до Куршевеля пришлось совершить несколько перелётов. Неделю сидели в Польше.
В целом, возможно, цена, которую мне выставили, правильная. Никто этого точно не знает, но проверить невозможно.
— А если подождать ещё один год без международных соревнований? Всё равно не отпустят без денежной компенсации?
— Нет. В любом случае они выставили такие условия. Можно подать апелляцию, однако сейчас в этом вообще нет смысла. Тем более нам изначально сказали: «Вы можете это сделать, но вам сразу откажут, так как в федерации Беларуси сделали всё правильно». Подождать можно, но ничего не изменится.
— Если вы заплатите, то вас точно отпустят?
— По крайней мере, так говорят.
«В первый день нам пожертвовали около $ 11 тысяч»
— Чтобы заплатить федерации Беларуси потраченные на вас средства и получить релиз, вы 4 июня объявили сбор $ 25 тыс. на сайте gofund.me. Чья это была идея?
— Её предложила Изабелла. Мы оба понимали, что вариантов у нас особо нет. У родителей, может, и есть эти деньги, я не знаю. Но так вот просто… Я в рубли переводил: это больше двух миллионов. С учётом того, что родители и так оплачивают все тренировки, это очень большие расходы для двух человек.
— На сайте вам пожертвовали уже более $ 14,5 тысячи. Ваша история получила большой отклик!
— Да, по-моему, в первый день нам пожертвовали около $ 11 тысяч.
— Перспективы собрать всю необходимую сумму хорошие. Но если всё-таки не удастся, насколько это критично?
— Будем что-то думать дальше. Либо я с братом попытаюсь поговорить, либо даже с Беларусью попробуем договориться на меньшую сумму. Будем думать.
Иван Десятов и Изабелла Флорес
Фото: из личного архива Ивана Десятова
— А слышали подобные истории других фигуристов, которым пришлось платить за себя «выкуп», чтобы кататься за другую страну?
— Нет. Я слышал только про Дарио Чиризано, что ему тоже сказали: «Ты никуда не пойдёшь». Он же в Монреаль поехал.
— Он собирался выступать за Чехию.
— Да, я видел, нашёл девочку-чешку.
— Как думаете, справедливо, что его не отпускают?
— Не знаю. Мне кажется, Дарио на уровне повыше, чем я, поэтому не знаю, как у него сложится вся эта ситуация.
— Вы хотя бы сами уехали. А Дарио же не бросал партнёршу, она сама от него ушла и поставила в сложное положение.
— Но федерацию всё равно хочет поменять. Мне кажется, кто кого бросил и кто куда уехал — никого особо не волнует.
— Может быть, Дарио тоже попробовать ваш способ и объявить сбор средств, чтобы «выкупить» себя?
— Если ему выставят какой-то огромный счёт и не будет какого-то своего варианта найти деньги, то да.
— В то же время Диане Дэвис и Глебу Смолкину удалось перейти в сборную Грузии без проблем. А ведь они выступали на Олимпиаде в Пекине за Россию: очень серьёзный уровень. Тем не менее удерживать их не стали. Почему? Могло помочь то, что они совсем не соревновались в прошедшем сезоне?
— Может быть. Но, как бы плохо это сейчас ни звучало, у Кати Андреевой мама тоже, например, весьма весомый человек в фигурном катании. Однако она никогда не хотела, чтобы успехи дочери складывались за счёт мамы. Думаю, мама Дианы (Этери Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») тоже сыграла большую роль в их переходе. Другого варианта я просто не вижу. Хотя, может, они заплатили или ещё что-то сделали. Не знаю.
— Помните, как соревновались с Дарио, Дианой и Глебом?
— Да, конечно, помню. Это было в 2019 году на Спартакиаде учащихся. Дарио с Ирой заняли второе место, мы с Катей — третье. С Глебом и Дианой последний раз состязался на первенстве России — 2019. Тогда с Катей опередили их.
— Вне соревнований часто общались с танцорами в России?
— Нет. Я всегда, особенно в России, больше тусовался, гулял с ребятами со школы или моего района. С фигуристами общался в основном на соревнованиях. А так, вне тренировок, вне льда — почти нет.
— Почему?
— Не хотелось, больше нравилось общаться с ребятами со школы. И, знаете, если бы какая-то серьёзная или плохая ситуация произошла, не хотелось бы, чтобы потом это стали обсуждать по всему миру фигурного катания.
— Помните, как катались с Ириной Хаврониной?
— Да, конечно. Она моя вторая партнёрша такая серьёзная, мы с ней прокатали почти два сезона.
— Кто от кого ушёл и почему?
— Я от неё. Думаю, там было больше проблем не у нас с Ирой, а у родителей. Мне было 12 лет, Ире — 9. Видимо, родители сильно не сошлись.
«Каждый человек сам выбирает свой путь»
— Откатавшись на четырёх американских турнирах, обратили внимание, где конкуренция среди танцоров выше: в России или в США?
— Россия и Америка, в принципе, на одном уровне по танцам.
— Не страшно было бороться на дебютном чемпионате США с более опытными дуэтами?
— Нет, не страшно. Допустим, Вадим Колесник с Эмилией Зингас стали четвёртыми. А Вадим ведь тоже партнёршу поменял. По-моему, это их первый сезон был. Вадима вообще давно знаю: с тех пор когда он представлял Украину. Мне кажется, мы ещё с Ирой с ним соревновались.
На самом деле, чуть меньше половины американской сборной — это русские парни. Тот же Антон Пономаренко, который с партнёршей взял бронзу на чемпионате США, — американец, но у него есть русские корни, он разговаривает на русском. Вадим Колесник хоть и украинец, но разговаривает на русском. Ещё Антон Спиридонов.
В целом разницы, где соревноваться — в России или Америке — нет. Что там куда-то сложно пробиться, что здесь.
— Довольны, как прошёл сезон на американском уровне?
— Не так, как хотели, но да — довольны. Конечно, хотели выше и больше, но в целом довольны. Неплохо вышло.
— Какие сейчас у вас спортивные планы? Думаете об Олимпийских играх с Изабеллой?
— Первая цель — получить релиз (смеётся). А так, естественно, планируем на чемпионат мира и Олимпиаду как-то пробиться. Но для Олимпиады мне нужно американское гражданство.
— И как будете решать эту проблему?
— Хороший вопрос. Следующая Олимпиада в 2026-м. На неё вряд ли удастся попасть. А вот в 2030-м уже выше вероятность и больше возможностей.
— Изабелла сильно переживает, что вам не дают релиз?
— Конечно, мы оба с того момента, как узнали, что нужна такая сумма, на стрессе. Даже тренировки сейчас идут сложнее и хуже, чем до этого. Это очень отражается на нашем состоянии.
— Готовы к тому, что вам, возможно, ещё год придётся провести без международных стартов?
— Если придётся, конечно, готовы. Кидать то, что уже здесь начал, это никуда не годится.
Фото: из личного архива Ивана Десятова
— А если летом получите релиз, то какие планы? Есть шанс поучаствовать в Гран-при?
— Участие в Гран-при зависит от того, как мы откатаемся на первых соревнованиях. Уже в середине июля будет турнир в Далласе. После него как раз распределяют пары на этапы Гран-при и международные соревнования. А в конце июля поедем в Лейк-Плэсид. Мы поедем туда в любом случае, потому что там есть и внутренние соревнования, и международные. На какие поедем, зависит от того, будет у меня релиз к тому времени или нет.
— Фигуристов часто осуждают за переходы в другие сборные. Вы собираетесь кататься уже за третью страну в карьере. Что можете ответить хейтерам?
— Я считаю, что в основном, кто бы что ни говорил, все люди в первую очередь думают о себе. Нельзя осуждать спортсменов за переходы, потому что они идут к своей мечте. Они считают, что сейчас нужно свернуть с прямой дороги и попробовать не то что бы обходной путь, а просто другой путь. И прежде всего, когда ты осуждаешь спортсмена, ты осуждаешь его мечту быть великим, быть первым.
Каждый человек сам выбирает свой путь. И он сам считает, как правильно, а как — нет. Если люди, которые тебя осуждают, как-то могут на тебя повлиять, значит, твоя мечта — не мечта, и не настолько эта мечта для тебя важна. А если ты действительно хочешь идти вперёд и быть на высоте, никого не слушай и просто иди туда, куда ты хочешь. К своей мечте.
Всегда будут люди, которые осуждают. Но также, как это обычно бывает, людей, которые тебя поддерживают, всё-таки больше.
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