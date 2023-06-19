Как японские мультфильмы захватили фигурку? По аниме уже ставят полноценные ледовые шоу

У Жени Медведевой не срослось с «Сейлор Мун», но грядёт премьера у Сёмы Уно.

В Японии очень любят фигурное катание – это неоспоримый факт. А ещё в Японии очень любят аниме, и это культурное явление широко распространилось по всему миру.

Аниме на тему фигурного катания «Юри на льду» привлекло к этому виду спорта множество новых поклонников (чем не хороший кейс для маркетологов ISU?), а фигуристы нередко используют музыку из культовых картин в своих программах.

В наше время дело дошло до полноценных ледовых шоу по мотивам аниме: скоро в Японии состоится премьера первого такого большого проекта с участием сильнейших фигуристов сборной. А ведь первопроходцем этого жанра могла стать наша Евгения Медведева – ещё три года назад она получила главную роль в постановке о Сейлор Мун.

Под музыку из аниме не боятся кататься на соревнованиях

Самый популярный японский режиссёр-аниматор среди фигуристов – Хаяо Миядзаки. Музыку к его картинам часто пишет композитор Дзё Хисаиси.

Хисаиси известен тем, что ревностно относится к использованию своей музыки: канадскому фигуристу Кевину Рейнольдсу в сезоне-2018/2019 пришлось менять произвольную программу из-за того, что композитор запретил её использовать.

Дзё Хисаиси в своё время «спас» Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. В сезоне-2020/2021 пара выступала с короткой программой под музыку из фильма «Звезда пленительного счастья» и нередко допускала досадные ошибки. Перед чемпионатом мира в Стокгольме в тренерском штабе решили оставить хореографию программы, но поменять музыку – на более радостный вальс из «Ходячего замка». На соревнованиях Александра и Дмитрий катались под эту композицию всего один раз, но прокат вышел безупречным и принёс паре первое место после короткой программы. Позже Бойкова/Козловский возвращались к этой программе на гала-шоу.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вальс из «Ходячего замка» берут достаточно часто: к примеру, в сезоне-2015/2016 Ксения Монько и Кирилл Халявин поставили под эту музыку свой ритм-танец.

Музыку из «Принцессы Мононоке» тоже брали не раз. Произвольная программа Элизабет Турсынбаевой в сезоне-2016/2017 полностью поставлена на композиции из этого аниме. Композиция «The Battle Drums» была использована в короткой программе Дениса Васильева в сезоне-2021/2022. Саундтрек к «Навсикая из долины ветров» тоже был использован несколько раз – в произвольных программах корейца Ли Си Хёна (сезон-2017/2018), японца Такахико Кодзуки (сезон-2011/2012) и даже американки Мэрайи Белл (сезон-2011/2012).

Катаются фигуристы и под музыку из современных популярных во всём мире аниме, и под вещи, ставшие классикой. В сезоне-2015/2016 уже упомянутый нами Кевин Рейнольдс взял композицию «Tank!» из саундтрека к известному аниме 1990-х «Ковбой Бибоп».

В олимпийский сезон фигуристы редко экспериментируют, но американец Джимми Ма решил пойти своим путём: в сезоне-2021/2022 взял для произвольной программы темы из «Атаки Титанов». Вряд ли бы Джимми удалось отобраться на Олимпийские игры в Пекине, но выбором музыки он точно запомнился. Под музыку из аниме на Олимпиаде всё же катались: в Пхёнчхане японская пара Миу Судзаки и Рюити Кихара исполняли короткую программу под саундтрек к «Юри на льду».

Джимми Ма в произвольной под «Атаку титанов» Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Есть и программы, в которых музыку из аниме замешивали с обычной неоклассикой. Такова, например, произвольная программа Полины Цурской сезона-2018/2019, поставленная после перехода в ЦСКА. Наряду с композициями «Leningrad» Уильяма Джозефа и «Live Or Die» от X-Ray Dog в постановке была использована музыка из аниме «Код Гиасс: Восставший Лелуш».

Гала-номера тоже не исключение

Музыка из аниме звучит и в показательных номерах фигуристов. Дважды темы из японской анимации брал Кейдзи Танака. В сезоне-2019/2020 он представил шоу-программу под «Невероятные приключения ДжоДжо», а в сезоне-2016/2017 – номер под музыку из «Унесённых призраками».

В олимпийском сезоне-2021/2022 показательный номер с опенингом из аниме «Черный Клевер» представил российский фигурист Евгений Семененко. В этом выборе сочетается целый микс культур – песню для японского мультфильма сделала корейская группа TxT, а представил этот номер публике одиночник из России.

Один из самых популярных гала-номеров под аниме – программа Евгении Медведевой под саундтрек из «Сейлор Мун». Впервые фигуристка исполнила этот номер в 2016 году на одном из японских шоу и даже смогла встретиться с создательницей аниме Наоко Такэути. Ещё больше зрителей увидели номер на гала-шоу командного чемпионата мира в Японии год спустя.

Эта программа так полюбилась японской публике, что впоследствии Женя должна была сыграть главную роль в полноценном ледовом шоу по мотивам мультфильма.

Евгения Медведева, шоу-номер Сейлор Мун на командном чемпионате мира — 2017 Фото: РИА Новости

Теперь по аниме ставят полноценные ледовые шоу

Медведева получила роль в ледовом шоу «Sailor Moon Prism on Ice» в 2020 году, незадолго до начала пандемии коронавируса. Проект задумывался очень масштабным: участие в шоу должны были принять всемирно известные фигуристы – Сатоко Мияхара, Мирай Нагасу, Джейсон Браун, Эндрю Поже.

Женя даже прилетела в Японию во время карантина и готовилась к возможной премьере шоу, однако проект перенесли, и фигуристка застряла в стране. После шоу переносили ещё несколько раз, в последний из них – на лето 2023 года, но уже зимой стало известно о полной официальной отмене.

Но зато в 2023 году Япония увидит другое ледовое шоу, поставленное по сюжету легендарного аниме. В августе состоится премьера «One Piece On Ice», главная звезда – двукратный чемпион мира и трёхкратный призёр Олимпийских игр Сёма Уно.

Сёма Уно в образе Манки Д. Луффи Фото: onepiece-on-ice.com

Манга начала выходить в 1997 году и на данный момент является самой продаваемой в мире. Первая серия аниме вышла на экраны в 1999 году. В основе – история о приключениях пиратской команды, которая находится в поисках сокровища, оно как раз и зовётся «One Piece». Капитан команды – Манки Д. Луффи, у которого есть суперспособность сжиматься и растягиваться подобно резине.

Роль Луффи как раз и исполнит Сёма – в интернете уже появились постеры к грядущей премьере, а в Японии прошла полноценная пресс-конференция. Также в шоу примут участие и другие известные японские фигуристы – Кейдзи Танака, Коширо Симада, Ринка Ванатабэ, Марин Хонда, Нобунари Ода, Кадзуки Томоно. В августе состоится сразу несколько шоу в Йокогаме, а в начале сентября – в Нагое.