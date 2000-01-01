Не получилось в одной стране — получится в другой? Эти фигуристы много раз меняли паспорт

Кто из фигуристов много раз менял спортивное гражданство?
Парные виды часто требуют жертв, но в списке есть и одиночник.
Алиса Ефимова: Финляндия, Россия, Германия, США
Алиса родилась в Финляндии и как одиночница представляла именно эту страну. Затем фигуристка выступала за Россию в паре с Александром Коровиным, за Германию – с Рубеном Бломмартом. Новый партнёр нашёлся для Алисы в США.
Анастасия Гребёнкина: Россия, Армения, Латвия
В сезоне-1993/1994 фигуристка представляла Латвию в паре с Эриком Самовичем, затем с Вазгеном Азрояном два сезона откаталась за Россию, после – два сезона с Виталием Новиковым. С сезона-2002/2003 Гребëнкина каталась с Азрояном за Армению.
Изабелла Тобиас: Грузия, Литва, Израиль
Уроженка США представляла Грузию в юниорские годы (партнёр – Отар Джапаридзе). Затем она встала в пару с Дейвидасом Стагнюнасом и каталась за Литву, а после завершения карьеры партнёра каталась за Израиль с Ильёй Ткаченко.
Эллисон Рид: Грузия, Израиль, Литва
Эллисон имеет американские и японские корни, но на международных соревнованиях каталась с Отаром Джапаридзе за Грузию, с Василием Роговым за Израиль и с Саулюсом Амбрулявичюсом за Литву.
Ванесса Джеймс: США, Великобритания, Франция, Канада
Ванесса выступала как одиночница за США, а затем сменила гражданство и выиграла чемпионат Великобритании. Как парница выступала за Францию (с Морганом Сипре) и Канаду (с Эриком Рэдфордом).
Иван Десятов: Россия, Беларусь, США
Российский фигурист Иван Десятов перед олимпийским сезоном-2021/2022 сменил гражданство на белорусское, но спустя всего лишь год переехал в США и теперь собирает средства на свой релиз.
Артур Дмитриев-младший: Россия, Хорватия, США
Когда в 2021 году стало известно, что российский одиночник планирует выступать на соревнованиях за США, выяснилось, что уже какое-то время Артур является хорватским спортсменом.
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