Не получилось в одной стране — получится в другой? Эти фигуристы много раз меняли паспорт

Алиса Ефимова: Финляндия, Россия, Германия, США

Алиса родилась в Финляндии и как одиночница представляла именно эту страну. Затем фигуристка выступала за Россию в паре с Александром Коровиным, за Германию – с Рубеном Бломмартом. Новый партнёр нашёлся для Алисы в США.