Лучшие фотосессии Трусовой
Русская ракета впечатляет не только космическими прыжками, но и неземными съёмками в самых разных образах. К 19 годам у Саши накопилось много крутых фотосессий. Вспоминаем самые-самые!
Нежная балерина
Балериной и на пуантах будущую грозу юниорских стартов болельщики никак не ожидали увидеть. Но Саша доказала, что четверные прыжки не отменяют женственности и грации.
Нимфа в летнем саду
Такая хрупкая, совсем юная Саша точно расстрогала миллионы сердечек!
Сама нежность
Ещё до первого перехода из группы Тутберидзе Саша успела украсить страницы журнала Tatler невероятно нежным и изысканным образом.
Девушка-осень
Огненные красные волосы превратили Сашу в роковую красотку, которой подвластна любая стихия!
Розовая барби
Кукольный образ фигуристки впечатляет не на шутку! Зефирное платье нежнейшего розового цвета идеально подчёркивает её яркие пряди.
Русалочка
Саша привыкла раздвигать границы возможного, так что с подводными съёмками справилась безупречно.
Девушка-вамп
Поистине роскошная фотосессия, а точнее, фотосессии получились у Саши незадолго до 19-летия. Целых шесть крутейших и очень взрослых образов!
Взгляд максимально успешной и уверенной в себе дивы, кажется, способен буквально обжечь.
На шикарные волосы Саши можно смотреть бесконечно!
Дерзкий и такой стильный образ намекает, что перед нами совсем взрослая девушка.
Сексуальная и обворожительная Саша заслуживает этим фото исключительно десятки за компоненты!
Разбить все мужские сердечки? Это простая задача для Русской ракеты. Глядя на этот кадр, парни определённо завидуют Марку Кондратюку.
От балерины на красных пуантах до девушки-вамп. Шикарные фотосессии Трусовой!
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