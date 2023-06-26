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Фигурист Роман Костомаров: восстановление после болезни, видео с протезами, состояние здоровья, новости, комментарии

Костомаров уже работает на велотренажёре! И получает много слов поддержки
Валерия Кукалева
Роман Костомаров
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Роман опубликовал видео с протезами на ногах и обратился к подписчикам.

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает восстановление после затяжной болезни. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией 10 января, а из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций.

26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором занимается на велотренажёре после протезирования.

«Ох уж, непросто это всё… мягко говоря!!! Но едем дальше! Впереди самое сложное, жизнь!!! Хотя она и не была простой», – написал спортсмен.

Коллеги уже выступили со множеством слов поддержки для Костомарова. Следим за выздоровлением великого фигуриста!

Когда Костомарова выпишут?
Live Валерия Кукалева

«Приятно видеть, что Роман не сдаётся как истинный спортсмен и мужчина. Он такой, каким мы, близкие люди, его знаем. Как мне показалось, он в хорошем расположении духа и настрое. Мало сказать, что мы им гордимся. Желаю ему скорейшего выздоровления и начать жить полной жизнью. Наверное, она не будет прежней, но мы все его поддерживаем. Очень переживали и переживаем.

Я горжусь им и всей его семьёй, близкими друзьями, которые поддерживали его. Каждому стоит мечтать о такой семье и друзьях. Надеюсь, что так будет и дальше. Он большой молодец», — сказала российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт.

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16:49 Валерия Кукалева

Президент «Самбо-70», Федерации самбо Москвы и заслуженный тренер России Ренат Лайшев также выступил со словами поддержки Роману.

«Я искренне рад за Костомарова! Да и не только я, но и тысячи любителей спорта и фигурного катания. Мы все за него переживали. Настоящий подвиг, что он приступил к тренировкам. Молодец! Мы его все искренне будем поддерживать. Хочу поздравить Романа от моего имени и от всех любителей спорта», — сказал Лайшев.

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16:41 Валерия Кукалева

Когда Костомарова выпишут?

По информации телеграм-канала «112», фигуриста не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния.

Костомарову сделали временные протезы, но специалисты уже заказали индивидуальные и современные. В Москву приезжали медики из Германии, которые консультировали олимпийского чемпиона по использованию протезов.

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16:38 Валерия Кукалева

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на видео Костомарова.

«Просто железный характер! Иначе никак это видео описать нельзя. У Костомарова непреодолимое стремление жить — это настоящая любовь к жизни! Достойно уважения. Желаю ему терпения и крепкого здоровья! Я уверена, что у него всё получится», — сказала Татьяна Анатольевна.

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16:37 Валерия Кукалева

В нашем предыдущем лайве можно вспомнить, через что прошёл Роман Костомаров и его семья:

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