Роман опубликовал видео с протезами на ногах и обратился к подписчикам.

Костомаров уже работает на велотренажёре! И получает много слов поддержки

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает восстановление после затяжной болезни. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией 10 января, а из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций.

26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором занимается на велотренажёре после протезирования.

«Ох уж, непросто это всё… мягко говоря!!! Но едем дальше! Впереди самое сложное, жизнь!!! Хотя она и не была простой», – написал спортсмен.

Коллеги уже выступили со множеством слов поддержки для Костомарова. Следим за выздоровлением великого фигуриста!