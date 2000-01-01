Когда Глейхенгауз ставил программы фигуристам не из группы Тутберидзе?
В списке есть одиночники, парники и даже танцоры!
Пётр Гуменник, «Портрет Дориана Грея»
О сотрудничестве с хореографом группы Этери Тутберидзе фигурист объявил в своих соцсетях, намекнув на содержание программы обложкой одного из изданий книги Оскара Уайльда.
Иван Ригини, «Bolero RnB version»
Даниил и Иван когда-то катались в одной группе, а после завершения карьеры Глейхенгауз сотрудничал с Ригини уже в качестве хореографа. В сезоне-2013/2014 Глейненгауз и Ригини вместе создали короткую программу «Болеро» в RnB-версии.
Иван Ригини, «Irish Dance»
В своём последнем соревновательном сезоне (2017/2018) Ригини также обратился к Глейхенгаузу. В совместной работе родилась короткая программа на ирландскую тему.
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, «Облачный атлас»
Короткая программа пары в сезоне-2017/2018 была поставлена именно Глейхенгаузом. С ней Даша и Денис взяли бронзу финала юниорского Гран-при и выиграли ЮЧМ.
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, «Трон»
В сезоне-2019/2020 фигуристы добились наивысших успехов в совместной карьере: взяли бронзу чемпионата России и чемпионата Европы. Сделали они это с произвольной программой от Глейхенгауза.
Евгения Тарасова/Владимир Морозов, «Титаник»
Глейхенгауз сотрудничал с Евгенией и Владимиром ещё до того, как они присоединились к группе Этери Тутберидзе. Весной 2021 года хореограф поставил паре показательный номер «Титаник».
Диана Дэвис/Фёдор Варламов
Первые шаги в танцах на льду дочь Этери Тутберидзе делала в группе Дениса Самохина с партнёром Фёдором Варламовым. Программы для пары ставил как раз Глейнхенгауз.
Карина Сафина/Лука Берулава
Чемпионы мира среди юниоров тренировались у Павла Слюсаренко, который тесно работал со штабом Этери Тутберидзе. В официальных профайлах ISU хореографами пары в сезоне-2022/2023 были указаны именно Глейхенгауз и Тутберидзе.
Глейхенгауз поставил программу Гуменнику. Стоп, а разве он может работать не с Тутберидзе?
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