Глейхенгауз поставил программу Гуменнику. Стоп, а разве он может работать не с Тутберидзе?

Иван Ригини, «Bolero RnB version»

Даниил и Иван когда-то катались в одной группе, а после завершения карьеры Глейхенгауз сотрудничал с Ригини уже в качестве хореографа. В сезоне-2013/2014 Глейненгауз и Ригини вместе создали короткую программу «Болеро» в RnB-версии.