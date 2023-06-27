Вы серьёзно верите в то, что Щербакова вернётся? Это же просто смешно

Последняя неделя в фигурном катании выдаётся богатой на события: Александра Трусова выпустила песню в честь дня рождения, Роман Костомаров показал, как работает на велотренажёре после первого этапа протезирования, а вокруг Анны Щербаковой закрутились слухи по поводу её возвращения на соревновательный лёд.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации: якобы Щербакова, которая в постолимпийском сезоне-2022/2023 выступала только на шоу, размышляет над возобновлением спортивной карьеры. Ключевым в этом вопросе станет здоровье фигуристки, и решение может быть принято в ходе подготовки к сезону на сборе группы Этери Тутберидзе, куда Щербакова заехала неделю назад. Разумеется, журналисты начали обзвон топовых спикеров — и Татьяна Тарасова в очередной раз выразила уверенность, что Аня ещё посоревнуется.

Анна Щербакова и Татьяна Тарасова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но действительно ли Щербакова может вернуться? Может ли лагерь в Новогорске быть свидетельством камбэка? Нет, нет и, скорее всего, снова нет. Конечно, всегда стоит отводить примерно один процент на то, что случиться может всё что угодно — например, на Землю упадёт метеорит. Но всё-таки в вопросе потенциального возвращения Щербаковой этот один процент кажется невероятным.

Сама формулировка инсайда как бы намекает

Нужно только вчитаться в текст дальше заголовка, чтобы засомневаться. «Источник, близкий к ситуации» — это всегда настораживает. Если СМИ не называет никого конкретного, значит, в информации есть сомнения. Конечно, речь может идти о безопасности источника, но Щербакова – это всё-таки не фигура государственной важности, чтобы что-то засекречивать.

И если бы конкретный человек заявил о том, что Анна Щербакова возвращается в спорт, этому было бы больше доверия. Тем более если этот человек достаточно авторитетен или его инсайды ранее уже сбывались — а это всегда легко проверить.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Например, в мире фигурки «инсайдить» любит спортивный агент Андрей Митьков: иногда его откровения попадали в цель (беременность Юлии Липницкой и допуск Камилы Валиевой до личного турнира на Олимпиаде), а иногда он промахивался (вбросил памятную версию о наркотиках в допинг-пробе). Но «источник, близкий к ситуации» проверить никто не может.

Сборы в Новогорске — не свидетельство возвращения

Щербакова присутствует на традиционных сборах группы Тутберидзе в Новогорске, но если считать «идущих в сезон» по нахождению в тренировочном лагере, выяснится, что соревноваться будут все, включая давно закончивших Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Загитова тренировалась в Новогорске прошлым летом, Медведеву в Новогорске ждали ковидным летом 2020-го — но ни одна из них в спорт так и не вернулась, посвятив себя новым вызовам.

Тогда почему всё должно пойти не так в случае Щербаковой? Тем более 19 июня она присоединилась к группе Тутберидзе, а 26-го сообщила, что приехала в Мурманск на экологическую акцию. Как-то непохоже на активную подготовку к сезону, постановку соревновательных программ и восстановление прыжков, не так ли?

Но сборы в Новогорске всё равно нужны Ане: там она восстановит спортивную форму после отдыха и наберёт кондиции, необходимые для выступления в ледовых шоу. Ведь у неё будет очень мощный график.

Шоу не позволят полноценно готовиться к сезону

Щербакова будет выступать в Сочи сразу в двух шоу Татьяны Навки — «Спящей красавице» и «Истории любви Шахерезады». Участие Ани запланировано в 13 шоу: шесть она откатает в роли Леи («Спящая красавица»), ещё семь – в образе Богини («Шахерезада»).

Иногда Анне предстоит выступать на двух шоу в день, быстро меняя дислокацию с «Айсберга» на «Сочи Парк» — 13 и 15 июля, 1, 2 и 4 августа. Конечно, шоу с участием Щербаковой не попадают на даты контрольных прокатов сборной России — в это время кататься у Навки будет Алина Загитова, а Анна будет выступать до 5 августа.

Но очень сомнительно, что пропустившая прошлый сезон фигуристка за месяц после насыщенного шоу-графика вернёт себя в соревновательную форму. Щербакова никогда не говорила напрямую о возвращении – как и остальные наши чемпионки, теперь она просто монетизирует свой успех, на что имеет полное право. Заслужила.