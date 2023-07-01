Титулованная фехтовальщица подарила победу Загитовой. Она очень высокого мнения об Алине!

Спортивные эксперименты Алины Загитовой продолжаются! В прошлом году фигуристка попробовала себя в боксе, сразившись на Дне Московского спорта в показательном поединке с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. В этом году Алина вновь приняла участие в мероприятии, но на этот раз решила освоить другой вид спорта — фехтование.

Наставницей и одновременно соперницей фигуристки стала олимпийская чемпионка Карина Азнавурян. Казалось, соревноваться с опытной шпажисткой Алине будет очень сложно, но поединок сложился в её пользу — фигуристка почти всегда вела в счёте и в итоге выиграла с преимуществом в одно очко — 15:14.

Конечно, не без помощи своей соперницы, которая не собиралась бороться с Алиной в полную силу. Тем не менее Карина высоко оценила навыки Загитовой, сказав, что талантливый человек талантлив во всём.

Загитова «предвкушала острые ощущения»

О том, что Загитова поучаствует в фехтовальном поединке на Дне Московского спорта, стало известно в середине мая. Тем не менее тщательной подготовки к этому событию Алина, насколько можно судить, не вела. В прошлом году она неоднократно выкладывала видео с тренировок по боксу, а на этот раз, по всей видимости, решилась на экспромт.

Изначально соперницей фигуристки должна была стать двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, но вскоре саблистка опровергла эту информацию. Позже Москомспорт объявил, что Алина будет состязаться с другой двукратной олимпийской чемпионкой — Кариной Азнавурян.

Карина была рада, что знаменитая фигуристка решилась на такой опыт: «Здорово, что такие первоклассные атлеты, как Алина Загитова, не боятся пробовать себя в новых для них видах спорта. Надеюсь, эта задумка вдохновит людей расширять горизонты своих возможностей и воплощать в жизнь даже самые смелые мечты».

Алине же, в свою очередь, не терпелось попробовать что-то новое: «Фехтование и фигурное катание — дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Утончённость движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам. Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесёт мне эта встреча, и очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника».

И вот этот день настал!

Бой Алины Загитовой и Карины Азнавурян Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Азнавурян уступила победу Загитовой

1 июля в День Московского спорта Алина и Карина встретились на дорожке, чтобы подарить болельщикам яркие эмоции. Посмотреть на бой пришла группа фанатов Загитовой, которая очень переживала за фигуристку. Однако сразу было видно, что спортсменки не собираются бороться всерьёз. Алина и Карина мило переговаривались и улыбались, а во время самого поединка не давили друг на друга.

С первых секунд Загитова начала атаковать свою соперницу, и у неё это отлично получалось. Практически всю первую часть фигуристка вела в счёте, и только ближе к середине боя Карина начала сравнивать. Финал девушки решили подарить болельщикам зрелищный, по очереди «укалывая» друг друга. Но вдруг произошло нечто непредвиденное: Карина случайно нанесла удар по Алине и должна была выиграть. Но попросила не засчитывать ей укол, и поединок продолжился.

Победный укол в итоге нанесла Загитова, что, кажется, было запланировано — Азнавурян даже не сопротивлялась. Двукратная олимпийская чемпионка решила по-джентльменски уступить победу своей начинающей сопернице. Тем не менее Карина высоко оценила фехтование Алины.

«Талантливый человек талантлив во всём! Как человек, который первый раз в руки взял шпагу — Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» — сказала Азнавурян.

Загитова же, в свою очередь, поблагодарила двукратную олимпийскую чемпионку за положительный опыт.

«С таким наставником было не трудно подготовиться! Была рада хорошо сегодня себя показать. В прошлом году я боксировала и могу сказать, что фехтование намного сложнее в плане концентрации. Каждая доля секунды может привести тебя как к победе, так и к поражению, поэтому мне очень понравилось. Если тренироваться, всё возможно», — сказала Загитова.

Хоть это и был шоу-поединок, результат которого был предрешён, всё равно получилось классно. Радует, что наши фигуристы не боятся пробовать себя в новых видах спорта, а заодно и открывать их для болельщиков фигурного катания.